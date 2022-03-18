Việt Nam chính thức được cấp quyền sản xuất thuốc điều trị Covid-19 dạng uống của Pfizer

Một công ty dược tại Việt Nam đã được Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc (MPP) cấp phép sản xuất thuốc điều trị Covid-19 dựa theo sự nhượng quyền từ hãng dược phẩm Pfizer.

Tuổi Trẻ đưa tin, Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc (MPP) đã thông báo hoàn thành việc ký thỏa thuận hợp tác với 35 công ty để sản xuất thuốc điều trị Covid-19 generic (bản sao của thuốc biệt dược gốc với thành phần hoạt chất tương tự nhau) đường uống của Pfizer vào tối ngày 17/3 vừa qua. Loại thuốc generic này là kết hợp của hoạt chất nirmatrelvir với ritonavir ở mức liều thấp dành cho nhóm 95 quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp.

Thuốc trị Covid-19 Paxlovid - Ảnh: REUTERS

Được biết, việc nhượng quyền sản xuất generic là do Pfizer hoàn toàn tự nguyện ký thỏa thuận với MPP vào tháng 11/2021 vừa qua. Ngoài ra, hãng dược phẩm Mỹ tuyên bố sẽ không nhận tiền bản quyền khi bán hoạt chất nirmatrelvir cho những đơn vị đã được MPP cấp phép.

Theo Tiền Phong, trong thỏa thuận nhượng quyền này, 35 công ty từ 12 quốc gia là Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, Cộng hòa Dominica, Jordan, Ấn Độ, Israel, Mexico, Pakistan, Serbia, Hàn Quốc và Việt Nam đã được ký kết. Trong đó, có 6 công ty tập trung vào sản xuất dược chất, 9 công ty sản xuất thành phẩm thuốc và các công ty còn lại thực hiện cả hai công đoạn.

35 công ty trên toàn thế giới đã được nhượng quyền tự nguyện trong sản xuất thuốc điều trị Covid-19 của Pfizer - Ảnh: Tiền Phong

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm là công ty duy nhất được MPP nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị Covid-19 của Pfizer trong thỏa thuận lần này.

“Những cơ sở sản xuất đã được MPP tái cấp phép và các cơ sở sản xuất bổ sung để sản xuất thuốc điều trị COVID-19 mà MPP sẽ cấp phép đóng vai trò quan trọng. Đây là giải pháp đảm bảo mọi người ở khắp nơi, đặc biệt là người sống ở những vùng nghèo nhất trên thế giới, được tiếp cận công bằng với liệu pháp điều trị bằng đường uống chống lại COVID-19.” - Ông Albert Bourla, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Pfizer nói.

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