Nên uống nhụy hoa nghệ tây vào lúc nào thì tốt?

Sức khỏe 14/03/2020 11:50

Nhụy hoa nghệ tây là một loại dược liệu vàng vô cùng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Vậy nên uống nhụy hoa nghệ tây vào lúc nào thì phát huy hết tác dụng của nó?

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Saffron - nhụy hoa nghệ tây là một loại thảo dược đắt đỏ, được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm và sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như làm đẹp. Vì đây là loại thảo dược vô cùng quý hiếm nên nếu không sử dụng đúng cách thì nó sẽ không thể phát huy hết tác dụng và vô cùng lãng phí. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn nên uống nhụy hoa nghệ tây vào lúc nào thì tốt nhất.

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Nên uống nhụy hoa nghệ tây vào lúc nào thì tốt? - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của Saffron - nhụy hoa nghệ tây

Nhụy hoa nghệ tây có công dụng vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe và sắc đẹp. Để có thể sử dụng nhụy hoa nghệ tây đúng cách, bạn nên biết đến những công dụng thần kỳ của nó. Dưới đây là một số công dụng tuyệt vời của saffron.

Cân bằng nội tiết

Đã có nhiều thắc mắc không biết có nên uống saffron khi có kinh nguyệt hay không? Uống saffron bị nổi mụn không?

Saffron có công dụng tuyệt vời trong việc điều tiết nội tiết tố bên trong. Bởi vậy, đây được coi là tin mừng dành cho các chị em đang và có ý định sử dụng saffron giúp điều hòa kinh nguyệt. Các chi em hoàn toàn có thể uống nhụy hoa nghệ tây khi có kinh nguyệt bởi nó còn có tác dụng cân bằng nội tiết tố nữ, giảm các hội chứng tiền kinh nguyệt như đau bụng, đau lưng, tức ngực và đặc biệt là tình trạng mụn mọc do rối loạn tiết tố gây ra.

Nhụy hoa nghệ tây đặc biệt cũng rất phù hợp với các chị em sau sinh và các chị em có nội tiết tố suy giảm. Các chị em có thể pha nhụy hoa nghệ tây thành trà hoặc pha uống với sữa mỗi ngày để tăng sức đề kháng và cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

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Nhụy hoa nghệ tây giúp cân bằng nội tiết tố giúp ngừa mụn, đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện rối loạn giấc ngủ

Saffron - nhụy hoa nghệ tây có công dụng an thần cực kỳ tốt giúp cho tinh thần được thư giãn và thoải mái, giảm các triệu chứng căng thẳng, mệt mỏi và đau đầu, cải thiện giấc ngủ tốt hơn. Saffron cực kỳ thích hợp với người mất ngủ kinh niên, những người làm việc văn phòng căng thẳng hay thức khuya dậy sớm... vì trong Saffron có chứa hoạt chất crocin và safranal giúp giảm các cơn đau và tổn thương thần kinh, cùng các triệu chứng mất ngủ. 

Hơn nữa, các hoạt chất này còn có tác động chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh, giúp giảm stress, hỗ trợ giấc ngủ ngon và sâu hơn, ngăn chặn trầm cảm, bệnh ung thư, tốt cho tim mạch.

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Nhụy hoa nghệ tây giúp bạn có một giấc ngủ chất lượng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa

Theo y học cổ truyền, Saffron có khả năng làm giảm nồng độ axit trong dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hóa, điều trị bệnh viêm đại trạng và giảm rối loạn tuyến tụy.

Làm đẹp

Ngoài công dụng tốt cho sức khỏe, Saffron - nhụy hoa nghệ tây còn có công dụng tuyệt vời trong làm đẹp. Nhụy hoa nghệ tây giúp trị nám, trị mụn, mờ sẹo, làm sáng da, tẩy tế bào da chết và cấp ẩm cho da. Với vùng da mắt mỏng và khô, nhụy hoa nghệ tây có tác dụng làm ẩm vùng da bọng mắt và làm mờ các vết thâm quầng trên mắt.

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Nhụy hoa nghệ tây có công dụng làm đẹp vô cùng hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Nên uống nhụy hoa nghệ tây vào lúc nào thì tốt?

Saffron - nhụy hoa nghệ tây là thần dược cho sức khỏe và làm đẹp. Theo nghiên cứu của các chuyên gia y tế, bạn có thể uống nhụy hoa nghệ tây vào bất cứ thời điểm nào trong ngày trừ những lúc đói. Nhưng để nhụy hoa nghệ tây phát huy được tối đa công dụng của nó thì bạn nên uống vào sáng sớm và trước khi đi ngủ vào buổi tối.

Uống Saffron dưới dạng trà nóng hoặc sữa ấm sẽ giúp tinh thần bạn thoải mái và tràn đầy năng lượng tích cực cho ngày mới. Thời điểm này các hoạt chất và dưỡng chất của Saffron sẽ thẩm thấu nhanh hơn giúp tinh thần tỉnh táo, minh mẫn hơn khi làm việc khiến cho công việc đảm bảo hiệu suất và chất lượng cao.

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Một ly trà nhụy hoa nghệ tây cho buổi sáng tràn đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Uống một ly trà Saffron nóng trước khi đi ngủ 30 phút giúp cho tinh thần được thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn. Hơn nữa, việc uống nhụy hoa nghệ tây vào thời điểm này còn làm giảm sự mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau.

Với cách pha nhụy hoa nghệ tây, bạn có thể pha dưới dạng trà nóng với nước đun sôi, pha với mật ong... để đảm bảo mùi hương và dưỡng chất có trong nhụy hoa nghệ tây.

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Một tách trà Saffron nóng vào buổi tối cho bạn một giấc ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nên bảo quản nhụy hoa nghệ tây ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao để tránh nhụy hoa bị mốc.

Bài viết trên đây cung cấp cho bạn các công dụng tuyệt vời của nhụy hoa nghệ tây và hướng dẫn bạn nên uống nhụy hoa nghệ tây vào lúc nào thì tốt nhất, giúp bạn đảm bảo được công dụng và các dưỡng chất tối đa trong nhụy hoa. Chúc các bạn sẽ khỏe mạnh hơn khi uống nhụy hoa nghệ tây!

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