Nếu không muốn phá giấc ngủ ngon, bạn nên tránh làm 2 điều sau đây khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm

Khi thức dậy vào nửa đêm, một số người thường kiểm tra thời gian trên điện thoại hoặc bước ra khỏi giường và uống một cốc nước. Tuy nhiên, theo chuyên gia đây là hai điều mà bạn nên tránh làm khi chợt tỉnh vào ban đêm.

Kiểm tra thời gian

Nỗi sợ hãi không ngủ đủ giấc vào ban đêm rất có hại cho sức khỏe. Tiến sĩ Michael Breers, thành viên của Hội đồng Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ cho biết: “Những người có thói quen kiểm tra thời gian khi họ thức dậy vào nửa đêm dễ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và hoàn toàn không tốt cho sức khỏe".

Tiến sĩ nói thêm: "Kiểm tra thời gian khi bạn giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm là một hành động sai lầm". Lý do là vì tỉnh dậy giữa giấc để kiểm tra thời gian có thể khiến bạn không ngủ lại được, và nỗi lo lắng bạn chỉ còn vài tiếng để ngủ trước khi dậy đi học, đi làm sẽ khiến bạn khó có được giấc ngủ ngon.

Ra khỏi giường khi bất chợt tỉnh giấc

Chỉ vì thức giấc giữa chừng, bạn liền bước xuống khỏi giường và làm việc gì đó. Khi bạn đặt chân ra khỏi giường, bạn sẽ khó đi vào giấc trở lại. Bạn nên nằm trên giường và cảm nhận hơi ấm của chăn nệm, điều này sẽ khiến bạn dễ ngủ tiếp hơn.

Tất nhiên, nếu bạn thức dậy để đi vệ sinh, bạn nên giải quyết càng sớm càng tốt và sau đó quay trở lại giường. Khi bạn thức dậy và hoạt động thể chất, tim bơm nhiều máu vào cơ thể. Chuyên gia cho rằng muốn ngủ ngon, ngủ đủ và vào giấc dễ dàng bạn phải có nhịp tim thấp hơn bình thường, quá trình này lại không diễn ra tức thì, vậy nên khi bạn đi lại nhịp tim sẽ tăng và bạn khó vào lại giấc hơn.

Theo Kormedi.com

Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, tập luyện điều đặn hằng ngày là chìa khóa cho sức khỏe lâu dài Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và ăn ít thịt lại trong chế độ ăn uống của bạn; Ngủ nhiều hơn, hạn chế tối đa việc ‘ngủ ngắn’, có một cái nhìn tích cực về cuộc sống; Tập thể dục thường xuyên. Thực hiện theo các điều này để giúp bạn có một sức khỏe lâu dài Các chuyên gia giải thích những phát hiện của các nghiên cứu gần đây và góc nhìn khoa học đằng sau những điều thú vị ấy.

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