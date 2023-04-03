Mấy tháng trước, khi nốt ruồi lớn nhanh bất thường, ông không đi khám, sợ "động vào phong thủy". Đến khi tổn thương làm ông ngứa ngáy khó chịu, gãi gây chảy dịch, loét, ông mới đi kiểm tra.

Cụ thể, thông tin từ VietNamNet, Thạc sĩ Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), ngày 2/4 cho biết người đàn ông trung niên chia sẻ ông có nốt ruồi bẩm sinh vùng trán - lông mày trái. Ông coi đó là nốt ruồi 'phong thủy', đem lại tài lộc, may mắn cho ông.

Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm chuyên khoa, bệnh nhân nhận chẩn đoán ung thư hắc tố da (Melanoma). Bệnh nhân được ê-kíp của bác sĩ Linh phẫu thuật cắt rộng rãi khối ung thư, kết hợp làm các xét nghiệm sinh thiết lạnh tức thì ngay trong mổ để đảm bảo loại bỏ hết các tổ chức ác tính. Bác sĩ cũng sử dụng vạt da tại chỗ để phục hồi che phủ tổn khuyết.

Thạc sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho hay 80% người đi tẩy nốt ruồi ở Việt Nam là do yếu tố 'phong thủy', tướng số và thẩm mỹ. Chỉ số ít đi tẩy vì bệnh lý, tức là lo lắng bất thường khi nốt ruồi ở vị trí cọ xát nguy cơ cao, mọc ở lòng bàn tay chân, kích thước lớn, màu sắc hình dạng không bình thường...

"Không phải nốt ruồi nào cũng tự tẩy được", bác sĩ Quân cho biết. Muốn tẩy nốt ruồi phải được bác sĩ chuyên khoa da liễu thăm khám, giúp phân biệt tổn thương trên da có nguy cơ ung thư hay là tổn thương ác tính hay không.

Theo VnExpress trước đó, người phụ nữ 54 tuổi, tẩy nốt ruồi tại một spa, một thời gian sau nốt này phát triển nhanh, xâm lấn sâu hơn, thay đổi cả kích thước và màu sắc.

Tẩy nốt ruồi tùy tiện, không có chỉ định của bác sĩ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh: VietNamNet

Khi vào Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư tế bào đáy. Đây là một loại ung thư da phổ biến, chiếm tỷ lệ 75%. Bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, cho biết việc tự ý tác động tới vùng tổn thương đã khiến các tế bào ung thư xâm lấn sâu, phát triển nhanh hơn và gây chậm trễ trong điều trị.

"Tẩy nốt ruồi tùy tiện, không có chỉ định của bác sĩ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hậu quả khó lường. Không phải nốt ruồi nào cũng có thể tẩy được", bác sĩ Quân nói, hôm 2/4.

Theo ông Quân, việc tẩy nốt ruồi diễn ra rất phổ biến tại Việt Nam, trong đó khoảng 80% thực hiện dịch vụ này là vì quan điểm phong thủy và tính thẩm mỹ. Chỉ khoảng 10-20% bệnh nhân tới các cơ sở y tế với mục đích loại bỏ nốt ruồi vì liên quan bệnh lý.

Hiện, dịch vụ tẩy nốt ruồi xuất hiện không chỉ ở các bệnh viện, cơ sở làm đẹp, thậm chí còn ở các quán cắt tóc, gội đầu. Trong đó, phương pháp phổ biến nhất là sử dụng lazer và đốt điện, ưu điểm nhanh gọn, chi phí rẻ song chỉ áp dụng với các nốt ruồi có kích thước nhỏ, vị trí nông ở phần thượng bì.

Các biện pháp tẩy nốt ruồi đều có thể để lại sẹo, trừ trường hợp nốt ruồi ảnh hưởng thẩm mỹ. Ảnh: VnExpress

"Với các nốt ruồi lớn và sâu hơn, người tẩy dễ gặp phải hậu quả là để lại sẹo lõm, sẹo co kéo, hoặc sẹo trắng mất sắc tố da", ông Quân nói, thêm rằng trong trường hợp này, các bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật. Phương pháp này không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà triệt tiêu tận gốc chân nốt ruồi.

Ngoài ra, một số nơi còn sử dụng hóa chất để chấm, tẩy nốt ruồi. Đây là phương pháp rất nguy hiểm bởi hóa chất không rõ nguồn gốc, nguy cơ gây bỏng da, để lại sẹo xấu và làm nốt ruồi biến tính. Bác sĩ khuyến cáo trước khi quyết định can thiệp, người dân nên khám tại các cơ sở y tế có chuyên gia da liễu nhiều kinh nghiệm để xác định nốt ruồi lành hay ác tính. Ngoài ra, để tránh các tai biến như để lại sẹo, nhiễm trùng, bệnh nhân cần được tư vấn, lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, môi trường thực hiện vô khuẩn, an toàn.

Các biện pháp tẩy nốt ruồi đều có thể để lại sẹo, trừ trường hợp nốt ruồi ảnh hưởng thẩm mỹ, giao tiếp, sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, còn lại, bác sĩ khuyên tốt nhất nên tẩy sau 18 tuổi. Lúc này, cơ thể hoàn thiện về thể chất, da không bị giãn nữa, sinh tổng hợp collagen trong quá trình hình thành sẹo đạt mức ổn định nhất, khó để lại sẹo xấu hơn so với việc tẩy trước 18 tuổi.