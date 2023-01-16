Bật mí 6 cách đối phó với căng thẳng kỹ thuật số, sau Tết đi làm lại vẫn tràn đầy năng lượng

Theo một cuộc khảo sát do VTech và Toluna thực hiện, việc liên tục có thể làm việc là nguyên nhân số một gây căng thẳng liên quan đến công nghệ cho những người tham gia và gần một phần tư đã dành nhiều thời gian hơn để làm việc vì điều đó. Mặc dù bạn có thể muốn tiếp tục kiểm tra email và trả lời các cuộc gọi công việc rất lâu sau khi rời văn phòng, nhưng điều quan trọng là phải phân bổ thời gian cho bản thân và thoát khỏi căng thẳng trong công việc.

Nếu việc kiểm tra tin nhắn của bạn ngoài giờ làm việc là điều không thể thiếu, ít nhất hãy cố gắng kiểm tra chúng ít thường xuyên hơn và dành một phần thời gian khi bạn tắt điện thoại.

Nói với đồng nghiệp của bạn rằng bạn sẽ không có mặt sau một thời gian nhất định, hãy tắt điện thoại và máy tính của bạn và dành thời gian rảnh rỗi vào mỗi buổi tối để thư giãn. Đi tắm, đọc sách, tham gia một lớp thể dục hoặc làm bất cứ điều gì giúp bạn thư giãn.

2. Có những cuộc trò chuyện trực tiếp

Một trong những vấn đề chính khi giao tiếp chủ yếu qua email, các trang mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản là có thể khó phát hiện giọng điệu hoặc ý nghĩa giống như trong một cuộc trò chuyện trực tiếp. Do đó, sự hiểu lầm có thể dễ dàng phát sinh. Việc phải đợi trả lời cũng phổ biến hơn, điều này có thể gây căng thẳng và lo lắng kéo dài.

Để tránh những kịch tính và căng thẳng không cần thiết, hãy cố gắng có những cuộc trò chuyện trực tiếp quan trọng và để lại email cũng như tin nhắn như một cách sắp xếp và để trò chuyện tầm thường. Vì nhiều người trong chúng ta đã quen với việc dựa vào công nghệ hơn là gặp gỡ trực tiếp, nên việc dành nhiều thời gian hơn cho những cuộc trò chuyện thích hợp cũng sẽ giúp thúc đẩy các mối quan hệ của bạn.

3. Chọn lọc các mối liên hệ

Bị ngập trong tin nhắn hoặc đọc các cập nhật liên tục trên mạng xã hội từ những người khiến bạn căng thẳng theo bất kỳ cách nào có thể dễ dàng hủy hoại tâm trạng của bạn. Do đó, có thể hữu ích nếu bạn chọn lọc xem bạn sẵn sàng tiếp ai và khi nào.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người trong chúng ta cảm thấy bắt buộc phải chấp nhận tất cả các yêu cầu kết bạn trên mạng xã hội và cung cấp thông tin liên hệ cá nhân của mình khi được yêu cầu, nhưng chỉ làm điều này nếu bạn muốn.

Nếu bạn không chắc mình muốn liên tục tiếp cận với một người nào đó, hãy thử giải thích một cách lịch sự với họ rằng bạn có xu hướng không thường xuyên sử dụng hình thức giao tiếp đó. Ngoài ra, nếu bạn không muốn đồng nghiệp liên tục có mặt, hãy thiết lập tài khoản chỉ để liên lạc với đồng nghiệp, tài khoản này bạn có thể kiểm tra bất cứ khi nào bạn muốn.

4. Đừng cảm thấy áp lực là phải có tất cả

Theo khảo sát của VTech và Toluna, nguyên nhân thứ hai dẫn đến căng thẳng công nghệ là phải theo kịp những thay đổi của công nghệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng không nhất thiết phải có và biết tất cả. Mặc dù việc mua điện thoại di động hoặc iPod mới nhất hoặc thiết lập tài khoản cho mọi trang mạng xã hội đang hoạt động có thể rất hấp dẫn, nhưng hãy nhớ rằng công nghệ sinh ra là để nâng cao cuộc sống của bạn chứ không làm giảm giá trị của nó và nếu nó đang khiến bạn lo lắng, căng thẳng thì đã sai ngay ý tưởng.

Không đáng để công nghệ làm hỏng tâm trạng của bạn, vì vậy hãy cố gắng làm theo những gì bạn thấy hữu ích và đừng cảm thấy áp lực phải bắt kịp xu hướng. Nếu bạn thực sự cần biết về một số thiết bị kỹ thuật số cho công việc của mình hoặc vì bạn nghĩ rằng nó sẽ nâng cao cuộc sống của mình, hãy tham gia một khóa học hoặc nhờ ai đó chỉ cho bạn cách sử dụng nó thay vì để nó lấn át bạn.

5. Cai nghiện kỹ thuật số

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian trong ngày để kết nối với internet hoặc nhắn tin trên điện thoại di động; tuy nhiên, điều này có thể khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều niềm vui hàng ngày, chẳng hạn như trò chuyện với những người xung quanh. Để giúp giảm căng thẳng và dành thời gian cho các hoạt động đáng giá hơn, hãy cố gắng cai nghiện kỹ thuật số.

Dành một tuần, một ngày hoặc một buổi chiều (bất cứ điều gì bạn có thể xử lý) mà không có bất kỳ công nghệ nào và thay vào đó hãy sống trong thế giới thực. Lắng nghe tiếng chim hót thay vì iPod của bạn, ngắm cảnh thay vì chạm vào điện thoại của bạn và gọi cho ai đó để trò chuyện thay vì gửi email.

Khi bạn quay lại với máy tính hoặc điện thoại của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng thế giới không dừng lại vì bạn đã tắt nó đi một lúc và có lẽ chẳng có gì phải căng thẳng cả.

6. Tránh xa mọi thiết bị công nghệ trước khi đi ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Công nghệ không chỉ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn mà còn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, vì thiếu ngủ sẽ dẫn đến mệt mỏi, cáu kỉnh và làm suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn. Vì vậy, bất kể bạn là ai, đừng xem Bảng tin fb của bạn trước khi đi ngủ, hoặc chần chỉ xem chỉ một tập phim nữa.

Theo Realbuzz