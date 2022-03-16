Trên thực tế, ăn nhiều trái cây hơn có liên quan đáng kể đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 .

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ báo cáo rằng bất kỳ loại trái cây nào cũng tốt cho người bị bệnh tiểu đường, miễn là người đó không bị dị ứng với loại trái cây đó.

Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho sức khỏe như nhau. Trái cây tươi hoặc đông lạnh tốt hơn trái cây chế biến trực tiếp từ hộp hoặc lọ, chẳng hạn như nước sốt táo và trái cây đóng hộp. Điều này là do trái cây trong lon, lọ hoặc cốc nhựa có thể chứa thêm đường. Thêm đường có thể khiến lượng đường trong máu của một người tăng đột biến.

Tôi nên ăn bao nhiêu trái cây?

Hầu hết các hướng dẫn đều khuyến nghị người lớn và trẻ em ăn 5 phần trái cây và rau mỗi ngày. Điều này vẫn đúng với những người mắc bệnh tiểu đường.

Các hướng dẫn khác khuyên bạn nên đảm bảo rằng một nửa đĩa trong mỗi bữa ăn có trái cây, rau hoặc cả hai.

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Đối với một người mắc bệnh tiểu đường, một nửa trong mỗi bữa ăn nên là rau không chứa tinh bột, thay vì trái cây. Một nửa còn lại nên là nguồn cung cấp protein và tinh bột nhiều chất xơ, chẳng hạn như đậu hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Nhiều chuyên gia cũng khuyên bạn nên bao gồm chất béo lành mạnh trong mỗi bữa ăn để khuyến khích cảm giác no và tăng cường hấp thụ chất chống oxy hóa và vitamin .

Một phần là một loại trái cây cỡ trung bình, hoặc một khẩu phần bằng quả bóng chày. Kích thước khẩu phần của trái cây nhỏ hơn, chẳng hạn như quả mọng, là 1 cốc sẽ tốt với bệnh nhân tiểu đường.

Đối với trái cây đã qua chế biến, chẳng hạn như nước sốt táo và nước ép trái cây, khẩu phần là nửa cốc. Và đối với trái cây khô như nho khô và anh đào, đó là 2 muỗng canh.

Giống như với rau, tập trung vào sự đa dạng có thể là một cách tuyệt vời để hấp thụ các chất dinh dưỡng phù hợp và thưởng thức nhiều loại hương vị trái cây hơn.

Lợi ích trái cây cho bệnh tiểu đường

Ăn đủ chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

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Chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường và kiểm soát lượng đường trong máu. Nhiều loại trái cây có nhiều chất xơ, đặc biệt là khi một người ăn cả vỏ hoặc cùi. Hàm lượng chất xơ và nước cao trong nhiều loại trái cây khiến no lâu.

Chế độ ăn có đủ trái cây và rau quả có thể làm giảm nguy cơ béo phì, đau tim và đột quỵ . Béo phì có liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2.

Bởi vì trái cây có nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng, chúng là một lựa chọn tốt khi một người đang lên kế hoạch cho bữa ăn. Nhưng hãy cân nhắc hạn chế lượng trái cây đã qua chế biến trong thực đơn, chẳng hạn như nước sốt táo và nước ép trái cây, vì chúng đã bị loại bỏ chất xơ.

Các lợi ích sức khỏe khác của trái cây

Những người mắc bệnh tiểu đường nên có một chế độ ăn uống cân bằng để cung cấp đủ năng lượng và giúp họ duy trì cân nặng hợp lý. Một số loại trái cây, chẳng hạn như dưa hấu, có nhiều đường nhưng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh với lượng vừa phải.

Chọn trái cây cũng có thể ngăn cản một người hảo ngọt tiếp cận với kẹo và các loại thực phẩm khác có giá trị dinh dưỡng thấp. Hầu hết các loại trái cây đều có nhiều chất dinh dưỡng và ít chất béo và natri. Trái cây cũng thường chứa các chất dinh dưỡng mà các loại thực phẩm khác không có.

Chuối chứa kali và tryptophan, một axit amin quan trọng. Trái cây họ cam quýt, chẳng hạn như cam và bưởi, rất giàu vitamin A và C, là những chất chống oxy hóa mạnh .

Để đạt được 5 khẩu phần trái cây và rau quả được khuyến nghị mỗi ngày, hãy cố gắng ăn trái cây và rau quả suốt cả ngày.

Dưới đây là một số ý tưởng giúp lập kế hoạch thực đơn cho bệnh nhân tiểu đường:

Trái cây có múi

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Trái cây họ cam quýt rất linh hoạt và dễ dàng bổ sung vào bữa ăn. Thêm chanh vào hải sản, nước sốt hoặc ly trà đá. Mọi người có thể tự làm nước hoa quả bằng cách cho các lát cam quýt vào bình nước và để qua đêm.

Quả mọng

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Quả mọng ăn sống sẽ rất ngon. Tuy nhiên quả mọng khi chế biến cũng là món hấp dẫn cho nhiều người. Cho cả quả mọng tươi hoặc đông lạnh vào nồi với một hoặc hai thìa canh nước. Nấu món này ở lửa vừa hoặc nhỏ cho đến khi các quả dâu phân hủy thành nước sốt đặc. Một phần ăn là nửa cốc.

Táo

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Táo là một loại trái cây phổ biến. Chúng là nguyên liệu ngon cho bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng. Khi nấu chín, táo có hương vị đậm hơn, khiến chúng trở thành món ăn được yêu thích trong các món tráng miệng có gia vị quế hoặc gừng .

Có thể thử ướp táo với một lượng nhỏ mật ong và gia vị, sau đó nướng chúng. Tiếp đó, cuộn táo trong quả óc chó hoặc quả hồ đào đã nghiền nát. Mặc dù món tráng miệng này có chứa một ít mật ong, nhưng nó là một sự thay thế lành mạnh hơn cho nhiều loại bánh nướng làm từ táo.

Bơ

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Trái bơ có nhiều chất béo nhưng lại chứa chất béo không bão hòa đơn, loại có lợi cho cơ thể.

Bạn có thể cắt lát hoặc nghiền chúng và trộn với các loại thảo mộc và rau để làm món nhúng. Bạn cũng có thể thêm chanh vào món ăn để tăng cường chất vitamin từ cam quýt.