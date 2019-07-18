Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu Huyết áp thấp là gì?

Một trong những cách đơn giản nhất bạn có thể thực hiện để ngăn ngừa và cải thiện huyết áp thấp là chọn dùng thực phẩm lành mạnh. Vậy người bị huyết áp thấp nên ăn gì để nâng huyết áp nhanh nhất, đảm bảo đủ dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe dài lâu?

Chỉ số huyết áp bình thường thường là 120/80 mm thủy ngân (mm Hg).

Huyết áp thấp, còn được gọi là hạ huyết áp, được chẩn đoán khi chỉ số huyết áp của bạn dưới 90/60 mm Hg và có các triệu chứng khác, bao gồm:

- Tầm nhìn mờ, kém

- Hay nhầm lẫn hoặc khó tập trung

- Chóng mặt, choáng váng

- Ngất xỉu

- Buồn nôn hoặc nôn mửa

- Mệt mỏi

Lưu ý: Nếu bị huyết áp thấp, có các triệu chứng trên kèm mạch đập nhanh, thở nông và da lạnh hoặc chảy mồ hôi thì bạn có thể đang bị sốc, cần cấp cứu y tế khẩn cấp.

2. Người huyết áp thấp nên ăn gì và kiêng gì?



Huyết áp thấp nên ăn gì tốt cho sức khỏe?

a. Huyết áp thấp nên ăn gì?

Bạn nên bổ sung thực đơn cho người huyết áp thấp một số loại thực phẩm có thể giúp bạn tăng huyết áp như:

- Bổ sung nước nhiều hơn thông qua nước uống, canh, súp,.... Khi mất nước làm giảm thể tích máu, khiến huyết áp giảm. Đặc biệt bổ sung nước đầy đủ khi bạn đang tập thể dục hoặc hoạt động mạnh.

- Bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin B-12. Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu, có thể gây ra huyết áp thấp. Một số loại thực phẩm giàu B12 bao gồm trứng, ngũ cốc tăng cường và thịt bò.

- Ăn nhiều các thực phẩm giàu folate. Cơ thể thiếu folate có thể có tác dụng tương tự như khi thiếu vitamin B12. Các thực phẩm giàu folate nổi bật bao gồm măng tây, đậu garbanzo và gan.

- Tăng cường ăn muối và dùng các thực phẩm mặn nhiều hơn. Thực phẩm mặn có thể làm tăng huyết áp do cung cấp đủ natri cho tim. Hãy thử ăn súp đóng hộp, cá hun khói, phô mai và ô liu. Khi bác sĩ khuyến cáo ăn mặn mà bạn không muốn ăn mặn thì có thể bổ sung thông qua nước chấm, soup bột canh hoặc các loại nước tăng cường điện giải.

- Uống trà cam thảo, trà gừng, trà xanh mật ong hàng ngày. Các loại trà này có thể làm giảm tác dụng của aldosterone, hormone giúp điều chỉnh tác động của muối đối với cơ thể tăng huyết áp cho cơ thể.

- Sử dụng các đồ uống có chứa caffeine như cà phê và trà chứa có thể tạm thời tăng huyết áp bằng cách kích thích hệ thống tim mạch và tăng nhịp tim của bạn. Nếu đang tìm hiểu ăn gì để tăng huyết áp nhanh thì đừng bỏ qua socola hay các loại nước tăng lực, đây là những thực phẩm giàu caffein không kém gì cà phê giúp cải thiện huyết áp nhanh chóng.

- Mỗi sáng uống một cốc chanh mật ong cũng giúp nâng huyết áp, không lo gặp tình trạng hạ huyết áp đột ngột.

b. Huyết áp thấp nên ăn trái cây gì?

Những ai bị huyết áp thấp nên ăn các loại trái cây như:

- Nho (đặc biệt là nho khô) giúp tăng và duy trì huyết áp ổn định tuyệt vời.

- Táo: Táo giàu axit amin, đường và nhiều loại vitamin giúp bồi bổ máu, tăng cường quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố và tái tạo các tế bài, tăng cường hồng cầu, giảm tình trạng tụt huyết áp đột ngột.

- Chuối: Giúp giữ huyết áp ổn định, tuy nhiên không nên ăn lúc đói sẽ khiến bạn hạ huyết áp nhiều hơn vì chuối cũng được xếp vào thực phẩm giàu kali.

- Cam, Chanh, Bưởi: Cam, chanh, hay bưởi đều là những hoa quả giàu chất chống oxy hóa, kích thích tuần hoàn máu và giữ huyết áp ở mức ổn định. Một mẹo nhỏ cho các bạn tham khảo đó là: Mỗi buổi sáng làm một cốc chanh muối/chanh đường giúp thải độc, tăng cường huyết áp, hạn chế tình trạng tụt huyết áp đột ngột.

- Lựu: Giàu chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, cải thiện tuần hoàn não, hạn chế mắc phải huyết áp thấp tích cực.

- Dứa: Được các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ khuyên dùng cho những ai mắc bệnh tim mạch như huyết áp thấp. Tuy nhiên, không nên uống khi đói sẽ ảnh hưởng tiêu hóa, gây xót ruột.

c. Người huyết áp thấp nên uống sữa gì?

Không có khuyến cáo rõ ràng về người huyết áp thấp nên uống sữa gì, rõ ràng huyết áp thấp mãn tính không triệu chứng cũng không nguy hiểm hay cần chỉ định điều trị. Người huyết áp thấp không nằm trong danh sách cấm dùng sữa hay chỉ được dùng một số loại sữa cụ thể. Các bạn chọn uống nhiều loại sữa hợp khẩu vị và theo sở thích bản thân.

