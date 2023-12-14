Người hạnh phúc nhất trên thế giới thường có chung 8 thói quen này, nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng

Cuốn sách đề cập đến "công thức" trường thọ từ các vùng đất sống thọ nhất trên khắp hành tinh "Blue Zones" (Vùng Xanh) - nơi con người phần lớn sống trường thọ hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, thường đạt đến 100 tuổi - hiện có vùng Loma Linda (bang California, Mỹ), đảo Ikaria (Hy Lạp), Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy) và bán đảo Nicoya (Costa Rica).

Dan Buettner, nhà nghiên cứu về tuổi thọ và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất thế giới: “The Blue Zones Kitchen: 100 Recipes to live to 100”.

Ông khẳng định nhiều người trong số họ làm 8 điều đơn giản để nâng cao tâm trạng hàng ngày và khiến họ luôn vui vẻ, từ việc chợp mắt mỗi đêm đến nói chuyện với bạn bè hàng ngày.

Trong một clip gần đây được tải lên Instagram của mình, Dan Buettner đã chia sẻ thói quen của những người hạnh phúc nhất thế giới.

Dưới đây là 8 điều chỉnh trong lối sống mà bạn có thể thực hiện để cảm thấy luôn sống vui, sống khỏe.

1. Ngủ ít nhất 8 tiếng

Theo Dan Buettner, khi nói đến sức khỏe và hạnh phúc, giấc ngủ dường như cũng là một phần cốt lõi.

Dan Buettner khẳng định: “Những người hạnh phúc nhất ngủ từ 8 đến 9 tiếng rưỡi mỗi ngày. Nếu bạn ngủ sáu tiếng, bạn sẽ kém hạnh phúc hơn khoảng 30%".

Các chuyên gia tại Trường Y Harvard cũng đồng tình với Dan Buettner khi nói rằng giấc ngủ và tâm trạng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Các chuyên gia cho biết: "Ngủ kém hoặc không đủ giấc có thể gây khó chịu và căng thẳng, trong khi giấc ngủ lành mạnh có thể nâng cao sức khỏe."

Khuyến nghị của Dan Buettner về thời lượng giấc ngủ bạn nên ngủ hơi giống với khuyến nghị của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), khuyến nghị người lớn nên ngủ đủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn bữa sáng dựa trên thực vật

Hóa ra việc bắt đầu ngày mới đúng cách có thể mang lại hiệu quả lớn.

Dan Buettner khuyên nên bắt đầu buổi sáng bằng bữa sáng thuần thực vật, nghĩa là tránh xa thịt và các sản phẩm từ sữa.

Chuyên gia về tuổi thọ cũng khuyên nên tránh xa những thực phẩm quá ngọt và béo vào buổi sáng.

Dan Buettner giải thích: "Nếu ăn một bữa sáng nhiều chất béo hoặc ngũ cốc có đường, bạn sẽ đói vào giữa trưa và sẽ có ít năng lượng hơn suốt cả ngày".

3. Tương tác xã hội

Theo Dan Buettner, giao tiếp xã hội hàng ngày là chìa khóa để hạnh phúc.

“Hãy chắc chắn rằng bạn đi uống cà phê với một người bạn, ăn trưa với một người bạn", Dan Buettner gợi ý.

Các nghiên cứu cho thấy rằng sự cô đơn có thể gây ra nhiều tác hại hơn là chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng. Các nghiên cứu cho thấy cô đơn còn có thể gây tổn hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, đau tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tình nguyện viên

Dan Buettner gợi ý “Hãy dành một chút thời gian để 'đền đáp' mỗi ngày".

Dan Buettner cho biết: “Trên toàn thế giới, theo thống kê, tình nguyện viên hạnh phúc hơn những người bình thường".

Nghiên cứu được công bố vào năm 2020 bởi Đại học East Anglia cho thấy hoạt động tình nguyện có liên quan đến việc cải thiện sự hài lòng trong cuộc sống, gia tăng hạnh phúc và ít triệu chứng trầm cảm hơn.

5. Ngủ trưa

Gợi ý thứ năm về hạnh phúc của Dan Buettner rất đơn giản: “Hãy chợp mắt một lát”.

Nghiên cứu do Đại học Hertfordshire thực hiện vào năm 2017 cho thấy giấc ngủ trưa đầy năng lượng trong ngày có thể là bí quyết dẫn đến hạnh phúc.

Nhà tâm lý học, Giáo sư Richard Wiseman cho biết: "Nghiên cứu trước đây cho thấy những giấc ngủ ngắn dưới 30 phút giúp bạn tập trung, năng suất và sáng tạo hơn. Những phát hiện mới này cho thấy bạn cũng có thể trở nên hạnh phúc hơn chỉ bằng cách chợp mắt một lát".

6. Làm việc bán thời gian (nếu có thể)

Dan Buettner tiếp tục nói rằng làm việc bán thời gian thay vì toàn thời gian có thể khiến bạn hạnh phúc hơn (nếu bạn có đủ điều kiện).

Dan Buettner cho biết: “Chúng tôi biết từ mọi nơi trên thế giới rằng những người làm việc ít hơn khoảng 35 giờ một tuần cho biết mức độ hạnh phúc cao nhất. Tất nhiên, bạn cần kiếm đủ tiền để trang trải những nhu cầu cơ bản của mình".

Trên thực tế, các thử nghiệm về tuần làm việc bốn ngày cho thấy làm việc ít hơn có thể khiến con người hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

7. Có niềm tin

Dan Buettner nói: “Điều này thuộc về một đức tin - bất kể đức tin là gì - sẽ giúp bạn có được hạnh phúc”.

Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy những người tích cực theo tôn giáo mô tả bản thân là “rất hạnh phúc” cao hơn so với những người không theo tôn giáo nào cả.

8. Hạn chế xem TV và mạng xã hội

Nhiều người trong chúng ta khao khát được lướt mạng xã hội hàng ngày hoặc xem chương trình truyền hình yêu thích của mình.

Nhưng Dan Buettner nói về TV và mạng xã hội: "Có vẻ như mỗi ngày dành khoảng 30 phút là đủ".

Nghiên cứu về thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em cho thấy dành nhiều thời gian trước TV, trò chơi điện tử và mạng xã hội sẽ làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở trẻ từ 3 đến 6 tuổi.