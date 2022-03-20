Phó Thủ tướng đốc thúc Bộ Y tế nhanh chóng tiến hành mua vaccine Covid-19 cho trẻ

Tin y tế 20/03/2022 12:16

Bộ Y tế vừa được Phó Thủ tướng gửi văn bản hối thúc từ Văn phòng Chính phủ về việc mua vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Văn phòng Chính phủ vừa gửi văn bản chỉ đạo số 1674/VPCP-KGVX ngày 17/3/2022 đến Bộ Y tế với nội dung truyền đạt lại ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế hãy dựa trên cơ sở kinh nghiệm phòng, chống dịch mà chủ động và quyết liệt trong việc mua thêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12.

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Học sinh tại TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: VnExpress

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào ngày 10/3 vừa qua cũng đã yêu cầu Bộ Y tế trong văn bản 1487/VPCP-KGVX hãy thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 5/2/2022 của Chính phủ về việc mua thêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đồng thời tiến hành kiểm điểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân đã làm sự việc chậm trễ theo đúng quy định.

Theo Người Lao Động, trong Nghị quyết số 14/NQ-CP, Chính phủ đã đồng ý với việc chọn nhà thầu mua 21,9 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi của Thủ tướng Chính phủ dựa trên trường hợp quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.

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Vaccine Covid-19 mà Việt Nam sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là loại vaccine Pfizer chứa 10 mcg kháng nguyên - Ảnh: Internet

Được biết, vaccine Covid-19 mà Việt Nam sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là loại vaccine Pfizer chứa 10 mcg kháng nguyên, tương đương với 1/3 liều dành cho người từ 12 tuổi trở lên, mỗi trẻ sẽ được tiêm 2 mũi và cách nhau 1 tháng.

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Từ khóa:   vaccine Covid-19 vaccine Covid-19 cho trẻ em Bộ Y tế

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