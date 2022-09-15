Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới

Sức khỏe 15/09/2022 08:15

Khoảng 80% người trên thế giới bị đau lưng trong suốt cuộc đời. Theo các chuyên gia, cơn đau này không phải lúc nào cũng là triệu chứng của một bệnh nghiêm trọng hoặc chấn thương. Thông thường, nguyên nhân thực sự là các yếu tố rủi ro mà tất cả chúng ta phải đối mặt hàng ngày. 

Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, bố mẹ thường nói: "Hãy giữ cho lưng thẳng đi con!" Tuy nhiên, giữa cuộc sống hối hả và bận rộn hàng ngày, chúng ta không ngừng quên đi quy tắc này và chỉ nhớ nó khi nỗi đau ập đến.

Sau đây là các yếu tố nguy cơ hàng ngày khiến lưng của chúng ta không được khỏe mạnh và có thể gây đau nhức khó chịu.

1. Yếu tố nghề nghiệp

 

Đau lưng không chỉ phổ biến ở những người có công việc liên quan đến lao động chân tay nặng nhọc và nâng vật nặng. Bác sĩ thẩm mỹ, nhà tạo mẫu móng, kiến ​​trúc sư, tài xế, kỹ sư, nhân viên văn phòng và thợ may chỉ là một trong vô số nghề gây căng thẳng lưng nghiêm trọng hàng ngày.

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 1

Vì vậy, điều rất quan trọng là phải nghỉ giải lao ít nhất một lần mỗi giờ. Nếu có thể, hãy đứng dậy khỏi không gian làm việc và khởi động ngắn, hoặc ít nhất là duỗi chân một chút, tất cả những điều này sẽ làm giảm căng thẳng cho cơ lưng của bạn.

2. Môi trường hoạt động của bạn tại nhà

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 2

 

Bạn có thể nghĩ rằng một khi bạn đi làm về, lưng của bạn không còn nguy hiểm nữa. Không gian ấm cúng của ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn giúp bạn thư giãn và quên đi việc duy trì tư thế thích hợp. Tuy nhiên, khi các yếu tố rủi ro tăng lên, tất cả những công việc gia đình hàng ngày (như rửa bát, chuẩn bị thức ăn hoặc ủi đồ) cũng gây hại như nhau.

Điều quan trọng là phải điều chỉnh triệt để môi trường xung quanh phù hợp với nhu cầu của bạn. Chiều cao của bồn rửa, bàn hoặc bàn ủi phải phù hợp với chiều cao của chính bạn. Điều này rất quan trọng để giữ cho cột sống của bạn thẳng và cơ lưng của bạn được thư giãn khi bạn đang làm mọi việc trong nhà.

3. Giày không thoải mái

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 3

Việc cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn sắc đẹp ngày nay cũng gây ra một số tổn thất thường xuyên đối với sức khỏe của chúng ta. Bị mê hoặc bởi hình ảnh một đôi giày cao gót đẹp đẽ trong cửa hàng, chúng ta có xu hướng quên đi sự thật rằng giày dép ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của chúng ta. Hãy nhớ rằng: không nên đi giày cao gót quá 2 giờ mỗi ngày.

Tuy nhiên, một đôi giày hoàn toàn bằng phẳng gây căng thẳng không kém cho cột sống của bạn. Điều này xảy ra do trọng lượng cơ thể của bạn được phân phối không chính xác. Kết quả là, một gánh nặng không cần thiết được chuyển sang cơ lưng của bạn. Kết luận: giày đế bệt cũng không phải để đi hàng ngày!

Đối với các hoạt động thường ngày, hãy chọn giày có gót thấp. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng dép và các loại giày mùa hè khác có quai, luôn giữ chặt ở ngón chân và gót chân bạn.

