10 lợi ích của kẽm đối với nam giới mà chắc chắn cánh đàn ông chưa biết: Bổ sung ngay thành phần xứng danh 'khoáng chất tối thượng' này nhé!

Mặc dù kẽm thúc đẩy chức năng miễn dịch, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển tế bào khỏe mạnh, và thậm chí làm chậm quá trình mất thị lực do tuổi tác ở tất cả cơ thể con người, nhưng kẽm đặc biệt quan trọng đối với nam giới.

Thật không may, cơ thể chúng ta không tự sản xuất kẽm, và chúng ta nên lấy kẽm trong chế độ ăn uống hàng ngày. Kẽm xuất hiện tự nhiên trong thịt, hải sản, đặc biệt là hàu và trong ngũ cốc, đậu ở mức độ thấp hơn. Nó có trong hầu hết các loại vitamin tổng hợp và được sử dụng rộng rãi trong ngũ cốc ăn sáng.

Đây là 10 lý do tại sao kẽm lại rất quan trọng đối với nam giới nói riêng

Trong khi liều khuyến cáo cho hầu hết phụ nữ là 8 miligam mỗi ngày, hầu hết đàn ông trưởng thành nên dùng 11 miligam mỗi ngày, vì vai trò của kẽm trong việc duy trì sức khỏe tuyến tiền liệt, mức testosterone và sức khỏe tình dục tổng thể.

1. Tăng cường sức khỏe tình dục và mức độ testosterone

Được tạp chí Men's Health gọi là "khoáng chất tình dục tối thượng", kẽm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tiềm năng, ham muốn tình dục và sức khỏe tình dục lâu dài của một người đàn ông.

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Kẽm cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng, và hầu hết nam giới có thể đổ lỗi cho việc giảm lượng tinh dịch và nồng độ testosterone là do nguồn cung cấp kẽm thấp. Trên thực tế, mỗi lần xuất tinh có thể tiêu tốn tới 5 miligam kẽm, hoặc gần một nửa mức cho phép hàng ngày của một người đàn ông. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu một gia đình, một chút kẽm bổ sung có thể giúp tăng khả năng sinh sản của bạn.

Các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Wayne State ở Michigan đã nghiên cứu tác động của kẽm đối với mức testosterone ở nam giới từ 20 đến 80 tuổi. Nghiên cứu cho thấy rằng những người đàn ông trẻ hạn chế lượng kẽm trong chế độ ăn uống trong 20 tuần bị giảm testosterone, trong khi những người đàn ông cao tuổi thiếu kẽm bổ sung kẽm trong sáu tháng sẽ tăng sản xuất testosterone.

Tin tốt là bạn có thể dễ dàng kiểm soát lượng kẽm dự trữ trong cơ thể. Thịt bò nạc hay hàu là một nguồn tốt cũng cấp kẽm. Kẽm cũng có nhiều trong gà tây, ngũ cốc và đậu.

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Cơ thể con người không dự trữ kẽm một cách tự nhiên, vì vậy điều quan trọng là bạn phải đảm bảo cung cấp đủ lượng kẽm trong chế độ ăn hàng ngày. Mức trợ cấp hàng ngày được khuyến nghị cho nam giới là 11 miligam (đối với phụ nữ là 8 miligam). Kẽm được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm phổ biến, bao gồm thịt và gia cầm, cũng như hàu, đậu, các loại hạt, cua, tôm hùm, ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc ăn sáng tăng cường và các sản phẩm từ sữa.

2. Giúp tinh trùng di chuyển

Nếu việc làm cha nằm trong kế hoạch tương lai của bạn, thì việc bạn có một ham muốn tình dục lành mạnh và số lượng tinh trùng khỏe mạnh là chưa đủ. Những "chiến binh nhỏ bé" đó cần phải di chuyển tốt.

Khả năng di chuyển của tinh trùng đề cập đến sức mạnh và khả năng chịu đựng của các tế bào tinh trùng khi bơi về phía trứng để thụ tinh. Khả năng di chuyển của tinh trùng thấp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vô sinh nam.

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Khả năng di chuyển của tinh trùng được đo khác với số lượng tinh trùng. Thay vì tổng số, khả năng di chuyển của tinh trùng phản ánh tỷ lệ phần trăm tinh trùng đang di chuyển về phía trước. Nếu bạn có số lượng tinh trùng di chuyển dưới 50%, thì lượng kẽm không đủ có thể là một phần của vấn đề.

Một lần nữa cần nhắc lại, hãy kết hợp các loại thực phẩm giàu kẽm, chẳng hạn như hải sản, gan và phần nạc của thịt đỏ, cũng như các loại hạt và ngũ cốc, vào chế độ ăn uống của bạn.

