Bật mí cách làm son bằng củ dền đơn giản tại nhà

Củ dền là một trong những thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe . Không chỉ vậy, củ dền hiện nay cũng được nhiều chị em sử dụng để làm son handmade tại nhà. Nếu bạn đang lo lắng những sản phẩm son không chất lượng trên thị trường có thể gây hại cho môi, thì hãy thử ngay cách làm son bằng củ dền đơn giản trong bài viết dưới đây.

Sử dụng củ dền và mật ong là một trong những cách làm son môi được nhiều chị em áp dụng. Loại son củ dền handmade này được làm khá đơn giản mà lại rất tốt cho môi.

Son môi là một trong những món đồ làm đẹp không thể thiếu đối với các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại son môi chứa các hóa chất độc hại khiến nhiều chị em cảm thấy không an tâm khi sử dụng. Nếu bạn cũng đang lo lắng về vấn đề này thì đừng bỏ qua một số hướng dẫn cách làm son từ củ dền ngay dưới đây.

Mật ong nguyên được biết đến là nguyên liệu làm đẹp với khả năng dưỡng môi khi khô nứt rất tốt. Ngoài ra, các vitamin có trong mật ong còn có tác dụng kích thích sản sinh tế bào mới giúp hồng hào tự nhiên hơn. Nếu trong nhà có sẵn mật ong thì bạn hãy thử áp dụng cách làm son môi từ củ dền này nhé.

Mật ong nguyên là nguyên liệu làm đẹp với khả năng dưỡng môi khi khô nứt rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 củ dền đỏ

1 củ cà rốt

3-4 thìa mật ong

2-3 thìa bơ hạt mỡ

Cách thực hiện như sau:

Cà rốt và củ dền đem rửa thật sạch. Gọt vỏ và cắt nhỏ cả hai rồi cho vào máy ép lấy nước.

Trộn hỗn hợp bao gồm 1 thìa nước cà rốt, 1 thìa mật ong, 1 thìa nước củ dền, 1 thìa bơ hạt rồi khuấy đều trong một bát nhỏ

Tiếp theo cho hỗn hợp vào lò vi sóng hoặc đun cách thủy khoảng 3-5 phút đến khi nguyên liệu tan ra

Cuối cùng cho hỗn hợp vào lọ và sử dụng dần

Cách làm son môi bằng sáp ong và củ dền

Sáp ong có công dụng rất tốt trong việc dưỡng ẩm và khắc phục hiệu quả tình trạng môi khô nứt nẻ. Hơn nữa, sáp ong có kết cấu dạng đặc sệt nên rất thích hợp để làm son dưỡng. Chính vì vậy, sự kết hợp từ củ dền và sáp ong sẽ mang lại cho bạn một thỏi son vừa mang màu sắc quyến rũ vừa dưỡng môi hiệu quả.

Sáp ong có kết cấu dạng đặc sệt nên rất thích hợp để làm son dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

Củ dền

2 thìa sáp ong

1 thìa dầu oliu

2 viên vitamin E

Các bước thực hiện:

Củ dền gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành những miếng nhỏ rồi cho vào máy ép lấy nước.

Cho nước củ dền vào đun đến khi nước sệt lại thì tắt bếp.

Khi nước nguội dần thì cho dầu oliu và sáp ong vào rồi đun nhỏ lửa cho đến khi sáp ong tan hết.

Tiếp theo cho dung dịch vitamin E vào hỗn hợp trên và khuấy đều.

Cuối cùng đổ hỗn hợp thu được vào lọ sạch, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần.

Cách làm son môi bằng vaseline và củ dền đỏ

Đây là cách làm môi đỏ tự nhiên bằng củ dền đơn giản nhất hiện nay, giúp trị môi bong tróc hay nứt nẻ rất hiệu quả. Vaseline vốn được sử dụng như một loại son dưỡng môi rất tốt. Vì vậy, bạn có thể kết hợp vaseline cùng với củ dền để làm son handmade tại nhà.

Son môi làm bằng vaseline và củ dền đỏ trị môi bong tróc hay nứt nẻ rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:

1 củ dền tươi

2-3 thìa cà phê vaseline

4-5 thìa cà phê dầu dừa

Cách làm son môi bằng củ dền này như sau

Củ dền gọt vỏ, rửa sạch và cắt nhỏ rồi mang đi ép lấy nước cốt.

Cho nước củ dền vừa thu cùng với vaseline và dầu dừa đã chuẩn bị vào 1 chén sạch rồi trộn đều với nhau.

Tiếp theo cho chỗ hợp trên vào lò vi sóng khoảng 3-5 phút để hỗn hợp tan chảy và hòa quyện vào nhau. Nếu không có lò vi sóng bạn có thể hấp cách thủy.

Cuối cùng để hỗn hợp nguội rồi cho vào lọ và đợi đến khi khô là có thể sử dụng được.

Cách làm son môi bằng dầu dừa và củ dền

Sử dụng dầu dừa và củ dền là một trong những cách làm son handmade an toàn nhất hiện nay.

Dầu dừa và cả củ dền được biết đến đều có hàm lượng vitamin E khá cao. Đây là thành phần giúp sắc môi hồng hào và tự nhiên hơn. Ngoài ra, dầu dừa nguyên chất còn có tác dụng dưỡng ẩm và điều trị khô môi rất tốt.

Dầu dừa và cả củ dền được biết đến đều có hàm lượng vitamin E cao - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có:

1 củ dền tươi rửa sạch

1 ml dầu dừa

1.5g bơ xoài

1.5g bơ ca cao

Cách làm như sau:

Củ dền gọt vỏ và cắt nhỏ nhỏ rồi cho vào máy ép lấy nước.

Cho nước củ dền vào nồi đun đến khi sệt lại.

Tiếp theo cho các loại dầu bơ ca cao và bơ xoài vào một nồi khác đun chảy.

Sau đó trộn các nguyên liệu vừa đun thành hỗn hợp và khuấy đều.

Cuối cùng cho hỗn hợp vào lọ bảo quản và sử dụng dần.

Trên đây là một số cách làm son bằng củ dền an toàn tại nhà, các chị em có thể tham khảo và áp dụng. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều phương pháp làm đẹp hiệu quả và an toàn.