4. Túi lớn

 

Xu hướng thời trang hiện nay mang theo những chiếc túi khổng lồ cũng đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe lưng của bạn. Xu hướng này làm gia tăng sự cám dỗ để giữ ngày càng nhiều đồ đạc trong túi của bạn bất kể những thứ đó có thực sự hữu ích hay chỉ đơn giản là biến thành “trọng lượng chết” vô nghĩa.

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 4

Hãy nhìn lại những thứ bên trong túi của bạn một cách trung thực và loại bỏ tất cả những đồ vật không cần thiết. Chỉ để lại những vật dụng mà bạn thực sự sử dụng hàng ngày.

Ba lô là một giải pháp lý tưởng cho các tình huống hàng ngày, miễn là bạn đeo đúng cách trên hai vai thay vì đeo một bên vai. Điều chỉnh dây đai sao cho ba lô của bạn vừa khít với bả vai, thay vì treo lủng lẳng ngang hông.

 

5. Quần áo bó sát

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 5

 

Một sự hy sinh khác mà thời trang đòi hỏi ở chúng ta là mặc quần áo bó sát không thoải mái. Váy bút chì, váy có cạp chun và quần jean bó, tất cả những loại trang phục này đều hạn chế đáng kể sự tự do đi lại và làm gián đoạn lưu thông máu. Ngoài ra, cơ lưng của bạn bị căng, dẫn đến đau lưng vào cuối ngày.

Đối với phụ nữ, việc lựa chọn đồ lót cũng đóng một vai trò quan trọng. Quần áo định hình gây nhiều áp lực lên các cơ làm cản trở quá trình lưu thông máu. Khi chọn áo ngực hàng ngày, hãy nhớ rằng sự thoải mái phải có trước vẻ đẹp.

6. Căng thẳng và trầm cảm

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 6

 

Nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy rằng nhiều trạng thái tinh thần chán nản mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày có thể khiến cơ lưng bị căng quá mức.

Khi buồn bã, chúng ta ngừng chú ý đến tư thế của mình, vai chùng xuống và lưng trở nên cong. Điều này dẫn đến đau lưng và thắt lưng không thể tránh khỏi. Hoạt động thể chất giúp loại bỏ căng thẳng. Hãy dành thời gian của bạn và chọn một hoạt động sẽ khiến bạn thực sự hạnh phúc. Cho dù đó là khiêu vũ, bơi lội hay chạy,...hãy chọn thứ gì đó giúp cải thiện tâm trạng của bạn!

Trong trường hợp trầm cảm kéo dài, tốt hơn hết bạn nên liên hệ với bác sĩ chuyên khoa. Điều này sẽ giúp giải quyết sự cố nhanh nhất có thể.

7. Tư thế ngủ không đúng

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 7

 

Một tư thế ngủ không đúng cùng với một tấm nệm không thoải mái không chỉ khiến bạn không thể nghỉ ngơi tốt mà còn có thể gây đau lưng. Một tấm nệm cứng chắc chắn có thể có ảnh hưởng xấu đến tư thế. Mặt khác, ngủ trên bề mặt quá mềm cũng không được khuyến khích. Chọn một tấm nệm có độ cứng vừa phải là giải pháp tốt nhất.

Khi bạn đang ngủ, cột sống của bạn phải giữ thẳng. Nếu bạn thích nằm nghiêng, hãy đảm bảo rằng đầu của bạn không quá cao và cũng không quá thấp. Nếu bạn có xu hướng nằm ngửa khi ngủ, hãy kê một chiếc gối dưới chân của bạn ngang với đầu gối. Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng từ thắt lưng của bạn.

8. Nâng vật nặng sai cách

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới - Ảnh 8

 

Nâng vật nặng có hại cho lưng của bạn. Nhưng có đủ loại tình huống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khiến loại hoạt động này không thể tránh khỏi.

Để bảo vệ cột sống của bạn khỏi chấn thương, hãy đảm bảo tuân theo quy tắc dễ nhớ sau: Khi cầm tạ nặng, hãy giữ đầu gối cong, lưng thẳng và ngang với đầu.

Theo Brightside

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