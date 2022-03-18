FPT Long Châu trợ giá thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir chính hãng

Sức khỏe 18/03/2022 09:00

Từ ngày 18.3.2022, FPT Long Châu chính thức triển khai trợ giá 8% cho thuốc trị Covid-19 chính hãng, chứa hoạt chất Molnupiravir, với giá mới chỉ còn 230.000đ cho một liệu trình trên toàn quốc.

Trong bối cảnh người tiêu dùng lo lắng khi giá hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu tăng mạnh do giá dầu và khí đốt leo thang, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tiếp tục thể hiện tính tiên phong khi “mạnh tay” trợ giá 8% cho thuốc trị Covid-19 chính hãng, thành phần chứa Molnupiravir, tại gần 500 nhà thuốc trong hệ thống trên toàn quốc.

FPT Long Châu trợ giá thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir chính hãng - Ảnh 1

Theo đó, từ ngày 18/3/2022, giá thuốc Molnupiravir Stella 400mg và Molravir 400mg được bán tại hệ thống FPT Long Châu chỉ còn giá 11.500 đồng/ viên, tương đương 230.000 đồng cho một liệu trình. Đây là lời cam kết đồng hành vì quyền lợi khách hàng từ FPT Long Châu, khi luôn bảo đảm cung cấp đủ sản phẩm, phục vụ nhu cầu tăng cao với giá bình ổn nhất, bất chấp tình hình bão giá và dịch bệnh phức tạp.

Bà Phan Thanh Uyên - Giám đốc Marketing hệ thống nhà thuốc Long Châu chia sẻ: "Thấu hiểu những nỗi lo về chi phí và những tác động tăng giá nhiên liệu, giá tiêu dùng cùng tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, FPT Long Châu tiên phong triển khai chương trình trợ giá, phân phối thuốc điều trị Covid-19 tới tay người bệnh với mức giá hợp lý nhất có thể. Đây cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội của chúng tôi, từng bước thực hiện sứ mệnh phục vụ sức khỏe cộng đồng bằng sản phẩm chất lượng, chính hãng với giá cả hợp lý và chất lượng dịch vụ vượt trội".

FPT Long Châu trợ giá thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir chính hãng - Ảnh 2

Trước đó, ngày 23/2/2022, FPT Long Châu cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đưa thuốc trị covid chính hãng, chứa hoạt chất molnupiravir, lên kệ trên toàn hệ thống ngay sau khi được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Đồng thời, họ cũng là đơn vị đầu tiên dành tặng 200.000 viên cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người nghèo trên toàn quốc. Đây là hoạt động trong chiến dịch “Long Châu sẻ chia” mà FPT Long Châu đã bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2021 và cam kết duy trì lâu dài, là một trong những hoạt động trong chiến dịch đồng hành cùng các đơn vị y tế công hỗ trợ đẩy lùi bệnh tật, thích ứng linh hoạt với bình thường mới, thể hiện sứ mệnh chăm sóc vì sức khỏe cộng đồng của FPT Long Châu.

FPT Long Châu trợ giá thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir chính hãng - Ảnh 3

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, trực thuộc Công ty bán lẻ FPT, chuyên cung cấp các loại thuốc chính hãng, theo đơn bác sĩ, đa dạng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc phân phối sản phẩm theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu còn tổ chức tổng đài miễn phí nhằm ghi nhận phản hồi và tư vấn xử lý cho người bệnh F0 thể nhẹ và vừa, điều trị tại nhà và sử dụng thuốc Molnupiravir theo số 1800 6928 – nhánh số 3.

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Từ khóa:   FPT Long Châu nhà thuốc Long Châu Molnupiravir

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