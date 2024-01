Nghiên cứu mới cảnh báo cú sốc tài chính đột ngột ở tuổi trung niên có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Ảnh minh họa: Internet

Lý do tại sao những cú sốc tài sản tiêu cực có liên quan đến sự phát triển của chứng mất trí nhớ là do căng thẳng. Điều này là do căng thẳng tâm lý có thể kích hoạt tuyến yên ở vùng dưới đồi, gây ra các rối loạn điều hòa như glucocorticoid, có thể làm tăng suy giảm nhận thức. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Điều quan trọng là phải xác định các nhóm dễ bị tổn thương thông qua mối tương quan giữa khó khăn tài chính với chứng sa sút trí tuệ".