Thói quen lành mạnh được bác sĩ tích cực khuyến nghị, chỉ 2 phút đi bộ sau khi ăn có thể giúp hạ đường huyết hiệu quả

Sức khỏe 03/09/2022 13:36

Trong nhiều thế kỷ, người dân ở Địa Trung Hải đầy nắng sẽ thức dậy sau những bữa ăn dài, nhàn nhã và đi dạo, thường đến quảng trường thị trấn để gặp gỡ hàng xóm và giao lưu. Đi bộ là một phần của lối sống đó, nó được coi là nền tảng của chế độ ăn Địa Trung Hải lành mạnh.

 

 

Thói quen lành mạnh được bác sĩ tích cực khuyến nghị, chỉ 2 phút đi bộ sau khi ăn có thể giúp hạ đường huyết hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đó có thể là một trong những lý do mà các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cholesterol cao, bệnh tim, đột quỵ và một số bệnh ung thư đồng thời giúp xương chắc khỏe, cải thiện sức khỏe não bộ, ngăn ngừa chứng mất trí, trầm cảm và giúp giảm cân lành mạnh. 

Bây giờ bạn có thể thêm một lý do khác để đi dạo sau bữa ăn : Nó có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn.

Thói quen lành mạnh được bác sĩ tích cực khuyến nghị, chỉ 2 phút đi bộ sau khi ăn có thể giúp hạ đường huyết hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Sports Medicine, "chuyến du ngoạn ngắn" đó cũng không cần phải chiếm quá nhiều thời gian của bạn: Đi bộ từ hai đến năm phút sau bữa ăn là có thể giúp ích cho bạn.

Đứng sau bữa ăn cũng có thể giúp ích, nhưng không nhiều bằng việc đặt một chân lên trước chân kia, đồng tác giả nghiên cứu Aidan Buffey, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về giáo dục thể chất và khoa học thể thao tại Đại học Limerick ở Ireland, cho biết.

Đi bộ ngắn sau khi ăn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bạn. "Việc đứng ngắt quãng trong ngày và sau bữa ăn làm giảm lượng glucose trung bình 9,51% so với ngồi lâu. Tuy nhiên, đi bộ với cường độ nhẹ trong ngày đã làm giảm lượng glucose nhiều hơn trung bình 17,01% so với ngồi lâu", nhà nghiên cứu Buffey chia sẻ.

Ông nói thêm: "Điều này cho thấy rằng việc nghỉ ngơi trong thời gian dài bằng việc đứng và đi bộ nhẹ nhàng trong ngày sẽ có lợi cho mức đường huyết."

Đứng là tốt, nhưng đi bộ còn tốt hơn

Thói quen lành mạnh được bác sĩ tích cực khuyến nghị, chỉ 2 phút đi bộ sau khi ăn có thể giúp hạ đường huyết hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phân tích tổng hợp được công bố vào tháng 2 đã phân tích bảy nghiên cứu so sánh tác động của việc ngồi, đứng và đi bộ lên lượng insulin và lượng đường trong máu của cơ thể. Những người trong nghiên cứu được yêu cầu đứng hoặc đi bộ từ hai đến năm phút cứ sau 20 đến 30 phút trong suốt cả ngày.

Nhà nghiên cứu Buffey cho biết: "Giữa 7 nghiên cứu được xem xét, tổng thời gian hoạt động trong suốt quá trình quan sát là khoảng 28 phút với thời gian đứng và đi bộ nhẹ kéo dài từ 2 đến 5 phút."

Phân tích cho thấy, đứng thẳng hơn là ngồi thẳng vào bàn làm việc khi nói đến việc tác động đến lượng đường trong máu, nhưng nó không giúp giảm insulin trong máu.

Tuy nhiên, nếu mọi người đi bộ một quãng ngắn sau khi ăn, lượng đường trong máu của họ tăng và giảm dần dần và mức insulin của họ ổn định hơn so với đứng hoặc ngồi, nghiên cứu lưu ý.

Thói quen lành mạnh được bác sĩ tích cực khuyến nghị, chỉ 2 phút đi bộ sau khi ăn có thể giúp hạ đường huyết hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết, giữ cho lượng đường trong máu không tăng đột biến rất tốt cho cơ thể vì lượng đường lớn và giảm nhanh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng đường trong máu sẽ tăng vọt trong vòng 60 đến 90 phút sau khi ăn, vì vậy tốt nhất bạn nên di chuyển sớm sau khi kết thúc bữa ăn.

Chuyển động giúp ích như thế nào? Cơ bắp cần glucose để hoạt động, vì vậy vận động giúp đào thải đường ra khỏi máu, đó là lý do tại sao nhiều vận động viên chạy bộ dựa vào việc nạp carbonhydrate trước khi chạy marathon hoặc đua xe chẳng hạn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ lưu ý, "Những người hoạt động thể chất khoảng 150 phút mỗi tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 33% so với những người không hoạt động thể chất".

Điều đó có nghĩa là nếu bạn đứng dậy và di chuyển chỉ 21,43 phút mỗi ngày trong tuần, bạn đã cắt giảm một phần ba nguy cơ tử vong vì bất cứ điều gì. Đó thực sự là nổ lực giá trị, phải không?

Theo CNN

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Từ khóa:   cách hạ đường huyết điều trị hạ đường huyết bệnh tiểu đường

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