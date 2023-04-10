Hiện tại, thế giới đã ghi nhận trường hợp virus bại liệt hoang dại từ những nước lưu hành lây lan sang những nước đã thanh toán bại liệt.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tiêm vaccine IPV (phòng bại liệt) cho trẻ sinh năm 2021-2022. Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong năm 2021, 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã phải tạm dừng triển khai tiêm chủng thường xuyên, dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vaccine ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

Trong đó, tỷ lệ uống vaccine bOPV (vaccine phòng bại liệt đường uống) và tiêm IPV của cả năm 2021 chỉ đạt 69,4% và 80,4%; năm 2022 đạt 70,1% và 89,2%. Tỷ lệ tiêm IPV mũi 2 đạt 73% dẫn đến nhu cầu sử dụng các vaccine này giảm so với kế hoạch, tăng số lượng tồn vaccine IPV hạn sử dụng ngắn tại các tuyến. TP Hà Nội triển khai tiêm vắc-xin bại liệt IPV cho trẻ dưới 1 tuổi. Ảnh: Người lao động Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm các vaccine bại liệt trên toàn cầu thấp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thế giới đã ghi nhận trường hợp virus bại liệt hoang dại từ các nước lưu hành lây lan sang quốc gia đã thanh toán bại liệt.

Theo thông tin từ Người lao động, Trong kỳ họp tháng 11/2022, Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương đã xếp loại Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại hoặc xuất hiện các ca bại liệt do virus biến đổi di truyền. Ủy ban đã khuyến cáo Việt Nam cần khẩn trương khôi phục được tỷ lệ tiêm chủng các vắc-xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là vắc-xin bại liệt, sởi, rubella. Đồng thời triển khai các hoạt động tiêm chủng bù mũi, tiêm bổ sung cho đối tượng vùng nguy cơ cao. Ngày 27-2, WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã có thư gửi Chương trình Tiêm chủng mở rộng đề nghị tăng cường các hoạt động tiêm bù mũi vắc-xin bại liệt cho trẻ chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ liều năm 2021 và 2022 nhằm tạo miễn dịch đầy đủ trước nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Trước đó, ngày 21-12-2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có văn bản đề nghị rà soát và đề xuất đối tượng, nhu cầu vắc-xin IPV để triển khai tiêm bổ sung cho trẻ sinh năm 2021 và 2022 chưa tiêm đủ 2 mũi có thành phần bại liệt.

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