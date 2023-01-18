Ngứa ngáy âm đạo: Giải bày nỗi lòng khó nói của chị em vì 6 nguyên nhân bùng phát bệnh vùng kín

Sức khỏe 18/01/2023 17:10

Sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ không được thảo luận rộng rãi. Tuy nhiên, có một số vấn đề sức khỏe gắn liền với chúng, từ nhiễm trùng đến bệnh mãn tính.

Một trong số vấn đề là ngứa âm đạo hoặc âm hộ.

Ngứa ngáy âm đạo: Giải bày nỗi lòng khó nói của chị em vì 6 nguyên nhân bùng phát bệnh vùng kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không có một lý do đằng sau tại sao bộ phận sinh dục nữ ngứa. Nó có thể được gây ra bởi một số lượng lớn các bệnh nhiễm trùng và/hoặc những thay đổi trong cơ thể.

Viêm âm đạo do vi khuẩn (BV)

Ngứa ngáy âm đạo: Giải bày nỗi lòng khó nói của chị em vì 6 nguyên nhân bùng phát bệnh vùng kín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi sự cân bằng tự nhiên của âm đạo bị xáo trộn, nó sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn âm đạo (BV). Mayo Clinic giải thích rằng nó được đặc trưng bởi tình trạng viêm âm đạo do sự phát triển quá mức của vi khuẩn tự nhiên được tìm thấy trong âm đạo.

Mặc dù không có nguyên nhân chính xác gây ra bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn, nhưng một số hoạt động nhất định, chẳng hạn như quan hệ tình dục không an toàn hoặc thụt rửa thường xuyên, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ở phụ nữ.

Nhiễm trùng nấm men

Ngứa ngáy âm đạo: Giải bày nỗi lòng khó nói của chị em vì 6 nguyên nhân bùng phát bệnh vùng kín - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng nấm men là một bệnh nhiễm nấm do nấm candida âm đạo gây ra. Nó dẫn đến các triệu chứng như kích ứng, tiết dịch và ngứa dữ dội ở âm đạo và âm hộ. Mặc dù nhiễm trùng nấm men không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI), nhưng nguy cơ có thể tăng lên do hoạt động tình dục thường xuyên.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là tình trạng nhiễm trùng ở bất kỳ bộ phận nào của hệ thống tiết niệu, bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Các triệu chứng bao gồm muốn đi tiểu mạnh, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, cùng với nước tiểu có mùi hôi. UTI cũng có thể dẫn đến ngứa và cảm giác khó chịu.

Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs)

Ngứa ngáy âm đạo: Giải bày nỗi lòng khó nói của chị em vì 6 nguyên nhân bùng phát bệnh vùng kín - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 8 mầm bệnh có liên quan đến tỷ lệ mắc STI cao nhất, bao gồm giang mai, lậu, chlamydia và trichomonas có thể chữa khỏi. Một số loại STI phổ biến nhất là chlamydia. bệnh lậu, trichomonas có thể gây ngứa bộ phận sinh dục.

Rận mu

Rận mu là loài côn trùng nhỏ được tìm thấy ở vùng sinh dục của bạn. Theo Mayo Clinic, nó có thể gây ngứa dữ dội ở vùng sinh dục của bạn. Cơ quan y tế cho biết điều đáng sợ và đáng lo ngại về rận mu là chúng có thể lây lan sang những vùng khác có lông thô trên cơ thể, bao gồm cả chân.

Thay đổi nội tiết tố hoặc tiền mãn kinh

Ngứa ngáy âm đạo: Giải bày nỗi lòng khó nói của chị em vì 6 nguyên nhân bùng phát bệnh vùng kín - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nội tiết tố dao động có thể là một lý do có thể gây ngứa da âm đạo. Sự thay đổi nội tiết tố đặc biệt trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh có thể khiến da vùng kín của phụ nữ dễ bị khô và ngứa. Điều này là do sự sụt giảm nồng độ estrogen.

Theo Times of India

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Giấc ngủ hoặc trạng thái nghỉ ngơi khi cơ thể thư giãn có lợi cho các hệ thống cơ quan chính của cơ thể như hệ thống tim mạch.

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