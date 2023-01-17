Mùa cảm lạnh đang 'thịnh hành', đừng dại ăn những món này nếu không muốn bệnh chồng bệnh

Sức khỏe 17/01/2023 12:07

Chảy nước mũi, ngứa cổ họng và hắt hơi không ngừng là dấu hiệu có vẻ như bạn đang đối phó với một cơn cảm lạnh khó chịu.

Các loại thực phẩm phù hợp có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện các triệu chứng của bạn sớm hơn, trong khi các loại thực phẩm không phù hợp có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Các thực phẩm cần tránh:

1. Dâu tây

Mùa cảm lạnh đang 'thịnh hành', đừng dại ăn những món này nếu không muốn bệnh chồng bệnh - Ảnh 1

Bạn có thể nghĩ siêu thực phẩm này là giải độc đắc khi bạn bị cảm lạnh, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Dâu tây là chất giải phóng histamine cao có thể là cơn ác mộng tắc nghẽn, mang lại cảm giác khó chịu cho mũi và xoang của bạn.

2. Đồ ngọt

Mùa cảm lạnh đang 'thịnh hành', đừng dại ăn những món này nếu không muốn bệnh chồng bệnh - Ảnh 2

Đồ ngọt có nhiều đường, đó là thứ cuối cùng bạn cần khi bị ốm. Ăn đường có thể tạm thời ức chế hệ thống miễn dịch và khả năng chống lại vi trùng gây bệnh của các tế bào bạch cầu của bạn. Vì vậy, bạn nên cố gắng kiểm soát cơn thèm đường trừ khi bạn muốn làm cho các triệu chứng của mình trở nên tồi tệ hơn.

3. Thực phẩm chế biến

Không phải tất cả thực phẩm chế biến sẵn đều không tốt cho sức khỏe hoặc là lựa chọn tồi, nhưng một số trong số chúng có thể chứa hàm lượng muối, đường và chất béo cao. Những thành phần này là công thức gây viêm và có thể làm chậm quá trình chữa bệnh của cơ thể bạn.

Mùa cảm lạnh đang 'thịnh hành', đừng dại ăn những món này nếu không muốn bệnh chồng bệnh - Ảnh 3

Với suy nghĩ đó, đồ ăn nhẹ mặn, nước ngọt, ngũ cốc ăn sáng, thịt xông khói hoặc xúc xích đều chỉ còn là ký ức xa vời, ít nhất là cho đến khi bạn cảm thấy khỏe hơn.

4. Đồ chua

Mùa cảm lạnh đang 'thịnh hành', đừng dại ăn những món này nếu không muốn bệnh chồng bệnh - Ảnh 4

Chúng có vị ngon ngang với bít tết nhưng hãy cố gắng tránh chúng nếu bạn bị ốm. Những thực phẩm này có chứa giấm hoặc muối, là những thành phần có thể làm tăng tình trạng viêm họng.

5. Đồ chiên giòn

Mùa cảm lạnh đang 'thịnh hành', đừng dại ăn những món này nếu không muốn bệnh chồng bệnh - Ảnh 5

Nếu bạn bị ho hoặc đau họng, ăn đồ ăn nhẹ giòn như bánh quy giòn, khoai tây chiên, khoai tây chiên hoặc bánh quy có thể khiến bạn cảm thấy như có giấy nhám trên cổ họng. Những thực phẩm này có thể gây kích ứng nặng cho cổ họng, đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian chịu đựng của bạn.

Theo Brightside

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