Bệnh nhi 2 tháng tuổi cấp cứu trong tình trạng sốt cao 40 độ, li bì, co giật nhiều cơn kéo dài, tím tái, bỏng vùng bụng độ 1. Kết quả test nhanh dương tính với Covid-19.

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tháng tuổi nguy kịch vì gia đình đắp tỏi điều trị Covid-19, theo nguồn tin từ báo Giao Thông, đại diện Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, sau khi được cấp cứu tích cực, cháu bé đã may mắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại sức khỏe bé ổn định hơn, đang được chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện vừa cấp cứu thành công bé trai 2 tháng tuổi nguy kịch vì đắp tỏi chữa COVID-19 - Ảnh: Báo Giao Thông Như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, BS Đinh Xuân Hoàng - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, bệnh nhân nhập viện 11h45 ngày 15/3 trong tình trạng bú kém, sốt cao liên tục, đã sử dụng thuốc hạ sốt nhưng không giảm.

Tại bệnh viện, bé đã được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán theo dõi viêm não, màng não, sốc nhiễm khuẩn và nhiễm COVID-19. Bệnh nhân đã được hồi sức, ép tim, bóp bóng, dùng thuốc chống co giật và cho thở máy qua nội khí quản.

Dẫn tin từ báo Gia Đình Việt Nam, theo Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 14/3, với trẻ dưới 5 tuổi, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, bú/ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Phát hiện bé có dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2, gia đình phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà - Ảnh: Gia Đình Việt Nam Phát hiện bé có dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2, gia đình phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu... để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh. Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không được dùng tỏi, lá thuốc hoặc bất cứ loại thuốc nào không được các bác sĩ kê đơn để đắp hoặc cho trẻ uống. Hãy cho trẻ nhập viện ngay khi nhiễm Covid-19 mà có các triệu chứng sau: - Sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, co giật do sốt cao đơn thuần. - Nhịp thở nhanh. - Thần kinh: mệt, bỏ hoặc không ăn uống được, khó chịu, quấy khóc, ý thức giảm khó đánh thức. - Dấu hiệu khác: tiêu chảy nhiều, nôn, mất nước rõ: mắt trũng, môi khô, khóc không có nước mắt

TP.HCM: Bệnh nhi nhiễm Covid-19 tăng cao đáng báo động Các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn TP.HCM hiện đang trong tình trạng quá tải khi mỗi ngày đều có từ 300 - 500 ca bệnh mới đến khám và điều trị. Trong đó, biến chủng Omicron đặc biệt chiếm ưu thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-2-thang-tuoi-nguy-kich-vi-gia-dinh-dap-toi-dieu-tri-covid-19-hien-ra-sao-457191.html