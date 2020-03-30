Gan nhiễm mỡ là căn bệnh thường gặp do thói quen ăn uống và sinh hoạt. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là những người béo phì, hay uống bia rượu, người mắc bệnh tiểu đường hoặc do rối loạn chuyển hóa lipid. Hiện nay, bệnh chưa có thuốc đặc trị nên đòi hỏi người bệnh phải thay đổi thói quen trong sinh hoạt của mình. Cùng tìm hiểu về những cách điều trị gan nhiễm mỡ tại nhà giúp bạn giải quyết dứt điểm căn bệnh này.

Theo Đông y, cây chó đẻ là loại thảo dược có tính hàn, vị đắng. Tác dụng chính là giúp làm mát gan cũng như giải độc gan và kích thích tiêu hóa ở con người. Chính vì vậy mà cây chó đẻ được nhiều người lựa chọn để sử dụng chữa nhiều loại bệnh khác nhau trong đó có gan nhiễm mỡ.

Điều trị gan nhiễm mỡ bằng thuốc Nam từ bao đời nay vẫn được người dân áp dụng. Chỉ cần bạn kiên trì sử dụng, các loại thảo dược sẽ tác động đến gan và giảm mỡ trong gan hiệu quả.

Khi người bị gan nhiễm mỡ uống nước cây chó đẻ sẽ làm mát gan, thanh nhiệt giải độc và thanh lọc gan. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần lấy cây chó đẻ sau đó rửa sạch, phơi khô và đun lấy nước uống hằng ngày.

Lá chó để trị gan nhiễm mỡ rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Kinh nghiệm chữa gan nhiễm mỡ bằng cây nhân trần

Cây nhân trần từ lâu đã là một loại thuốc Nam rất quen thuộc và nó cũng được sử dụng để chữa gan nhiễm mỡ. Cũng như cây chó đẻ, cây nhân trần giúp làm mát gan, giải độc cho gan và đồng thời thúc đẩy khả năng tiết mật. Từ đó chuyển hóa mỡ trong gan một cách hiệu quả.

Cách sử dụng cây nhân trần để chữa bệnh cũng rất đơn giản. Chỉ cần phơi khô và hãm lấy nước uống hằng ngày. Mỗi lần chỉ cần sử dụng khoảng 3gr nhân trần là đủ.

Bạn cũng có thể sử dụng cây nhân trần - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị gan nhiễm mỡ bằng lô hội

Có thể bạn chưa biết những lá lô hội không chỉ có tác dụng trong làm đẹp mà cũng được dùng để chữa gan nhiễm mỡ rất tốt. Thực hiện các này sẽ hơi kỳ công một chút nhưng bạn cũng hãy thử để thay đổi phương pháp điều trị để tăng hiệu quả chữa bệnh.

Mỗi ngày, bạn lấy 100g lá lô hội tươi và rửa sạch sau đó tách lấy phần nhựa trong. Lấy phần nhựa này pha cùng với 200ml nước và 2 muỗng canh mật ong. Ướp lạnh hỗn hợp và uống hằng ngày.

Lô hội cũng là một loại cây không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng lá chè tươi để chữa gan nhiễm mỡ

Trong các gia đình người Việt thì chè vốn là một thức uống không thể thiếu được. Vì vậy, chữa gan nhiễm mỡ theo phương pháp này sẽ vô cùng dễ dàng. Theo nghiên cứu thì lá chè tươi có chứa rất nhiều hoạt chất tốt đối với cơ thể. Chúng sẽ giúp phòng ngừa bệnh ung thư cũng như giảm béo, làm đẹp, chống lão hóa. Đặc biệt là chữa gan nhiễm mỡ cực kỳ hiệu quả.

Cách thức cực kỳ đơn giản đó là hãm chè cùng với nước sôi và uống hằng ngày. Hoặc một cách khác là xay lá chè tươi và lấy nước cốt uống trực tiếp.

Lá chè tươi xay cũng có công dụng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị gan nhiễm mỡ bằng cách thay đổi thực đơn

Để chữa gan nhiễm mỡ thì thực đơn ăn uống hằng ngày cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy, hãy lưu ý để lựa chọn đúng thực phẩm.

Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn gì?

Các loại rau xanh, hoa quả tươi: Hãy chọn các loại rau có nhiều màu xanh và hoa quả tươi để cung cấp chất xơ cho cơ thể. Ví dụ như: rau cải, rau má, rau cần, súp lơ, cam, bưởi…

Sử dụng các đồ uống có lợi cho gan: atiso, lá sen, trà nụ vối giúp giảm lượng mỡ trong gan, thanh nhiệt, giải độc, điều hòa cơ thể.

Sữa: Hãy bổ sung sữa và các sản phẩm từ sữa lành mạnh có ít chất béo hoặc không béo, sữa chua, phô mai vào thực đơn hằng ngày của người mắc gan nhiễm mỡ.

Protein: Giúp duy trì cân nặng cũng như giảm cân hiệu quả. Một số thực phẩm bạn có thể lựa chọn là: thịt gia cầm, trứng, cá, hải sản, đậu nành và các loại đỗ.

Thực phẩm chứa ít cholesterol: Một số loại thực phẩm giàu axit béo omega ví dụ như: dầu oliu hay cá béo cùng với các loại hạt cũng được khuyến cáo nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm mà người bị gan nhiễm mỡ nên sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Người bị gan nhiễm mỡ không nên ăn gì?

Chất béo và mỡ động vật: Các chất này được dung nạp vào cơ thể và tiết ra ngoài ở gan. Vì vậy nếu ăn quá nhiều sẽ khiến gan phải chịu gánh nặng, không thể bài tiết được mỡ.

Thực phẩm giàu cholesterol: Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc bạn bị mắc gan nhiễm mỡ. Ví dụ như: lòng đỏ trứng, nội tạng động vật.

Thịt đỏ: Cũng sẽ khiến gan bị nhiễm mỡ trầm trọng hơn.

Các loại hoa quả chứa hàm lượng cao fructose: Lượng đường cao khiến bạn mắc các bệnh như: tiểu đường, béo phì, gan nhiễm mỡ. Bởi fructose được chuyển hóa ở gan. Nếu ăn quá nhiều gan sẽ không làm việc kịp.

Gia vị cay nóng: Chúng làm giảm chức năng gan và khiến gan không thể bài tiết được chất béo.

Chất kích thích, đồ uống có cồn: Là những thực phẩm bạn tuyệt đối phải tránh xa khi bị gan nhiễm mỡ.

Thực phẩm mà người bị gan nhiễm mỡ nên tránh - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những kiến thức về cách điều trị gan nhiễm mỡ tại nhà vừa được chia sẻ ở trên, bạn đã chọn được cho mình cách để trị bệnh an toàn và hiệu quả nhất.