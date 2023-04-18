Khi tin tức nổ ra, rất nhiều ý kiến bàn tán về cuộc đời, chuyện tình và cả căn bệnh mà Lý Khôn Thành mắc phải. Theo lời của Lâm Tĩnh Ân, sức khỏe của ông đã có nhiều chuyển biến xấu trong khoảng thời gian qua. Căn bệnh ưng thư đai trực tràng của nhạc sĩ người Đài này không thể khống chế, di căn đến cả xương lẫn gan. Trước khi ông qua đời, đã phải nằm viện để điều trị suốt 7 tháng.

Thông tin nhạc sĩ nổi tiếng Lý Khôn Thành qua đời vì ung thư đại trực tràng đang khiến dư luận trấn động. Thông tin này được con trai và người bạn gái Lâm Tĩnh Ân xác nhận với truyền thông. Ông không chỉ được biết đến là người sáng tác nhạc, mà còn được công chúng quan tâm bởi chuyện tình ông cháu kéo dài 10 năm với bạn gái kém 39 tuổi.

Bác sĩ nổi tiếng khoa đại trực tràng Huang Yuchun đã chia sẻ trên trang cá nhân cho biết, bệnh ung thư đại trực tràng được mệnh danh là "vua" của các loại ung thư. Căn bệnh này đứng đầu danh sách những căn bệnh ung thư nguy hiểm trong 15 năm liên tiếp.

Bác sĩ cũng cho biết, loại trừ yếu tố di truyền và tuổi tác thì thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thói quen ăn các chứa các chất phụ gia, không lành mạnh sẽ khiến gây bệnh cho trực tràng.

Bác sĩ tiết lộ nếu những người trên 35 tuổi có thói quen uống rượu lâu năm và hút thuốc thường xuyên thì nên thường xuyên làm xét nghiệm máu ẩn trong phân hoặc nội soi đại tràng để phát hiện bệnh sớm nhất có thể.

Đồng thời, bác sĩ cũng chỉ ra 7 dấu hiệu của ưng thư đại trực tràng để mọi người phát hiện sớm.

Thứ nhất đó chính là thiếu máu, người mắc vấn đề về bệnh đại tràng thường đại tiện ra phân có máu, nên cẩn thận nếu kèm theo triệu chứng chóng mặt.

Thứ hai là sụt cân nhanh.

Thứ ba là đau bụng đầy hơi, những cơn đau bụng lâm râm kéo dài nhiều ngày không thuyên giảm có thể là dấu hiếu hiệu rõ rệt đối với những người mắc bệnh này.

Thứ tư là nôn mửa, nếu khối u ung thư đại trực tràng chèn ép đường ruột có thể gây tắc ruột và gây ra triệu chứng nôn mửa thường xuyên.

Thứ năm: táo bón.

Thứ sáu: đi ngoài phân loãng Phân loãng