Khi nói đến giảm ham muốn tình dục, kẽm thấp không phải là nghi ngờ duy nhất. Căng thẳng về thể chất và tinh thần, gây ra bởi những thất vọng trong công việc và cuộc sống gia đình, có thể có tác động có hại đến khả năng di chuyển của tinh trùng. Kiểm tra với bác sĩ của bạn trước khi đi đến kết luận hoặc quá tải về chất bổ sung kẽm.

3. Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt. Các nhà khoa học tại Đại học Johns Hopkins và Cục Nghiên cứu Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hiện ra rằng mô tuyến tiền liệt bị ung thư chứa ít kẽm hơn đáng kể so với mô cơ quan khỏe mạnh. Trong khi kẽm được tìm thấy trong mọi cơ quan, mô và tế bào trong cơ thể con người, thì ở nam giới, tuyến tiền liệt có nhiều kẽm hơn bất kỳ mô nào khác ngoại trừ xương.

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Khi đàn ông già đi, họ có xu hướng tập thể dục ít hơn và chế độ ăn uống của họ cũng thay đổi, thường khiến họ thiếu hụt lượng kẽm được khuyến nghị hàng ngày. Những người đàn ông không có hàm lượng kẽm đáng kể trong chế độ ăn uống của họ có xu hướng mắc các trường hợp phì đại tuyến tiền liệt và viêm tuyến tiền liệt cao hơn. Họ cũng có tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn.

Vì vậy, bạn có thể cảm thấy hài lòng khi thỉnh thoảng thưởng thức một ít các loại hạt, thêm một chút kẽm trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

4. Giảm thiểu các triệu chứng cảm lạnh

Có một số bằng chứng cho thấy kẽm có thể giúp giảm thời gian bị cảm lạnh hoặc giảm bớt các triệu chứng.

Kẽm hoạt động như thế nào để ngăn chặn tình trạng cảm lạnh? Khoáng chất này xâm nhập vào các bộ phận của cơ thể nơi vi rút cảm lạnh tấn công, làm cho các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, nếu cổ họng của bạn cảm thấy ngứa ngáy, việc tìm đến viên ngậm kẽm có thể giúp bạn trở lại trạng thái khỏe mạnh nhanh chóng hơn mà không phải bỏ lỡ các công việc lớn hoặc một bài thuyết trình lớn.

5. Giúp chống lại mụn trứng cá

Kẽm có thể giúp điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá. Trên thực tế, một số dạng mụn trứng cá thậm chí có thể do thiếu kẽm.

Cho dù được dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung hay được bôi dưới dạng thuốc mỡ bôi ngoài da ở dạng kẽm gluconat hoặc kẽm sulfat, kẽm có thể giúp các vết mụn mau lành hơn, giảm viêm do mụn và giúp điều chỉnh hoạt động của tuyến dầu trên da do thay đổi nội tiết tố.

Kẽm đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của da và nó cũng có thể điều trị bệnh chàm, bệnh vẩy nến, gàu, bỏng và nhọt. Nó cũng giúp các vết thương trên da nhanh lành hơn.

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Không dùng quá 100 miligam mỗi ngày đối với mụn trứng cá, liều cao hơn có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hãy nhớ rằng, bạn cũng có thể tìm thấy kẽm trong các nguồn thực phẩm ngon bao gồm hàu, thịt nạc và thịt gia cầm.

Liều lượng kẽm quá cao có thể dẫn đến buồn nôn, nôn mửa, chán ăn, đau quặn bụng, tiêu chảy và đau đầu. Người lớn nên cố gắng duy trì lượng kẽm của họ dưới 40 miligam mỗi ngày, trừ khi bác sĩ khuyên bạn nên dùng nhiều hơn để điều trị một tình trạng cụ thể.

6. Có thể ngăn ngừa hoặc điều trị chứng hói đầu

Ăn những miếng thịt bò nạc thực sự có thể giúp làm chậm quá trình hói đầu. Rụng tóc có thể tự biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, từ tóc mỏng đến mức tối thiểu đến hói đầu hoàn toàn và nó có thể xuất hiện do di truyền hoặc do thiếu hụt khoáng chất nhất định. Kẽm có thể khuyến khích sự phát triển của tóc bằng cách cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch.

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Theo một nghiên cứu ở Úc, những người đàn ông ăn thịt nạc ít có nguy cơ bị hói hơn những người ăn nhiều thịt mỡ. Một trong những lý do là thịt bò là một nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời, và không nhận đủ kẽm có thể dẫn đến rụng tóc đột ngột.

Bổ sung kẽm có thể giúp bảo vệ chống rụng tóc ở những người đàn ông không ăn một chế độ ăn uống cân bằng. Liều lượng đề xuất cho bệnh rụng tóc là 50 đến 100 miligam mỗi ngày và các chất bổ sung kẽm có thể tìm thấy ở hiệu thuốc hoặc cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe.

