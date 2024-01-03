Nghiên cứu mới chỉ ra việc tập thể dục nhẹ 2-3 lần một tuần cũng có ích cho sức khỏe não bộ

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục 2-3 lần một tuần góp phần làm tăng khối lượng não và giúp cải thiện khả năng nhận thức.

Tháng 12/2023, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sức khỏe Não thuộc Viện Khoa học Thần kinh Thái Bình Dương ở California, Mỹ, cho biết trong một bài báo rằng họ đã đưa ra những kết quả này qua nghiên cứu thói quen sinh hoạt và phân tích CT não của khoảng 10.000 người trưởng thành. Các nhà nghiên cứu đã quét CT não của 10.125 người trưởng thành ở Mỹ và Canada với độ tuổi trung bình là 53 và kiểm tra thói quen sinh hoạt của họ, tập trung vào việc họ có tập thể dục hay không. Tất cả những người trưởng thành trả lời cuộc khảo sát đều có sức khỏe tốt.

Dựa trên khảo sát về thói quen sinh hoạt, các nhà nghiên cứu chia họ thành hai nhóm: những người tập thể dục và những người không tập thể dục. Khoảng 3/4 số người tham gia được phát hiện có tham gia vào các hoạt động thể chất vừa phải, chẳng hạn như đi bộ hơn 10 phút, bốn lần một tuần. Ảnh minh họa: Internet Các nhà nghiên cứu chia những người tập thể dục trung bình 2-3 ngày một tuần thành "nhóm tập thể dục" và những người hiếm khi hoặc hoàn toàn không tập thể dục thành "nhóm không tập thể dục". Về phương pháp phân loại này, các nhà nghiên cứu giải thích: "Mục đích của nghiên cứu này là để xác định xem liệu tập thể dục, ít hơn nhiều so với tiêu chuẩn khuyến nghị của chính phủ liên bang là 150 phút, 5 ngày một tuần, có ảnh hưởng đến não ở mức độ mà ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng đạt được hay không".

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng càng tập thể dục nhiều thì lượng chất xám và chất trắng trong não càng nhiều. Chất xám đóng vai trò trong việc xử lý cảm giác và ngôn ngữ, trong khi chất trắng được biết là kiểm soát sự giao tiếp giữa các tế bào thần kinh. Ngoài ra, những người tập thể dục được phát hiện có vùng hồi hải mã lớn hơn, đây là một trong những vùng đầu tiên bị tổn thương khi bệnh Alzheimer phát triển. Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ David Merrill, đồng tác giả của bài báo cho biết: "Nghiên cứu này cho thấy rằng ngay cả hoạt động thể chất vừa phải dưới 4.000 bước mỗi ngày cũng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ. Đây là số bước thấp hơn nhiều so với 10.000 bước thường được đề xuất và là mục tiêu dễ dàng đạt được đối với nhiều người". Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí khoa học Alzheimer's & Dementia.

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