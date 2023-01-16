Ăn sữa chua theo cách này, lợi chưa thấy đã toàn tác hại, tăng mỡ nội tạng đến tăng đường huyết rất nguy hiểm

Từ đường bổ sung, hương vị nhân tạo và thuốc nhuộm cho đến chất ổn định và chất bảo quản, sữa chua thông thường có thể khác xa so với sữa chua tự nhiên.

Mặc dù tất cả các loại sữa chua đều bắt đầu làm đơn giản, nhưng vào thời điểm chúng được đưa vào tủ lạnh của chúng tôi, hầu hết chúng đã được chế biến rất nhiều.

Với hàm lượng protein và canxi cao, sữa chua được cho là làm tăng mức độ hormone giảm thèm ăn một cách tự nhiên. Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này với việc giảm trọng lượng cơ thể, đặc biệt là về tỷ lệ mỡ cơ thể và vòng eo.

Tuy nhiên, đường ăn kiêng, giống như loại được tìm thấy trong hầu hết các loại sữa chua công nghiệp, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cortisol và sự lắng đọng mô mỡ nội tạng bằng cách nâng cao nó. Mô mỡ nội tạng này là một thành phần tích cực của tổng lượng mỡ trong cơ thể và nồng độ cao bất thường của nó được gọi là béo phì nội tạng.

2. Nó có thể khiến cơ thể kiệt sức và thèm ăn nhiều hơn

Sữa chua có tác động lớn đến đường tiêu hóa và chức năng. Nó hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm sự hình thành khí và đầy hơi. Các men vi sinh có trong nó giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh liên quan đến quá trình tiêu hóa tối ưu. Nó cũng khiến bạn hài lòng và no lâu hơn các loại thực phẩm khác.

Tuy nhiên, sữa chua mua ở cửa hàng thông thường có hàm lượng đường cao có thể tạo ra tác dụng ngược, tạo ra sự sụt giảm năng lượng nhanh chóng. Đây là phản ứng của cơ thể đối với sự tăng đột biến nhanh chóng do đường gây ra. Những đợt tăng đột biến này sẽ kéo theo sự sụt giảm nhanh chóng , khiến bạn cảm thấy kiệt sức ngay khi tiêu hóa xong lượng đường. Bạn sẽ thèm ăn nhiều hơn ngay lập tức.

3. Nó có thể giúp làm hỏng làn da

Sữa chua chứa hỗn hợp các vitamin B và protein giúp giải độc cho da. Các vi khuẩn lành mạnh trong đó cũng cân bằng “hệ sinh thái” tiêu hóa, tạo ra tác dụng chống viêm. Hiệu ứng kết nối ruột-da này có thể giúp điều trị các tình trạng da mãn tính, như bệnh chàm, bệnh hồng ban và mụn trứng cá.

Nhưng tiêu thụ sữa chua thông thường có thể gây tác dụng ngược lại, vì hầu hết đều chứa nhiều đường và đường có thể gây ra những tác hại thực sự cho da. Tình trạng viêm nhiễm, mụn trứng cá và lão hóa sớm có thể xảy ra do đường phá vỡ collagen và elastin, các protein tạo nên hình dạng, cấu trúc và độ săn chắc cho da.

4. Nó có thể làm giảm mức năng lượng

Sữa chua là một nguồn năng lượng tốt vì nó giàu protein, chất béo và carbohydrate đơn giản. Trong một khẩu phần duy nhất, nó chứa vitamin B, khoáng chất, axit béo và axit amin cần thiết trong việc sửa chữa tổn thương mô cơ. Điều này cũng làm cho nó trở thành một thực phẩm tuyệt vời để phục hồi sau khi tập luyện.

Tuy nhiên, sữa chua thông thường, công nghiệp, có hương vị có thể làm giảm mức năng lượng của bạn hơn là tăng cường chúng. Đường chỉ có tác dụng tăng năng lượng tạm thời mà nó cung cấp. Về lâu dài, nó sẽ tạo ra cảm giác thèm ăn (nhiều đường hơn) và thực sự cướp đi các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì sức khỏe và hoạt động.

5. Nó có thể làm loãng xương

Các chất dinh dưỡng quan trọng của sữa chua, như canxi, khoáng chất và vitamin rất cần thiết cho xương khỏe mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, vì họ bắt đầu mất mật độ xương ở độ tuổi sớm hơn nam giới và nhanh hơn. Tiêu thụ sữa chua có liên quan đến mật độ khoáng xương cao hơn và nguy cơ loãng xương thấp hơn, làm cho nó trở thành một đồng minh tốt cho sức khỏe xương tự nhiên.

Nhưng khi bạn tiêu thụ thực phẩm có đường, lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng lên. Sau đó, cơ thể bạn sẽ cố gắng cân bằng độ pH bằng cách bài tiết canxi, lấy trực tiếp từ xương, vì đó là nơi canxi hiện diện nhiều nhất. Đường tinh luyện cũng lấy mất magie của cơ thể, cần thiết cho quá trình tái khoáng hóa xương. Điều này tạo ra một vòng lặp có thể khiến xương của bạn trở nên mỏng manh và yếu ớt.

Theo Brightside