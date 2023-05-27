Mỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella khi ăn bột bánh quy chưa nướng chín

Sức khỏe 27/05/2023 12:02

Nếu ăn phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn này, các triệu chứng như tiêu chảy, sốt cao, co thắt dạ dày và nôn mửa sẽ xuất hiện trong vòng vài ngày. 

Theo Washington Post (WP) đưa tin vào ngày 23/5 (giờ địa phương), các trường hợp bị nhiễm vi khuẩn Salmonella sau khi ăn bột bánh quy chưa nấu chín ở Hoa Kỳ đã được báo cáo.

Theo các phương tiện truyền thông, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã báo cáo 18 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến bột nhào bánh quy trong khoảng thời gian từ ngày 27/2 đến ngày 2/5. 2 trong số 18 người đã phải nhập viện, may mắn không có trường hợp tử vong nào cho đến thời điểm hiện tại. Các khu vực xuất hiện người nhiễm bệnh là 6 tiểu bang: Washington, Oregon, Idaho, Utah, California và Missouri.

Mỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella khi ăn bột bánh quy chưa nướng chín - Ảnh 1
Bột nhào bánh quy - Ảnh: KOIN

9 trong số những người bị nhiễm bệnh được phát hiện đã ăn bột bánh quy sô cô la và bột thanh s'mores được bán bởi thương hiệu bánh pizza nổi tiếng của Mỹ Papa Murphy's. Theo báo cáo, 1 người đã ăn một chiếc bánh quy nướng bằng bột này cũng xuất hiện các triệu chứng. Các nhà điều tra của CDC đang điều tra khả năng sản phẩm có thể đã bị nhiễm vi khuẩn E. coli và Salmonella từ trứng.

Papa Murphy's ngay lập tức ngừng bán sản phẩm được đề cập. Các cơ quan y tế cũng đã khuyến cáo những khách hàng đã mua sản phẩm nên loại bỏ nó. Ngay cả trường hợp những người tiêu dùng đã ăn nhưng không bị bệnh, tốt hơn nên vứt bỏ sản phẩm và rửa kỹ các dụng cụ mà bột đã tiếp xúc. Tại Hoa Kỳ, nhiều người thường ăn bột bánh quy chưa nướng, nhưng CDC cho biết bánh quy, bánh ngọt và bột bánh mì phải được nấu theo công thức.

Mặt khác, vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Nếu ăn phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn này, các triệu chứng như tiêu chảy, sốt cao, co thắt dạ dày và nôn mửa sẽ xuất hiện trong vòng vài ngày. Những triệu chứng này kéo dài từ 4 đến 7 ngày và thường tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý đến trẻ em dưới 5 tuổi hoặc người già bị suy giảm hệ miễn dịch.

 

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Từ khóa:   vi khuẩn Salmonella Bột nhào bánh quy vi khuẩn E. coli

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