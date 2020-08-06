Củ dền đỏ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Củ dền là loại củ chứa nhiều chất sắt, các vitamin A, C, acid folic,...Tên khoa học của loại củ này là Beta vulgaris, thuộc họ Cải, chúng được trồng nhiều nhất ở Anh, Bắc Mỹ và Trung Mỹ. Củ dền được vinh danh là một loại củ quý giá của loài người bởi những tác dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe.

Củ dền đỏ có tác dụng gì là câu hỏi không phải ai cũng trả lời được, mặc dù có thể bạn đã nghe nói nhiều về việc củ dền đỏ rất bổ dưỡng. Củ dền đỏ giúp giải độc gan, tốt cho tim mạch, trị bệnh huyết áp,… Thế nhưng ít người biết rằng, nếu dùng loại củ này sai cách vẫn có thể gây ra những tác dụng phụ khó lường cho sức khỏe .

Củ dền có 2 màu đặc trưng là màu tím than và màu đỏ thẫm, vỏ của chúng có màu đen xù xì. Hiện nay, người ta hay trồng 2 dạng là củ dền tròn và củ dền dài. Ruột củ dền có thường có nhiều khoang đậm nhạt khác nhau và chúng tạo thành các vòng tròn đồng tâm độc đáo.

Theo Đông y thì củ dền đỏ có vị ngọt, hơi đắng và tính hàn. Tác dụng chính của loại củ này là giúp thông tân, mạnh tỳ, khai vị, hạ khí, mát máu, bổ nội tạng. Ngoài ra, củ dền còn giúp thông huyết mạch, giảm đau đầu và triệu chứng sườn hông căng tức. Lá củ dền giúp tiêu sưng viêm hiệu quả.

Còn trong y học hiện đại, nhiều nghiên cứu chuyên sâu về củ dền và đã phát hiện ra các lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà loại rau củ này mang lại. Các nhà khoa học chỉ ra rằng chính màu đỏ tươi của củ dền là kết quả sự phối trộn giữa màu vàng thực vật (betacyanin) và màu tím (betaxanthin). Đây là những màu hóa chất thực vật, rất an toàn cho con người, đồng thời cũng là chất chống oxy hóa để giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do hiệu quả.

Củ dền chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do hiệu quả

2. Tác dụng chữa bệnh của củ dền đỏ

+ Bảo vệ gan:

Theo như tổ chức y tế thế giới WHO thù sắc tố màu betacyanin có nhiều trong củ dền đỏ có thể giúp cơ thể ngăn ngừa chứng mệt mỏi, giúp thải độc gan, tạo hiệu ứng dây chuyền đến mạch máu bằng cách loại bỏ các độc tố ở gan và ngăn sự hình thành các lớp mỡ. Vì vậy, nếu bạn đang bị thừa cân, béo phì hoặc tăng cân sau sinh thì hãy uống nước ép củ dền đỏ hoặc bổ sung loại củ này vào thực đơn, nó sẽ giúp bạn giảm cân an toàn và hiệu quả.

Sắc tố màu betacyanin có nhiều trong củ dền đỏ có thể giúp cơ thể ngăn ngừa chứng mệt mỏi, giúp thải độc gan

+ Trấn an tinh thần:

Trong củ dền đỏ còn chứa một hợp chất nitrogen với tên gọi là betaine. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chứng minh chất này có tác dụng giúp tinh thần thư giãn vì chúng kích thích quá trình tổng hợp serotonin, đây vốn là chất dẫn truyền thần kinh thực vật. Nếu bạn tăng cường ăn những món chế biến từ củ dền đỏ sẽ giúp cơ thể tránh khỏi stress và giúp an thần.

+ Cải thiện huyết áp:

Củ dền đỏ rất tốt trong việc giúp cho huyết áp trở lại bình thường, chẳng hạn như cải thiện tình trạng tăng hoặc giảm huyết áp đột ngột. Nước ép củ dền đỏ còn có tác dụng rất tốt trong việc giúp hòa tan những chất kết tụ canxi vô cơ - là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch. Chính vì thế, những ai đang gặp tình trạng huyết áp không ổn định thì nên tăng cường sử dụng nước ép củ dền hàng tuần để giúp bệnh tình thuyên giảm.

+ Tốt cho hệ miễn dịch:

Không chỉ tỏ ra hữu ích cho hệ thần kinh, các vitamin, dưỡng chất có trong củ dền đỏ được còn được cho là có khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn tình trạng nhiễm trùng một cách hiệu quả.Theo các chuyên gia, dưỡng chất từ củ dền đỏ làm kích thích quá trình oxy hóa của các tế bào, hỗ trợ sản sinh các tế bào máu mới. Cách đơn giản là bạn hãy pha nước ép củ dền đỏ với mật ong và uống chúng 2-3 lần một tuần khi bụng đói. Đây là cách giúp làm lành bệnh nhanh chóng.

Dưỡng chất có trong củ dền đỏ được còn được cho là có khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn tình trạng nhiễm trùng một cách hiệu quả

+ Tốt cho hệ bài tiết:

Táo bón là triệu chứng “khó ưa” mà nhiều người thường xuyên mắc phải, nhất là đối với các bà bầu. Việc duy trì thói quen uống nước ép củ dền thường xuyên sẽ giúp giảm chứng táo bón mãn tính. Lượng chất xơ dồi dào trong củ dền đỏ sẽ giúp việc đại tiện của bạn trở nên dễ dàng hơn.

