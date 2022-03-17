TP.HCM: F0 vẫn phải cách ly và chưa thể đi làm

Tin y tế 17/03/2022 21:13

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, F0 ở TP.HCM chưa thể đi làm mà vẫn phải cách ly đúng theo quy định.

Theo Zing News, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai vào chiều ngày 17/3 vừa cho biết, hiện tại thành phố vẫn đang thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế là F0 vẫn phải cách ly theo quy định, chưa thể đi làm tự do. Ngoài ra, thành phố sẽ thông báo đến cho người dân nếu có thay đổi gì diễn ra.

Được biết, hiện tại tỉnh Long An và Cà Mau đã có hướng dẫn cho phép người dân là F0 và F1 được phép đi làm trở lại.

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F0 đến Trạm Y tế nhận giấy hoàn thành cách ly - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, về kế hoạch tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), ông Trịnh Duy Trọng cho hay thành phố hiện vẫn đang chờ kế hoạch của UBND TP.HCM. Dù tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm chủng còn chưa cao, nhưng ông Trọng khẳng định sẽ không để hoạt động học tập của trẻ không tiêm chủng bị ảnh hưởng.

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Tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: Zing News

"Từ trước đến nay, kể cả học sinh 12 tuổi trở lên, thì việc tiêm vaccine không ảnh hưởng đến tham gia hoạt động trực tiếp. Không phải trẻ không tiêm vaccine thì không được đến trường." - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Liên quan đến việc tiêm chủng, theo thông tin mới đây từ Thanh Niên, Nghị quyết chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ vào ngày 17/3 đã đưa ra một mục tiêu về tiêm vaccine Covid-19.

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Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh ở TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, hết quý 1/2022 sẽ hoàn thành các mũi tiêm thứ 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 3 cho công dân từ 18 tuổi trở lên khi đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng nằm trong nhóm chống chỉ định tiêm. Ngoài ra, đảm bảo đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm nay.

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Từ khóa:   Covid-19 Dịch Covid-19 ở TP.HCM tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

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