Một bài kiểm tra ngón tay đơn giản có thể giúp chẩn đoán ung thư phổi

Sức khỏe 26/06/2022 14:59

Đây là dấu hiệu nhận biết trên đầu ngón tay của bạn có thể là triệu chứng ban đầu của ung thư phổi cũng như các bước điều trị đầu tiên.

Ung thư phổi có thể lây lan nhanh hơn các dạng ung thư khác, với gần 40.000 người được chẩn đoán mắc bệnh mỗi năm.

Điều nguy hiểm của bệnh ung thư phổi là các triệu chứng thường không biểu hiện cho đến khi các tế bào nguy hiểm đã di căn khắp cơ thể. Tuy nhiên, bạn có thể phát hiện ra một vài triệu chứng ban đầu của bệnh.

Một số triệu chứng phổ biến bao gồm khó thở, thở khò khè và ho dai dẳng kèm theo máu hoặc đờm.

Mặc dù nhiều triệu chứng có xu hướng liên quan đến đường hô hấp, nhưng có một dấu hiệu sớm của bệnh ung thư phổi được xuất hiện trên đầu ngón tay của bạn, và đây là những điều bạn cần biết.

Dấu hiệu sớm của ung thư phổi trên đầu ngón tay là gì?

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Khi bấm hai móng tay vào nhau, bạn có thấy mảng trắng hình kim cương không?

Nếu bạn không thể nhìn thấy khoảng trống này, bạn có thể bị tật ngón tay, khi các đầu ngón tay của bạn sưng lên, và đây có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.

Tình trạng này xảy ra theo từng giai đoạn, bắt đầu từ phần gốc móng tay trở nên mềm. Sau đó, vùng da bên cạnh móng trở nên sáng bóng, sau đó móng bắt đầu cong hơn bình thường khi nhìn từ bên cạnh.

Cuối cùng, các ngón tay có thể to hơn và sưng lên do chất lỏng tích tụ trong các mô mềm của ngón tay.

Mặc dù không có khoảng cách hình kim cương này giữa các móng tay không hoàn toàn đồng nghĩa 100% với việc bạn bị ung thư phổi, nhưng có khả năng đó là một triệu chứng. Vì vậy, cách hành động tốt nhất là nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn phát hiện ra nó.

Một bệnh nhân ung thư phổi - Brian Gemmell, người có triệu chứng duy nhất của căn bệnh này như trên đã kêu gọi: "Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn có bất cứ điều gì lo lắng, đó là lời khuyên mà bác sĩ đa khoa dành cho bạn. Hãy đi khám càng sớm càng tốt”.

Phát hiện sớm có thể giúp bạn điều trị sớm hơn, bác sĩ Helen Piercy, bác sĩ đa khoa có trụ sở tại Tây Lancashire khuyên: “Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào liên quan đến mình, hãy đến gặp bác sĩ đa khoa”.

Các triệu chứng của bệnh ung thư phổi là gì?

Một bài kiểm tra ngón tay đơn giản có thể giúp chẩn đoán ung thư phổi - Ảnh 2

Các triệu chứng ung thư phổi khác nhau ở mỗi người. Một số người có nhiều triệu chứng và những người khác không có.

Các triệu chứng ung thư phổi phổ biến cần lưu ý bao gồm:

  • Ho dai dẳng kéo dài từ ba tuần trở lên
  • Khó thở
  • Thở khò khè
  • Thường xuyên bị nhiễm trùng ngực
  • Ho thay đổi hoặc nặng hơn
  • Đau ngực và/hoặc vai
  • Ho ra máu hoặc có máu trong đờm
  • Mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng không rõ nguyên nhân
  • Khàn tiếng
  • Sưng ở mặt hoặc cổ.

Những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn bị ung thư phổi, nhưng tốt nhất hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào ở trên.

Theo Mirror

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Từ khóa:   sức khoẻ bệnh ung thư biểu hiện ung thư phổi

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