Cao huyết áp là tình trạng áp lực máu được đo ở động mạch tăng cao gây nhiều áp lực cho tim và mạch vành, rất dễ gây ra các vấn đề về tim mạch, biến chứng hoặc đột quỵ. Huyết áp cao rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Tuy nhiên, nếu người bệnh biết thay đổi thói quen ăn uống và kiêng ăn các thực phẩm không lành mạnh thì sẽ cải thiện được tình trạng cao huyết áp. Vậy cao huyết áp kiêng ăn gì sẽ tốt cho sức khỏe ? Hãy tham khảo bài viết viết dưới đây!

Nghiên cứu của Bộ y tế cho biết gia đình có tiền sử bệnh cao huyết áp thì thế hệ sau có nguy cơ mắc cao huyết áp cao hơn so với những gia đình bình thường khác. Do vậy, bạn nên có chế độ ăn uống hợp lý để tránh huyết áp cao.

Cao huyết áp là khi bạn có chỉ số huyết áp tâm thu đạt đến hơn 140mmHg và huyết áp tâm trương lớn hơn 90 mmHg. Vậy nguyên nhân gì gây ra cao huyết áp?

Thứ hai: Do béo phì

Béo phì và lười vận động là nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng máu ở động mạch phải chịu áp lực lớn và gây bệnh cao huyết áp. Cách tốt nhất để không bị cao huyết áp là tăng cường vận động và giữ cân nặng ở mức lý tưởng và ổn định.

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Do stress

Căng thẳng, lo lắng và hồi hộp khiến dòng máu lưu thông không tốt và phải chịu áp lực lớn nên rất dễ gây ra tình trạng cao huyết áp. Do đó, bạn nên thư giãn, nghỉ ngơi, tập thể thao... để giải tỏa căng thẳng, stress cho cơ thể khỏe mạnh hơn.

Thứ 4: Do tuổi cao

Tuổi cao khiến cho các cơ quan bị lão hóa và thay đổi theo chiều hướng xấu đi, đặc biệt là mạch máu. Chính vì vậy, tỷ lệ những người cao tuổi bị mắc cao huyết áp lớn hơn những người khác.

Người cao tuổi dễ mắc bệnh cao huyết áp hơn những người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 5: Do ăn mặn

Thành phần Natri trong muối khi chuyển vào cơ trơn của thành mạch quá nhiều sẽ làm cho các mô và các tế bào bị tích nước dẫn đến gia tăng áp lực thành mạch máu. Từ đó, xuất hiện tình trạng cao huyết áp. Người bình thường nên ăn 6gr muối/ngày, còn đối với người cao huyết áp nên ăn 3gr muối/ngày.

Thứ 6: Do uống bia rượu, hút thuốc lá

Bia rượu là thức uống có cồn khi thẩm thấu vào mạch máu sẽ làm giãn mạch máu, tăng áp lực lên mạch máu và gây ra cao huyết áp. Hút thuốc làm cho lượng oxy trong cơ thể giảm đi. Do đó, tim phải hoạt động nhiều để bơm máu cấp oxy đến các cơ quan, gây ra áp lực rất lớn lên động mạch và gây ra cao huyết áp. Bởi vậy, người bệnh nên hạn chế uống rượu bia và loại bỏ việc hút thuốc lá.

Cao huyết áp kiêng ăn gì? Dưới đây là các thực phẩm người cao huyết áp nên kiêng

Việc không duy trì thói quen ăn uống lành mạnh rất dễ gây ra bệnh cao huyết áp. Và người cao huyết áp nếu không chăm sóc tốt cho bản thân bằng chế độ ăn kiêng hợp lý thì tình trạng bệnh sẽ ngày càng xấu hơn. Vậy huyết áp cao nên kiêng những thức ăn gì thì phù hợp? Dưới đây là giải đáp chuẩn nhất.

Các loại thực phẩm mà người cao huyết áp nên kiêng - Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất: Trà đặc

Trà có tính kiềm khiến huyết áp tăng cao. Do đó, bạn nên hạn chế uống trà, đặc biệt là người cao huyết áp thì không nên dùng trà.

Thứ 2: Thịt chó

Theo Đông y, thịt chó khiến âm suy, dương thịnh dẫn tới tình trạng cao huyết áp. Do đó, người bệnh nên hạn chế dùng thịt chó.

Thịt chó làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 3: Muối

Một trong những nguyên nhân gây ra cao huyết áp chính là ăn mặn. Việc ăn muối quá nhiều tạo áp lực máu lớn ở động mạch và gây ra huyết áp cao. Nên hạn chế muối bởi trong một số thực phẩm tự nhiên cũng đã chứa muối rồi. Nên nấu đồ ăn nhạt để cắt giảm lượng muối mà cơ thể phải dung nạp.

Thứ 4: Đồ ăn cay nóng

Đồ ăn cay nóng rất dễ khiến cho cơ thể bị táo bón, khó hấp thu dinh dưỡng và huyết áp tăng cao. Do đó, bạn nên ăn đồ ăn không quá cay.

Thứ 5: Nội tạng động vật

Trong nội tạng động vật chứa rất nhiều độc tố khiến cho huyết áp rơi vào tình trạng bất ổn và tăng đột ngột. Bởi vậy, bạn không nên ăn nội tạng động vật quá nhiều.

Thứ 6: Đồ ăn nhanh và đồ ăn nhiều mỡ

Đa số thức ăn nhanh chứa nhiều đường, dễ gây ra tình trạng tăng cân, béo phì và cao huyết áp. Còn đồ ăn xào nấu bằng dầu mỡ nhiều sẽ khiến cho động mạch và mạch vành dễ bị xơ cứng, làm huyết áp tăng cao. Do đó, người cao huyết áp nên cắt giảm đồ ăn nhanh và đồ ăn chiên xào bằng dầu mỡ để bảo vệ sức khỏe.

Nên hạn chế đồ ăn nhanh để ngăn ngừa bệnh cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 7: Thịt gà

Huyết áp cao không nên ăn gì? Một trong số đó chính là thịt gà, vì thực phẩm này chứa rất nhiều cholesterol khiến huyết áp tăng cao.

Hạn chế ăn thịt gà để loại bỏ cholesterol trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 8: Rượu bia

Cồn trong bia rượu làm cho tim đập nhanh hơn, mạch máu co lại và huyết áp cao đột ngột. Nên loại bỏ rượu bia để bảo vệ cơ thể trước bệnh cao huyết áp.

Hy vọng bài viết trên đây đã giải đáp rõ ràng cho người bệnh về câu hỏi cao huyết áp kiêng ăn gì? Chúc bạn luôn mạnh khỏe.