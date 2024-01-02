Nghiên cứu mới cảnh báo cú sốc tài chính đột ngột ở tuổi trung niên có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Sức khỏe 02/01/2024 09:32

Một nghiên cứu cho thấy những người trải qua 'cú sốc tài chính' khiến tài sản của họ giảm đi đáng kể sẽ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer cao hơn.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại Học Y Khoa Chiết Giang ở Hàng Châu, Trung Quốc, công bố vào ngày 26/12 (giờ địa phương) rằng những người mất hơn 75% tài sản trong vòng hai năm có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn, bao gồm cả suy giảm chức năng nhận thức. 

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Dự kiến ​​số bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2050”, đồng thời nói thêm: “Vì chưa có phương pháp điều trị chứng mất trí nhớ hiệu quả nên cần nghiên cứu để xác định sớm các nhóm có nguy cơ cao mắc chứng mất trí nhớ”. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí JAMA Network Open. 

Nghiên cứu mới cảnh báo cú sốc tài chính đột ngột ở tuổi trung niên có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ Nghiên cứu Sức khỏe và Hưu trí (HRS), được thực hiện hai năm một lần đối với người Mỹ trưởng thành từ 50 tuổi trở lên. Mối tương quan giữa tăng hoặc giảm sự giàu có và suy giảm chức năng nhận thức đã được tìm thấy thông qua dữ liệu từ 8.082 đối tượng nghiên cứu.

Trong số những người tham gia nghiên cứu, 2.185 người bị sụt giảm tài sản mạnh và 5.558 người có tài sản tăng hoặc giảm khiêm tốn. Tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ khác nhau tùy thuộc vào tài sản. Những người giàu có mắc chứng mất trí nhớ ở mức 10,2/1.000 người, những người nghèo tài sản ở mức 29,33/1.000 người và những người trải qua cú sốc tài sản ở mức 22,97/ 1.000 người. Mức độ giàu có càng thấp và những cú sốc tài sản tiêu cực càng xảy ra thì tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ càng cao.

Nghiên cứu mới cảnh báo cú sốc tài chính đột ngột ở tuổi trung niên có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lý do tại sao những cú sốc tài sản tiêu cực có liên quan đến sự phát triển của chứng mất trí nhớ là do căng thẳng. Điều này là do căng thẳng tâm lý có thể kích hoạt tuyến yên ở vùng dưới đồi, gây ra các rối loạn điều hòa như glucocorticoid, có thể làm tăng suy giảm nhận thức. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Điều quan trọng là phải xác định các nhóm dễ bị tổn thương thông qua mối tương quan giữa khó khăn tài chính với chứng sa sút trí tuệ". 

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Từ khóa:   sa sút trí tuệ mất trí nhớ bệnh Alzheimer

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