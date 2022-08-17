Muốn giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Thử ngay 5 kiểu trộn sữa chua ngon, bổ dưỡng, dễ làm

Sức khỏe 17/08/2022 15:51

Sữa chua là một loại thực phẩm quen thuộc và hữu ích cho một vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn. Để chế độ ăn giảm cân hiệu quả hơn, hãy thêm một số thực phẩm giàu protein sau đây vào sữa chua.

Sữa chua Hy Lạp trộn kiwi, xoài, dứa, siro gừng

Sữa chua Hy Lạp đã được chứng minh là ít đường và giàu lượng protein. Nếu bạn thích ăn ngọt một chút thì có thể thử công thức này, siro gừng giúp sữa chua ngọt thanh tự nhiên hơn. Nhờ đó bạn không cần phải thêm đường vào món ăn của mình nữa.

Muốn giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Thử ngay 5 kiểu trộn sữa chua ngon, bổ dưỡng, dễ làm - Ảnh 1
Sữa chua Hy Lạp đã được chứng minh là ít đường và giàu lượng protein - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua trộn granola và trái cây

Nếu bạn muốn ăn sữa chua như một món tráng miệng lành mạnh và giúp giảm mỡ bụng thì hãy thử sữa chua trộn với trái cây và granola - là các loại hạt dinh dưỡng, yến mạch, trái cây khô. Để hiệu quả hơn hãy dùng sữa chua Hy Lạp, tuy nhiên nếu bạn thích ăn ngọt một chút thì có thể dùng các loại sữa chua khác thay thế. 

Muốn giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Thử ngay 5 kiểu trộn sữa chua ngon, bổ dưỡng, dễ làm - Ảnh 2
Sữa chua trộn với trái cây và granola - là các loại hạt dinh dưỡng, yến mạch, trái cây khô - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua trộn chocolate

Chocolate vốn là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, kết hợp với sữa chua sẽ cho ra một món ăn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Kiểu trộn này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và hạn chế lượng đường xuống mức thấp nhất có thể, đồng thời tăng cường protein vốn rất có lợi cho quá trình giảm mỡ bụng.

Muốn giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Thử ngay 5 kiểu trộn sữa chua ngon, bổ dưỡng, dễ làm - Ảnh 3
Chocolate vốn là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, kết hợp với sữa chua sẽ cho ra một món ăn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

 Sữa chua bí đỏ

Món sữa chua bí đỏ mát lạnh, béo mịn sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình làm đẹp của bạn, không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn giúp sáng mắt, đẹp da. Bên cạnh sữa chua truyền thống thì hãy thử sữa chua bí đỏ xem sao.

Muốn giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Thử ngay 5 kiểu trộn sữa chua ngon, bổ dưỡng, dễ làm - Ảnh 4
Món sữa chua bí đỏ mát lạnh, béo mịn sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình làm đẹp của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua trộn chuối, bơ đậu phộng

Công thức trộn sữa chua cực kỳ dễ làm và tiết kiệm thời gian này sẽ có tác dụng rất tốt mang lại cho bạn một vóc dáng thon gọn. Bởi lẽ sữa chua trộn chuối và bơ đậu phộng mang lại cảm giác no lâu và giúp bạn hạn chế ăn những món ăn vặt có đường khác. 

Muốn giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Thử ngay 5 kiểu trộn sữa chua ngon, bổ dưỡng, dễ làm - Ảnh 5
Món sữa chua bí đỏ mát lạnh, béo mịn sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình làm đẹp của bạn - Ảnh minh họa: Internet

 

 

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Có lẽ cũng không ít người từng lên kế hoạch về nhiều chế độ ăn kiêng và kế hoạch tập thể dục khác nhau cà cũng sẽ nhận ra rằng tập thể dục không phải là quá sức. Một lối sống có quá nhiều thứ phức tạp là lối sống mà cuối cùng bạn sẽ từ bỏ. Một lối sống đơn giản với những thực phẩm đơn giản và tập luyện là những gì mang lại kết quả tốt nhất.

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