Nhanh chóng bổ sung kẽm cho cơ thể nếu bạn đang gặp những dấu hiệu đáng ngờ dưới đây

Cơ thể thiếu chất kẽm cũng quan trọng như khi thiếu các dưỡng chất quan trọng khác. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phân chia tế bào, phát triển xương và cơ trơn... Do đó, khi cơ thể bạn gặp những dấu hiệu dưới đây, hãy bổ sung gấp kẽm cho cơ thể mình

Những dấu hiệu của cơ thể bị thiếu kẽm: Cơ thể chúng ta cần các loại khoáng chất và vitamin khác nhau với số lượng nhất định để duy trì hoạt động của các chức năng bên trong. Khi bất kỳ chất dinh dưỡng nào không được cung cấp với số lượng cần thiết, nó sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong hoạt động tổng thể và các dấu hiệu có thể nhìn thấy ở các bộ phận khác nhau của cơ thể chúng ta. Kẽm là một trong những khoáng chất mà cơ thể chúng ta cần để kích hoạt hơn 300 enzym có tác dụng xây dựng khả năng miễn dịch, phân chia tế bào, tăng trưởng tế bào và tổng hợp protein và DNA. Được tìm thấy với một số lượng hạn chế trong thực phẩm chúng ta ăn, cơ thể chúng ta không thể lưu trữ chất dinh dưỡng này. Điều đó có nghĩa là nó cần được tiêu thụ thường xuyên. Nam giới trên 14 tuổi phải tiêu thụ 11 mg kẽm mỗi ngày, trong khi nữ giới trên 14 tuổi cần 8 mg. Đối với phụ nữ mang thai, lượng kẽm khuyến nghị hàng ngày là 11 mg và đối với phụ nữ đang cho con bú là 12 mg. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn cần tăng lượng kẽm cho cơ thể. 1.Các vết thương chậm lành: Một trong những vai trò quan trọng của kẽm là giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình đông máu thích hợp. Nhưng khi bạn không bổ sung kẽm với lượng vừa đủ sẽ khiến vết thương khó lành. Tình trạng nổi mụn cũng do thiếu kẽm. Việc bổ sung được quy định để chữa lành vết thương cứng đầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 2.Sụt cân: Lượng kẽm quá thấp cũng dẫn đến việc thay đổi sự thèm ăn ủa bạn từ đó làm cân nặng bạn giảm sút. Điều này có vẻ tốt khi giảm vài kí lô nếu bạn đang quá cỡ, nhưng giảm quá nhiều kg cũng gây ra nhiều căn bệnh khác. Ngay cả khi cố gắng giảm hàng chục kg, bạn cũng cần có đủ các loại vi chất dinh dưỡng để giữ cho chức năng bên trong hoạt động. Giảm cân do thiếu hụt chất dinh dưỡng là không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3.Rụng tóc: Căng thẳng, vệ sinh da đầu kém và không hấp thụ đủ các chất dinh dưỡng lành mạnh đều có thể dẫn đến rụng tóc. Tóc gãy, rụng và mỏng tóc có thể là kết quả của việc thiếu kẽm. Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng này có thể giúp ngăn ngừa rụng tóc và cải thiện chất lượng của tóc. Vì vậy, nếu bạn đang phải đối mặt với các vấn đề về tóc gần đây, trước tiên hãy tăng lượng kẽm của bạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4.Cảm lạnh: Kẽm là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp xây dựng khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Lượng kẽm thấp có thể khiến bạn dễ bị nhiễm trùng và bệnh tật. Nếu bạn cảm thấy lạnh hơn những người khác và thường xuyên bị ốm, thì đó có thể là dấu hiệu của việc thiếu kẽm. Tăng cường bổ sung kẽm cũng có thể giúp hồi phục sau cảm lạnh nhanh hơn bình thường Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5.Tầm nhìn mờ đi: Khoáng chất vi lượng cũng cần thiết cho thị lực khỏe mạnh. Khi cơ thể chúng ta không nhận được đủ lượng kẽm thường xuyên, nó sẽ làm thay đổi thị lực của chúng ta. Nó dẫn đến thị lực mờ, lác mắt và thị lực kém. Bổ sung đủ kẽm sẽ giúp bạn kiểm soát được thị lực. Kẽm và Vitamin A là hai chất dinh dưỡng cần thiết cho một thị lực khỏe mạnh Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 6. Rối loạn chức năng nhận thức: Bạn có thường xuyên cảm thấy bối rối hoặc khó tập trung khi làm việc? Nếu câu trả lời là có, hãy kiểm tra lượng kẽm mà bạn hấp thu hàng ngày. Lượng kẽm trong thực phẩm quá thấp có thể gây ra tình trạng rối loạn chức năng nhận thức, khó tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Nó cũng chịu trách nhiệm cho vấn đề về trí nhớ Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

10 lợi ích của kẽm đối với nam giới mà chắc chắn cánh đàn ông chưa biết: Bổ sung ngay thành phần xứng danh 'khoáng chất tối thượng' này nhé! Kẽm là một khoáng chất cần thiết cho chức năng của cơ thể con người, nó được tìm thấy trong mọi tế bào, vì nó cần thiết để tái tạo tất cả các vật chất di truyền của tế bào. Nó tham gia vào việc sản xuất ít nhất 300 enzym và hỗ trợ trong hàng trăm quá trình của cơ thể, từ chữa lành vết thương đến tiêu hóa.

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