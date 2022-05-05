Nam thanh niên nghe lời truyền miệng, tự ý uống thuốc điều trị COVID-19 dẫn đến hôn mê sau

Sức khỏe 05/05/2022 16:00

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân bị ngộ độc, sau khi uống một loại thuốc truyền miệng điều trị COVID-19.

Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, gia đình bệnh nhân cho biết, sáng ngày 1/5, bệnh nhân D.A.T (17 tuổi), trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh phát hiện bị mắc COVID-19. Nghe một số người mách uống loại thuốc có chữ nước ngoài sẽ kháng được virus nên T đã tự mua về uống. Sau khi uống được 15 phút, bệnh nhân có biểu hiện lơ mơ, rồi hôn mê. Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Khu điều trị COVID-19, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 mức độ nhẹ, nguy cơ cao theo dõi ngộ độc thuốc tân dược. Các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành rửa dạ dày, dùng than hoạt tính… Sau 3 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị COVID-19 tại bệnh viện.

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Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với PV Người Lao Động, bác sĩ Dương Đức Mạnh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết trên thị trường có rất nhiều loại thuốc trị Covid-19 với rất nhiều thứ tiếng khác nhau, nhiều chủng loại rất khó xác định được tác dụng của các thành phần thuốc. Có những loại thuốc chưa được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm và Bộ Y tế cấp phép.

Do đó, các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 không nên tự ý mua và uống thuốc theo đơn thuốc truyền miệng và toa thuốc trên mạng xã hội... Nếu mắc bệnh cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị.

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Từ khóa:   Tự mua thuốc điều trị Covid-19 Ngộ độc thuốc hôn mê

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