+ Tốt cho người bị gout:

Bệnh Gout có thể được chữa trị dễ dàng nhờ đặc tính tẩy sạch của củ dền. Đây là nhận định từ các giáo sư từ trường Ohio (Hoa Kỳ). Các dược chất trong củ dền đỏ có khả năng giúp hạn chế axit uric trong máu tăng lên cao và bổ sung các tinh thể urate quanh các khớp từ đó ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ mắc bệnh Gout ở người cao tuổi.

Bệnh Gout có thể được chữa trị dễ dàng nhờ đặc tính tẩy sạch của củ dền

3. Tác dụng của củ dền đối với thai phụ

Củ dền đỏ đối với phụ nữ mang thai là loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng cực kỳ tốt vậy củ dền đỏ có bổ máu không?

- Acid folic trong củ dền là loại hòa tan trong nước nên sẽ giúp bào thai phát triển tốt và hình thành các tế bào màu đỏ như máu.

- Làm tăng chất sắt phòng chống thiếu máu ở thai phụ và thai nhi.

- Vitamin C trong củ dền còn giúp cơ thể hấp thu chất sắt tốt hơn, đồng thời hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch.

Củ dền đỏ đối với phụ nữ mang thai là loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng cực kỳ tốt

- Hoạt chất Betacyanin có trong sắc tố màu đỏ đậm của củ dền giúp giải độc gan. Một khi gan khỏe mạnh thì hệ tiêu hóa cũng sẽ hoạt động tốt và điều đó sẽ rất có lợi cho thai phụ.

- Nước từ củ dền có thể giúp ngăn tình trạng tăng cân quá mức khi mang thai.

- Ngoài ra, sử dụng củ dền thường xuyên còn giúp tăng khả năng chịu đựng của cơ thể trong lúc chuyển dạ, ngăn tình trạng tăng huyết áp và các khiếm khuyết ở thai nhi.

- Bạn nên bổ sung củ dền vào chế độ ăn khi mang thai ở dạng salad hoặc nấu chung với các loại rau xanh khác sẽ rất tốt cho sức khỏe thai phụ.Tuy nhiên, nên làm chín củ dền và không nên uống nước ép củ dền sống.

4. Những tác dụng không mong muốn từ củ dền đỏ

- Điều đầu tiên là việc ăn hay uống nước ép củ dền có thể khiến cho nước tiểu của bạn có màu hồng hoặc đỏ - một hiện tượng vô hại nhưng lại bị lầm tưởng là máu trong nước tiểu.

- Bạn có thể gặp triệu chứng khó tiêu khi ăn quá nhiều củ dền đò như những hội chứng ruột kích thích và một số tác dụng phụ khác nếu không sử dụng loại củ này đúng cách.

- Củ dền cũng chứa nhiều oxalate - một chất góp phần gây ra sỏi thận và có thể làm cản trở quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi.

Củ dền có thể gây ra sỏi thận và làm cản trở quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng

- Không nên dùng nước ép củ dền luộc pha với sữa cho bé uống vì có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc, nguyên nhân được cho là do củ dền chứa lượng nitrat cao. Ngoài ra, trẻ em ăn quá nhiều củ dền cũng sẽ gây ra hiện tượng tăng methemoglobin trong máu, dẫn đến biểu hiện tím tái, ngạt thở ở bé, nghiêm trọng là dẫn đến tử vong.

5. Gợi ý các món ăn tốt cho sức khỏe từ củ dền

Củ dền là thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn gia đình Việt. Bạn có thể kết hợp củ dền cùng với các loại thực phẩm khác để tạo ra các món ăn thanh nhiệt, bổ dưỡng cho cả gia đình như:

- Canh củ dền đỏ nấu sườn non: món ăn này giúp bổ máu vì chúng giàu vitamin A, B1, B2,...

- Canh củ dền nấu thịt bằm: bạn có thể bổ sung món canh này vào bữa ăn để giải nhiệt cũng như hỗ trợ chữa trị nhiều bệnh như táo bón, xương khớp, bệnh phụ sản,...

- Nước ép củ dền: bạn cũng có thể bổ sung thêm nước ép củ dền vào thực đơn sau bữa chính. Loại nước ép này rất tốt trong việc hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da và cân bằng huyết áp. Tuy nhiên, nước ép củ dền có tác dụng rất mạnh, vì thế bạn không nên uống quá nhiều, nhất là khi cơ thể chưa làm quen với loại thức uống này.

- Salad củ dền: đây được xem là một lựa chọn khá lành mạnh cho cả gia đình vào những dịp cuối tuần. Bạn có thể chuẩn bị một dĩa salad củ dền để ăn kèm với các món mặn trong bữa cơm.

Salad củ dền

Hy vọng những chia sẻ trên của chúng tôi đã giúp bạn trả lời được câu hỏi củ dền đỏ có tác dụng gì đối với sức khỏe. Củ dền đỏ rất bổ dưỡng, tuy nhiên không nên quá lạm dụng chúng cũng sẽ gây ra những tác hại không đáng có.