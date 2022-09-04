Nắm gọn bí kíp 5 khắc 5 hợp về mùi hương để "chiến đấu" hiệu quả với muỗi trong mọi thời tiết

Sau đây là 5 loại mùi hướng để xua đuổi muỗi và 5 loại thứ bạn cần thận trọng vì chúng có thể là "nam châm" hút muỗi.

Từ tiếng vo ve đến những vết cắn ngứa ngáy và không quên vô số bệnh tật mà chúng mang theo, muỗi thực sự là loài côn trùng tồi tệ nhất trong số tất cả các loài côn trùng và đối phó với chúng là một cuộc đấu tranh cực kỳ mệt mỏi.

Mùi của tỏi được biết là có tác dụng xua đuổi muỗi. Trên thực tế, ăn tép tỏi cũng có thể xua đuổi những loài côn trùng hút máu này.

Húng quế

Loại cây này có thể thực sự dễ dàng được trồng trong sự thoải mái của ngôi nhà của bạn. Dầu chiết xuất từ ​​lá của nó được biết là rất hiệu quả để xua đuổi muỗi.

Bạc hà

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Lá bạc hà được sử dụng phổ biến nhất trong thuốc thoa tránh muỗi nguyên chất và trà đá có hương vị bạc hà được biết đến nhiều nhất vì sự tươi mát mà chúng mang lại. Nó cũng là một hương vị khá phổ biến trong kẹo cao su.

Nhưng bạn có biết rằng tinh dầu chiết xuất từ ​​lá bạc hà có tác dụng đuổi muỗi không?

Sả

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Được chiết xuất từ ​​cây sả, tinh dầu sả có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả.

Dầu lá Neem

Dầu neem hữu cơ là một trong những cách dễ nhất để bảo vệ bạn khỏi muỗi. Tất cả những gì bạn cần làm là thoa đều lên vùng da hở trước khi ra khỏi nhà.

5 điều thu hút muỗi:

Di truyền học

Nếu bạn dường như thường bị muỗi đốt mà mắt người khác thường không nhìn thấy, bạn có thể là người yêu thích của muỗi. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng di truyền của bạn có thể là nguyên nhân dẫn đến 85% khả năng bị côn trùng đốt, bao gồm cả muỗi.

Đioxit cacbon

Nếu bạn là người có tỷ lệ trao đổi chất cao hơn và thở ra nhiều carbon dioxide hơn so với những người xung quanh, bạn có thể là một nam châm hút muỗi.

Nước hoa

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Đối với những người cảm thấy rằng tại sao khi xịt nước hoa lại có những con muỗi xung quanh, chúng có thể là lý do nước hoa đang thu hút chúng bay lượn khắp người bạn. Mặc dù diều này vẫn chưa được khoa học chứng minh, nhưng bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro và bị bao phủ bởi những vết cắn trông có vẻ khó chịu đó không?

Nhóm máu O

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Theo nghiên cứu do Viện Công nghệ Kiểm soát Dịch hại Chiba thực hiện, những loài côn trùng hút máu này dễ cắn những người có nhóm máu O.

Mồ hôi

Axit lactic có trong cơ thể bạn thu hút những con côn trùng khó chịu đó. Bạn cũng có xu hướng thải nhiệt cơ thể nhiều hơn khi tập luyện, đây rõ ràng là một nam châm hút muỗi khác.

Mẹo để bạn không bị muỗi cắn

1. Mặc quần áo rộng rãi vừa vặn

Khi bạn đang cố gắng chiến đấu chống lại việc bị cắn, cách phòng vệ tốt nhất là mặc quần áo rộng rãi, không vừa vặn.

2. Mặc quần áo sáng màu

Ảnh minh họa: Internet

Muỗi chủ yếu bị thu hút bởi các loại quần áo tối màu, vì vậy bạn nên sử dụng quần áo màu trắng và nhạt để tránh chúng.

3. Tránh ra ngoài vào giờ cao điểm

Muỗi thực sự thích tấn công sau 4 giờ chiều. Hãy ở trong nhà và bảo vệ bản thân để tránh là "mồi" cho muỗi. Chúng thường hoạt động mạnh hơn vào lúc hoàng hôn và bình minh.

Theo Times of India