Tuy nhiên, nên tăng cường uống các loại sữa hạt như sữa hạnh nhân, sữa óc chó giúp huyết áp luôn trong mức ổn định lại tốt cho cơ thể và không nên dùng sản phẩm sữa ong chúa vì chúng có tác dụng hạ huyết áp, không tốt cho người huyết áp thấp.

d. Thực phẩm chức năng cho người huyết áp thấp

Huyết áp thấp hầu như không cần điều trị bằng thuốc, chủ yếu cải thiện thông qua chế độ ăn uống và vận động. Các bạn có thể sử dụng thêm thực phẩm chức năng cho người huyết áp thấp để hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

Trên thị trường không thiếu các sản phẩm thực phẩm chức năng cho người huyết áp thấp, khi lựa chọn các bạn cần chú ý một số điểm sau:

- Biết rõ nguyên nhân gây huyết áp thấp ở bản thân để mua sản phẩm hỗ trợ phù hợp, có thể do suy tim, cũng có thể do tuần hoàn máu kém hoặc thiếu máu, gặp các vấn đề về dinh dưỡng. Biết đúng tình trạng và nguyên nhân gây bệnh mới có thể cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

- Nếu đang dùng thuốc kèm theo, nên hỏi tư vấn bác sĩ trước khi dùng để tránh việc giảm hoặc phản ứng khi sử dụng đồng thời thuốc đó với thực phẩm chức năng.

- Thực phẩm chức năng dù rất tốt nhưng cũng chỉ nên dùng trong thời gian nhất định, không nên sử dụng liên tục sẽ không tốt cho cơ thể.

- Chọn mua sản phẩm của nhà thuốc uy tín, tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc các chuyên gia, không mua loại trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường.

e. Huyết áp thấp nên kiêng gì?



Những thực phẩm người huyết áp thấp không nên ăn

Khi bị huyết áp thấp, các bạn nên hạn chế dùng một số loại thực phẩm như:

- Mướp đắng: Mướp đắng có tác dụng hạ huyết áp nên những ai đang huyết áp thấp ăn vào sẽ càng hạ huyết áp hơn.

- Cần tây: Không chỉ xào ăn cùng thức ăn, mọi người có thể uống nước ép cần tây để thanh lọc, thải độc cơ thể, nó đặc biệt rất tốt cho những ai cao huyết áp vì giúp hạ huyết áp, lợi tiểu và giãn mạch máu. Vì thế những ai huyết áp thấp thì không nên ăn hay uống nước ép cần tây nhiều.

- Cà chua: Lycopene trong cà chua có thể hạ huyết áp, không tốt cho những ai đang huyết áp thấp sẵn. Do đó, hạn chế dùng cà chua, đặc biệt là cà chua xanh để giữ huyết áp ổn định.

- Các loại thực phẩm giàu Kali như cà rốt, củ dền, cải bó xôi, chuối,.. vì những thực phẩm giàu kali sẽ khiến cơ thể đào thải Natri, từ đó khiến hạ huyết áp.

- Táo mèo hay nước táo mèo có tác dụng hạ huyết áp vì nó giãn các mạch máu.

- Đồ uống có cồn uống nhiều sẽ khiến cơ thể mất nước, khiến huyết áp giảm mạnh.

- Hạt dẻ và sữa ong chúa: Có tác dụng hạ huyết áp nên những ai huyết áp thấp không nên sử dụng.

- Tránh ăn nhiều thực phẩm giàu carb, đặc biệt là carbs chế biến. Những thực phẩm này được tiêu hóa nhanh chóng, có thể dẫn đến huyết áp thấp.

Lưu ý: Với các bạn đang mang thai, trước khi áp dụng bất cứ điều gì, các bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ kĩ càng, không nên loại bỏ các thực phẩm lành mạnh ra khỏi chế độ ăn uống của bạn, dù chúng được biết là có tác dụng hạ huyết áp, vì tình trạng huyết áp thấp khi mang thai chỉ xảy ra trong những tháng đầu và sẽ khỏi trong những tháng sau thai kì hoặc sau khi sinh.

3. Mẹo để tránh huyết áp thấp

Dưới đây là một vài thay đổi khác bạn có thể thực hiện đối với chế độ ăn uống và lối sống của mình để tránh bị huyết áp thấp:

- Để tránh huyết áp thấp bên cạnh việc bổ sung thực phẩm thì các bạn cũng nên ăn nhiều bữa nhỏ thường xuyên hơn. Những bữa ăn lớn có thể khiến huyết áp giảm mạnh hơn vì cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa những bữa ăn lớn hơn.

- Không tập thể dục quá nhiều ngoài trời trong mùa hè hoặc ở nhiệt độ cực cao.

- Tránh dành nhiều thời gian trong phòng xông hơi, bồn tắm nước nóng và phòng xông hơi.

- Thay đổi vị trí cơ thể (chẳng hạn như đứng lên) từ từ.

- Mang vớ nén, giúp máu di chuyển khắp cơ thể.

Huyết áp thấp không quá nguy hiểm, theo dõi thông tin huyết áp thấp nên ăn gì? trong bài giúp các bạn thêm kiến thức và thông tin hiểu thêm về Huyết áp thấp. Ăn đúng cách, có lối sống lành mạnh cùng áp dụng các mẹo tránh bị huyết áp thấp sẽ giúp các bạn cải thiện huyết áp thấp tích cực, giữ huyết áp luôn ở mức ổn định lâu dài. Chúc các bạn áp dụng thành công.