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Hàu từ lâu đã được thưởng thức vì cái gọi là đặc tính kích thích tình dục của chúng. Hàu cũng chứa rất nhiều kẽm (76,7 miligam chỉ trong sáu con hàu vừa), vì vậy hãy ăn và thưởng thức nó!

7. Từ A (Rượu) đến Z (Kẽm)

Các nghiên cứu cho thấy mức kẽm thấp ở người lớn có thể liên quan đến tổn thương gan do rượu gây ra. Tuy nhiên, bổ sung kẽm có thể giúp giảm tổn thương đó, một phần là do nó thúc đẩy các enzym phân giải rượu.

Kẽm cũng đã được tìm thấy để cải thiện khả năng chống oxy hóa của gan, cũng như tăng cường hợp chất giải độc kim loại chính được gọi là metallothionein hay còn gọi là MT. Nồng độ MT thấp khiến gan nhạy cảm với những tổn thương tiềm ẩn. Bằng cách ổn định đường tiêu hóa, MT có thể giúp giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm.

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Tương tự, uống rượu có thể làm giảm nồng độ kẽm trong tuyến giáp, có thể dẫn đến một loạt các vấn đề y tế, bao gồm suy giảm hoạt động của tuyến giáp và tăng cân sau đó.

Ngay cả những người uống rượu vừa phải cũng có thể muốn bổ sung thêm 25 miligam kẽm trước khi hấp thụ, do tác dụng có lợi của khoáng chất đối với gan và đường tiêu hóa của chúng ta.

8. Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Các nhà nghiên cứu tin rằng khi sự cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa bị xáo trộn, nó có thể góp phần phát triển ung thư và bệnh tim, cũng như các bệnh liên quan đến tuổi tác. Để có đủ chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của bạn, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhiều trái cây và rau có màu sắc rực rỡ, bao gồm quả mọng, trái cây họ cam quýt, kiwi, táo, nho đỏ, cải xoăn, hành tây, rau bina, khoai lang và cà rốt.

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Kẽm không chỉ làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng mà còn giúp chúng chống lại sự tác động của tác nhân gây bệnh cho hệ miễn dịch. Nó cũng làm tăng các tế bào sát thủ chống lại ung thư và giúp giải phóng nhiều kháng thể hơn. Kẽm làm tăng số lượng tế bào T chống nhiễm trùng, đặc biệt ở những người cao tuổi thường thiếu kẽm và hệ thống miễn dịch của họ có thể suy yếu theo tuổi tác.

9. Kẽm và tuyến giáp của bạn

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Kẽm là một khoáng chất quan trọng giúp sản xuất hormone giải phóng tuyến giáp, hoặc TRH, trong não của bạn, sau đó báo hiệu tuyến yên của bạn tạo ra hormone kích thích tuyến giáp (TSH). Ở nam giới, việc không làm được điều này cũng dẫn đến lượng testosterone thấp.

Tuyến giáp sản xuất một số hormone thiết yếu, bao gồm thyroxine (còn được gọi là T4), đóng một vai trò quan trọng nhưng quan trọng trong quá trình trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển cũng như nhiệt độ cơ thể. Kẽm là một yếu tố quan trọng trong hoạt động bình thường của tuyến giáp.

10. Kẽm và sửa chữa tế bào

Đàn ông ccàng hoạt động nhiều cho dù ở nơi làm việc, trong phòng tập thể dục hay ngoài sân, họ càng gây căng thẳng cho hệ thống cơ xương của mình. Thật trùng hợp, hầu hết các kho dự trữ kẽm cá nhân của chúng đều được tìm thấy ở cơ của chúng ta, nơi vai trò của nó trong việc xây dựng và sửa chữa tế bào đặc biệt hữu ích sau các hoạt động vất vả.

Chính hành động tập thể dục khiến cơ bắp bị căng thẳng. Khi nghỉ ngơi, cơ bắp của chúng ta phát triển trở lại lớn hơn và mạnh hơn. Kẽm là thành phần quan trọng trong quá trình này, từ việc cung cấp cấu trúc thích hợp cho các tế bào và protein hỗ trợ.

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Hơn nữa, các cơ làm việc tiêu hao năng lượng đáng kể, dẫn đến sản sinh các gốc tự do. Tập luyện cường độ cao có thể dẫn đến đổ mồ hôi nhiều và lượng calo không đủ, cả hai đều có thể dẫn đến không đủ lượng kẽm. Vì vai trò của kẽm như một chất chống oxy hóa rất quan trọng trong việc giảm thiểu tác động bất lợi của các gốc tự do, bất kỳ ai đang trải qua một chế độ tập thể dục nghiêm ngặt nên theo dõi lượng kẽm của họ để đảm bảo duy trì mức độ phù hợp.

Theo Howstuffworks