Những công dụng của củ dền mang lại không phải ai cũng biết

Vài năm trở lại đây, củ dền đã được biết đến nhiều hơn và rất được yêu thích đặc biệt là các chị em phụ nữ, bởi chúng rất tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không sử dụng loại củ này đúng cách thì chúng cũng sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu thật kỹ các thông tin về loại củ này và xem công dụng của củ dền là gì để sử dụng đúng cách.

Củ dền có màu tím đỏ rất đẹp. Sở dĩ chúng có màu này là bởi hợp chất tự nhiên được tạo ra từ các hoạt tính thực vật là betaxanthins và betacyanin.

Củ dền có tên tiếng Anh là Red Beet. Giống cây này thuộc họ củ cải ngọt, trồng nhiều ở các khu vực như Anh, Mỹ. Kích thước củ dền khá to, hình tròn vỏ bên ngoài xù xì. Nếu cắt củ dền theo chiều ngang sẽ thấy khoanh tròn đồng tâm màu đậm, nhạt khác nhau.

Trong củ dền có chứa rất nhiều vitamin A, B1, B2, B6 và C. Đặc biệt ở phần lá và thân của củ dền sẽ chứa nhiều chất sắt. Bên cạnh đó, trong củ dền cũng có chứa nhiều khoáng chất như: canxi, magie, đồng, phốt pho, matri và sắt. Các chất dinh dưỡng khác nữa gồm có: choline, axit folic, iot, mangan, natri hữu cơ, kali, chất xơ và carbohydrates.

Khi cắt ra, bạn sẽ thấy những vòng tròn đồng tâm của củ dền - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của củ dền đối với sức khỏe

Công dụng của củ dền đỏ đối với sức khỏe của con người là cực kỳ lớn. Sau đây sẽ là 6 công dụng phổ biến được nhiều người biết đến.

Tác dụng của nước ép củ dền giúp giảm và điều hòa huyết áp

Trong củ dền có chứa nitrat góp phần làm giảm huyết áp rất tốt. Theo một nghiên cứu cho thấy, người uống 500ml nước ép củ dền đỏ mỗi ngày sẽ có tác dụng giảm huyết áp, giúp chúng ổn định bình thường.

Củ dền rất tốt trong việc điều hòa huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tuần hoàn và tim mạch của cơ thể

Như đã nói ở trên, hàm lượng chất sắt trong củ dền rất cao chính vì vậy, chúng sẽ giúp tái tạo và tái kích thích các tế bào máu có trong cơ thể. Đồng thời cũng sẽ cung cấp một lượng oxy cần thiết để con người hoạt động. Bên cạnh đó, chất đồng trong củ dền có công dụng hỗ trợ quá trình tái tạo thêm nhiều chất sắt hơn cho cơ thể.

Ngoài tác dụng ổn định huyết áp thì lợi ích của củ dền mang lại cũng rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, giảm hiện tượng đột quỵ cũng như giảm cholesterol và chống oxy hóa rất tốt. Ai đang gặp phải các vấn đề tuần hoàn hay tim mạch thì có thể uống nước củ dền đỏ vào buổi sáng sẽ rất tốt.

Việc thường xuyên uống nước ép của củ dền ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch bởi chúng sẽ giúp tăng độ đàn hồi của tĩnh mạch lên. Từ đó, luôn giữ ổn định động mạch. Màu đỏ thẫm của củ dền giúp hòa tan chất kết tụ canxi một cách vô cớ khiến động mạch bị xơ cứng giúp giảm tình trạng bị xơ vữa động mạch.

Tốt cho tuần hoàn máu và tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa nhiễm độc và giúp giải độc cơ thể

Trong củ dền có chứa sắc tố betacyanin giúp cải thiện chức năng gan, từ đó, thải độc tố trong cơ thể một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, chống lại sự hình thành của các lớp mỡ. Vì vậy, nếu uống nước củ dền thường xuyên không chỉ tốt cho gan mà còn giảm cân rất hiệu quả.

Chất kiềm trong củ dền rất hiệu quả trong việc chống lại chứng nhiễm toan hay còn gọi là nhiễm độc axit. Điều này sẽ xảy ra khi thận và phổi không giữ được cân bằng độ pH khiến cho nồng độ axit chứa trong dịch cơ thể vượt cao hơn mức bình thường.

Nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc thải độc tố ở gan vì chúng có chứa chất Choline. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho chất độc của toàn bộ cơ thể được loại bỏ một cách nhanh chóng và tối ưu nhất.

Có thể bạn không biết nhưng nước ép củ dền còn giúp tẩy sạch, cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị các bệnh có liên quan đến tận và túi mật của con người. Người bị sỏi thận, sỏi mật, viêm túi mật được khuyên dùng loại củ này rất nhiều.

Đối với hệ tiêu hóa, khi bạn bị táo bón mãn tính, hàm lượng cellulose của củ dền sẽ giúp bạn giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, chỉ cần pha vào nước củ dền thêm 1 chút mật ong và uống khi đói bụng, thực đều 2 đến 3 lần/tuần sẽ cải thiện tình trạng loét dạ dày rất tốt.

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Uống nước củ dền hằng ngày cho công dụng diệu kỳ với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giúp cải thiện tinh thần, mang lại sự thoải mái và tươi trẻ

Chất nitrogen của củ dền có tác dụng cực tốt trong việc giúp tinh thần của con người thoải mái và thư giãn hơn. Từ đó kích thích quá trình tổng hợp serotonin của cơ thể sẽ giúp truyền thần kinh tạo nên sự hưng phấn tự nhiên.

Hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng cao giúp chống lại oxy hóa của các tế bào, sản sinh tế bào mới từ đó tăng cường hệ miễn dịch một cách hiệu quả. Đồng thời, cũng ngăn ngừa hợp chất nitrosamines chính là nguyên nhân chính gây nên bệnh ung thư da và phổi.

Củ dền có thể là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất giúp bạn trả lời câu hỏi củ dền là gì và công dụng của củ dền đối với cơ thể con người là như thế nào. Hãy tìm hiểu thêm các cách chế biến loại củ này để cung cấp dinh dưỡng hoàn hảo cho cơ thể.