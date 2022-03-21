Các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn TP.HCM hiện đang trong tình trạng quá tải khi mỗi ngày đều có từ 300 - 500 ca bệnh mới đến khám và điều trị. Trong đó, biến chủng Omicron đặc biệt chiếm ưu thế.

Dẫn nguồn từ Tiền Phong, hơn 1 tháng qua, khi trẻ trong độ tuổi mầm non đến lớp 6 đi học trở lại tại TP.HCM, các ca bệnh Covid-19 đã gia tăng trở lại và nhanh chóng. Chỉ trong một tuần vừa qua, có từ 300 - 500 ca dương tính với Covid-19 đến thăm khám và điều trị tại các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn thành phố. Mỗi ngày, các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn thành phố tiếp nhận trung bình từ 300 đến 500 ca nhiễm Covid-19 cần thăm khám - Ảnh: Tiền Phong Sáng hôm nay, ngày 21/3, PV của Tiền Phong đã ghi nhận số lượng lớn các trẻ em mắc Covid-19 được phụ huynh đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM. Trước tình hình này, bệnh viện phải sắp xếp tới 4 bàn khám sàng lọc để phân loại mức độ bệnh tình của các bệnh nhi.

Chị Nguyễn Thị Bích Ly (ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM), đưa cậu con trai mới chỉ 6 tuổi đến khám, trả lời khi được phỏng vấn: “Ba ngày trước bé vẫn chơi bình thường nhưng đến chiều thì bắt đầu sốt, nhiệt độ đo được trên 38 độ C. Tôi đưa con đến cơ sở y tế gần nhà khám, bác sĩ test nhanh cho kết quả dương tính. Hai hôm nay, bé đã ngủ ngon giấc, chơi lại bình thường nhưng gia đình lo lắng nên tôi quyết định đưa con đến Nhi Đồng 1 nhờ bác sĩ kiểm tra cho an tâm”. Hầu hết các ca bệnh đều ở mức độ nhẹ, chỉ có 1 - 2 trường hợp mỗi ngày cần nhập viện chữa trị - Ảnh: Tiền Phong Phó khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ Dư Tuấn Quy cho biết, trung bình cả ngày lẫn đêm phải thăm khám cho từ 350 - 700 trẻ, vào tuần trước bệnh viện này tiếp nhận tới hơn 400 trẻ một ngày. Tuy vậy, bác sĩ này tiết lộ hầu hết các ca bệnh đều ở mức độ nhẹ, chỉ có 1 - 2 trường hợp mỗi ngày cần nhập viện chữa trị.

"Trẻ nhập viện thường rơi vào nhóm thừa cân béo phì, trẻ sinh non, nhẹ ký, trẻ có bệnh lý nền như tim bẩm sinh, hội chứng thận hư, ung thư. Đa phần trẻ hiện nay đều nhiễm biến chủng Omicron, triệu chứng rất nhẹ. Tuy nhiên, khi nhiễm bệnh những ngày đầu trẻ có biểu hiện sốt cao, đây là lý do khiến phụ huynh lo lắng, đưa con vào bệnh viện." - Bác sĩ Tuấn Quy nói. Nên đưa trẻ đi khám nếu nghi nhiễm, phụ huynh không nên tự ý test nhanh - Ảnh: Tiền Phong Phó khoa Nhiễm - Thần kinh khuyến cáo rằng nếu trẻ đang nghi nhiễm Covid-19 thì phụ huynh có thể đưa tới các cơ sở y tế địa phương gần nhất để thăm khám và không lạm dụng việc test nhanh vì dễ gây ra khủng hoảng tâm lý cho trẻ. Ngoài ra, bác sĩ này còn hướng dẫn rằng, phụ huynh chỉ cần điều trị cho trẻ bị nhiễm SARS-CoV-2 tương tự như khi trẻ bị các bệnh sốt, ho, sổ mũi mà thôi. Liên quan đến vấn đề bệnh dịch ở trẻ em, báo Lao Động đưa tin, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế tại TP.HCM ngày 17/3 vừa qua, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở GDĐT TP.HCM, ông Trịnh Duy Trọng đã công bố tỉ lệ phụ huynh đồng ý cho trẻ tiêm ngừa Covid-19 từ 5 đến 12 tuổi là: Bậc mầm non đạt 60,49%, bậc tiểu học đạt 81,19%, bậc THCS (lớp 6) đạt 87,68%. Tỷ lệ phụ huynh của nhóm trẻ mầm non đồng ý cho con em tiêm chủng còn khá thấp - Ảnh: TTXVN Ngoài ra, theo VietnamPlus, trong Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành vào ngày 17/3 đã đặt ra mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng phòng Covid-19 ở trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là hoàn thành trước tháng 9/2022.

Phó Thủ tướng đốc thúc Bộ Y tế nhanh chóng tiến hành mua vaccine Covid-19 cho trẻ Bộ Y tế vừa được Phó Thủ tướng gửi văn bản hối thúc từ Văn phòng Chính phủ về việc mua vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

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