Lý giải vì sao tập thể dục có thể khiến tinh thần của bạn thoải mái và hạnh phúc hơn

Sức khỏe 17/11/2021 15:27

Tập thể dục thường xuyên có tác dụng tích cực đến sức bền, cơ bắp và cân nặng. Đồng thời, chúng cũng khiến tâm lý của bạn cũng trở nên tích cực và thoải mái hơn.

Tập thể dục thường xuyên không chỉ mang lại nhiều tác dụng tích cực đến sức bền, cơ bắp và cân nặng, mà còn khiến tâm trang của bạn trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Sau khi tập thể dục, bạn chắc hẳn sẽ có cảm giác khỏe khoắn, thư thái và thậm chí là hưng phấn. Cụ thể, tâm trí của bạn được "giải phóng" khỏi những buồn phiền, suy nghĩ trong ngày làm việc căng thẳng không còn nữa.

Tại bài viết dưới đâu, các chuyên gia sẽ cho bạn biết chính xác lý do tại sao "Thể thao khiến bạn hạnh phúc".

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Thể thao làm giảm căng thẳng

Bạn đã bao giờ có một ngày làm việc khó khăn chưa? Việc tập thể thao sẽ giúp bạn "thoát khỏi" những buồn phiền trong lòng bởi thể thao thúc đẩy việc giải phóng norepinephrine (một chất hữu cơ hoạt động trong não và cơ thể như một hormone và chất dẫn truyền thần kinh).

Vậy nên, các môn thể thao như đạp xe giúp đầu óc bạn sảng khoái vì đạp xe là một động tác tự động mà bạn không phải nghĩ đến. Nếu bạn tập thể dục thường xuyên, bạn rơi vào trạng thái giữa căng thẳng và thư giãn. Điều này giúp cơ thể bạn luôn được cân bằng, khỏe mạnh và đảm bảo tinh thần cũng như cảm xúc.

Tạo ra nguồn năng lượng tích cực khi di chuyển

Có những ngày bạn thức dậy và siêu hạnh phúc, nhưng có những ngày bạn chỉ thấy khó chịu với mọi thứ. Tập thể dục vào buổi sáng có thể giúp bạn biến nét mặt cau có thành vui vẻ và rạng rỡ. Hoạt động thể chất thúc đẩy việc giải phóng endorphin (chất giảm đau nội sinh hoặc chất giảm đau tự nhiên). Điều đó có nghĩa là thể thao làm cho bạn hạnh phúc.

Các bác sĩ tin rằng những hormone hạnh phúc này còn làm giảm chứng trầm cảm. Ngay cả 30 phút tập thể dục mỗi tuần, bạn cũng đủ để tăng cường sức khỏe của bản thân. Nếu bạn tập luyện ngoài trời, hiệu quả mang lại còn mạnh mẽ hơn.

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Tập thể dục thường xuyên xây dựng sự tự tin

Lý do thực sự mà thể thao khiến bạn hạnh phúc là gì? Nếu chơi thể thao, bạn sẽ dần quen với cảm giác giải phóng năng lượng này sau một buổi bơi lội, đạp xe hoặc chạy bộ. Tập thể dục xây dựng sự tự tin của bạn và đầu óc thoải mái hơn. Đặc biệt, thể thao mà bạn nhận thấy những cải thiện nhỏ rất nhanh chóng và rất tốt cho sự tự tin của bạn.

Có lợi cho não bộ

Khi bạn tập thể dục, bạn cung cấp cho bộ não của bạn nhiều việc hơn để làm. Nhờ đó, các tế bào thần kinh của não được cung cấp máu tốt và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn. Do đó, tập thể dục thường xuyên sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của não bộ. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn và cải thiện khả năng tư duy và học tập.

Thể thao làm giảm lo âu

Chạy bộ hoặc tập luyện với các bài tập giúp bạn bình tĩnh hơn nhiều so với tắm nước ấm. Tập thể dục giúp giảm rối loạn lo âu. Đặc biệt, việc luyện tập vừa phải đến chuyên sâu có thể làm giảm cảm giác sợ hãi về lâu dài.

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Từ khóa:   bí quyết giữ gìn sức khỏe Tập thể dục chơi thể thao

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