Thực phẩm có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe cũng như hỗ trợ điều trị bệnh. Lựa chọn đúng thực phẩm hằng ngày chính là liều thuốc giúp hạn chế bệnh vì vậy, nếu chẳng may bị viêm khớp, bạn cũng cần phải lưu ý đến chế độ ăn uống của mình. Đặc biệt là việc viêm khớp nên ăn gì để lựa chọn đúng thực phẩm cho bản thân.

Lựa chọn ăn gì chữa đau nhức xương khớp đầu tiên phải nhắc tới là các loại cá chứa nhiều omega-3. Bởi chất này sẽ giúp tăng khả năng chống viêm cho khớp. Từ đó giảm đau nhức xương khớp và ức chế các loại enzyme, cytokine phá vỡ các mô sụn. Các loại cá bạn nên ăn ví dụ như: các trích, cá thu, cá hồi, các cháy Hilsa, cá mòi, cá ngừ, cá cơm…

Giai đoạn 4: Đây là giai đoạn cuối cùng của bệnh và rất nguy hiểm. Lúc này thì viêm đã giảm đi bắt đầu hình thành các mô xơ và xương chùng. Khớp hoàn toàn mất chức năng.

Giai đoạn 3: Bước sang giai đoạn này là lúc bệnh đã bắt đầu nặng. Sụn trong các khớp bị mất đi khiến lộ ra phần xương rơ dưới sụn. Mỗi khi chuyển động sẽ thấy khó khăn do sưng tấy và đau khớp. Vào mỗi buổi sáng bệnh sẽ càng biểu hiện rõ hơn, cơ thể ngày càng suy nhược, cơ bị teo và xuất hiện các nốt sần.

Giai đoạn 2: Lúc này, bệnh cũng mới chỉ ở mức độ vừa phải. Các mô bị viêm ngày càng tăng lên và lan truyền đến nhiều khu vực hơn. Mô ở xương sẽ bắt đầu hình thành, phát triển. Từ đó, không gian của khoang khớp và sụn bị ảnh hưởng. Sụn và khớp bị phá hủy và mất dần.

Giai đoạn 1: Đây là giai đoạn đầu tiên của bệnh, triệu chứng cũng chỉ nhẹ và ít đó là khớp bị sưng và đau. Bởi các tế bào miễn dịch đã di chuyển đến các vùng viêm trên cơ thể. Và theo thời gian, lượng tế bào sẽ tăng cao hơn trong các dịch khớp kéo theo bệnh chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Để xác định được bệnh bắt đầu xuất hiện, đang ở giai đoạn nào thì việc biết về triệu chứng bệnh là vô cùng cần thiết. Từ đó, bạn sẽ sớm có cách điều chỉnh về sinh hoạt, ăn uống của bản thân.

Các loại cá chứa nhiều omega-3 rất tốt cho người bị khớp - Ảnh minh họa: Internet

Ăn sườn và nước xương ống

Người bệnh hãy tích cực ăn nước xương ống cũng như các loại sụn sườn bởi chúng giàu hợp chất glucosamine và chondroitin. Những chất này sẽ giúp xương khớp của bạn chắc khỏe hơn. Đồng thời lượng canxi có trong nước hầm xương cũng sẽ có thể ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp hiệu quả. Đặc biệt giảm nguy cơ loãng xương.

Ngũ cốc nguyên hạt

Thay vì chỉ ăn cơm, người bị viêm khớp cũng có thể lựa chọn yến mạch, gạo lứt hay các loại ngũ cốc nguyên hạt khác cho bữa ăn của mình. Chúng sẽ giúp giảm protein phản ứng C ở trong máu.

Ngũ cốc nguyên hạt cũng rất có lợi - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Đậu có chứa rất nhiều chất xơ giúp giảm viêm CRP và là nguồn thực phẩm tuyệt vời đối với người bị viêm khớp. Bên cạnh đó, trong đậu còn rất giàu axit folic, magie cũng như sắt, kẽm hay kali tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Ưu tiên hàng đầu là: đậu nành, đậu đỏ, đậu pinto, đậu thận đỏ.

Các loại hạt lanh và óc chó

Hạt lanh và óc chó sẽ cung cấp omega-3 cực kỳ dồi dào cho cơ thể, làm giảm đau nhức và sưng tấy, đồng thời chống viêm. Bạn sẽ không bị béo phì khi ăn các loại hạt này.

Súp lơ

Khi bạn ăn bông cải xanh, sulforaphane trong loại thực phẩm này sẽ giúp trung hòa enzyme gây tổn thương cho xương khớp từ đó ngăn ngừa thoái hóa khớp sớm. Bên cạnh đó, các loại vitamin C, K, hợp chất chống oxy hóa giúp chống viêm và tăng sức đề kháng cho xương khớp của bạn.

Ăn súp lơ giúp tình trạng viêm khớp được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi, gừng, ớt

Bạn muốn biết ăn gì để giảm đau xương khớp thì đây chính là câu trả lời. Ăn ớt giúp tăng hoạt chất capsaicin từ đó điều trị cơn đau khớp hiệu quả. Đối với tỏi, loại thực phẩm này có chứa allicin giúp chống oxy hóa cao, từ đó ức chế sự tấn công lên phần xương khớp của người bệnh. Đặc biệt tỏi cũng chứa rất nhiều chất kháng viêm tốt. Gừng sẽ có tác dụng giảm đau nhức xương khớp.

Trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol là chất chống oxy hóa cực kỳ tốt. Chất này làm cho quá trình phá hủy sụn chậm lại và hiện tượng viêm khớp cũng sẽ giảm đi.

Uống trà xanh hỗ trợ giảm viêm khớp - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây mọng nước

Các loại trái cây mọng nước như: mận, nho, sơ ri, mâm xôi, dâu tây giúp cung cấp chất oxy hóa, chống lại các gốc tự do khiến tế bào bị phá hủy. Đồng thời rutin và quercetin trong các loại quả này giúp tăng mật độ xương, giảm đau sưng khớp.

Dầu ăn thực vật

Các loại dầu thực vật như dầu oliu có lợi cho tim mạch. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng chống viêm giúp hỗ trợ điều trị cho người bị bệnh viêm khớp.

Các sản phẩm từ sữa

Những món ăn tốt cho người bệnh xương khớp phải kể đến các sản phẩm từ sữa. Ví dụ như: sữa chua, pho mát. Các loại đồ ăn này có chứa nhiều canxi, vitamin D giúp tăng sức mạnh cho xương và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Lựa chọn phù hợp các sản phẩm từ sữa - Ảnh minh họa: Internet

Để điều trị bệnh dứt điểm, hãy ghi nhớ viêm khớp nên ăn gì và áp dụng vào thực đơn hằng ngày. Chúc bạn có 1 sức khỏe thật tốt.