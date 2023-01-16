Bí kíp loại bỏ hơi thở có mùi, tự tin giao tiếp không lo hôi miệng

Sống khỏe 16/01/2023 11:11

Hôi miệng, còn được gọi là chứng hôi miệng ảnh hưởng đến 1 trong 4 người trên thế giới. Điều quan trọng là phải chăm sóc tốt sức khỏe răng miệng của bạn và giữ cho miệng ngậm nước vì nó có thể gây ra những tình huống khó chịu và lo lắng.

Bạn có thể sử dụng một số biện pháp tự nhiên tại nhà để giữ cho hơi thở thơm tho, nhưng nếu đây là vấn đề thường xuyên xảy ra với bạn thì bạn nên đến gặp nha sĩ.

1. Loại bỏ sỏi amidan

Sỏi amidan là những đốm nhỏ màu trắng nằm trong amidan của bạn. Chúng hầu như không được nhìn thấy vì chúng được giấu bên trong. Những thứ này gây hôi miệng vì chúng thu hút vi khuẩn và được tạo ra từ vi khuẩn.

Bí kíp loại bỏ hơi thở có mùi, tự tin giao tiếp không lo hôi miệng - Ảnh 1

Một số cách tự nhiên để giải quyết vấn đề này là sử dụng nước súc miệng không chứa chất kích thích, súc miệng bằng giấm táo, súc miệng bằng nước muối ấm và sử dụng máy tăm nước áp suất thấp có thể giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi.

2. Không bỏ bữa sáng

Bí kíp loại bỏ hơi thở có mùi, tự tin giao tiếp không lo hôi miệng - Ảnh 2

 

Bữa sáng thực sự là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đối với cơ thể bạn, bao gồm cả hơi thở. Một nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên không ăn sáng bị hôi miệng nhiều hơn những thanh thiếu niên ăn sáng.

Điều quan trọng là phải ăn một bữa sáng lành mạnh ít đường, chẳng hạn như rau diếp, táo , sữa chua, sữa và tất cả các loại thực phẩm giàu chất xơ.

3. Thở bằng mũi

Bí kíp loại bỏ hơi thở có mùi, tự tin giao tiếp không lo hôi miệng - Ảnh 3

Thở bằng miệng có thể gây hôi miệng mãn tính vì nó làm ngưng tiết nước bọt. Đó là lý do tại sao thở bằng mũi là lựa chọn thông minh hơn, vì nó giúp tạo độ ẩm trong không khí mà bạn hít thở.

Tuy nhiên, nó cũng có những tác dụng phụ khác có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe răng miệng của bạn. Nó có thể gây ra bệnh nướu răng, gây căng thẳng và lo lắng, đồng thời làm cho hàm của bạn nhỏ lại. Một nghiên cứu đã kết luận rằng ngay cả trẻ em cũng có thể bị hôi miệng nếu thở bằng miệng.

 

4. Uống nước sau khi ăn những thức ăn mạnh

Ăn thức ăn đặc có thể gây hôi miệng vì hóa chất của chúng đi theo dòng máu đến phổi của bạn và kết quả là thoát ra ngoài qua hơi thở của bạn. Tuy nhiên, luôn có giải pháp trị hôi miệng nếu bạn quyết định ăn những thực phẩm này.

Bí kíp loại bỏ hơi thở có mùi, tự tin giao tiếp không lo hôi miệng - Ảnh 4

Phải làm gì:

  • Thức ăn cay : Hãy nhai một ít kẹo cao su không đường sau khi ăn xong.
  • Cà phê và các chất : Uống nước trước và sau bữa ăn của bạn để rửa sạch các hợp chất.
  • Cá ngừ và cá : Thêm chanh vào bữa ăn của bạn trước khi bắt đầu ăn.

5. Dùng chỉ nha khoa để loại bỏ mảng bám

Mặc dù đến gặp nha sĩ để điều trị vấn đề về mảng bám là có lợi, nhưng nó chỉ có tác dụng tạm thời vì vi khuẩn luôn có thể xâm nhập khi chúng ta ăn uống.

Bí kíp loại bỏ hơi thở có mùi, tự tin giao tiếp không lo hôi miệng - Ảnh 5

Đó là lý do tại sao dùng chỉ nha khoa có thể là một cách tốt để loại bỏ mảng bám trên răng và ngăn ngừa hơi thở có mùi, nó giúp loại bỏ tất cả các mảnh vụn mắc kẹt giữa các kẽ răng của bạn. Cố gắng xem xét việc súc miệng, vì điều này có thể loại bỏ vi khuẩn.

Theo Brightside

7 tín hiệu cơ thể báo hiệu tế bào ung thư tăng vọt

7 tín hiệu cơ thể báo hiệu tế bào ung thư tăng vọt

Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng và là chủ đề được nhiều người quan tâm. Làm thế nào để điều trị ung thư, thay đổi nào xảy ra nếu tế bào không được điều trị?

Xem thêm
Từ khóa:   hơi thở có mùi cách chữa hôi miệng trị hôi miệng tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 31 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 34 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?