Muốn giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Thử ngay 5 kiểu trộn sữa chua ngon, bổ dưỡng, dễ làm

Sữa chua Hy Lạp trộn kiwi, xoài, dứa, siro gừng

Sữa chua Hy Lạp đã được chứng minh là ít đường và giàu lượng protein. Nếu bạn thích ăn ngọt một chút thì có thể thử công thức này, siro gừng giúp sữa chua ngọt thanh tự nhiên hơn. Nhờ đó bạn không cần phải thêm đường vào món ăn của mình nữa.

Sữa chua Hy Lạp đã được chứng minh là ít đường và giàu lượng protein - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua trộn granola và trái cây

Nếu bạn muốn ăn sữa chua như một món tráng miệng lành mạnh và giúp giảm mỡ bụng thì hãy thử sữa chua trộn với trái cây và granola - là các loại hạt dinh dưỡng, yến mạch, trái cây khô. Để hiệu quả hơn hãy dùng sữa chua Hy Lạp, tuy nhiên nếu bạn thích ăn ngọt một chút thì có thể dùng các loại sữa chua khác thay thế.