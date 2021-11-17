Lợi ích 'quý hơn vàng' mà sữa ông chúa mang lại cho sức khoẻ - nhất là điểm thứ 2 khiến ai cũng ngỡ ngàng

Sức khỏe 17/11/2021 07:28

Nghiên cứu trên tạp chí "Frontiers in Pharmacology" phát hiện ra rằng sữa ong chúa chứa các protein và axit béo độc đáo. Người ta sử dụng nó ở dạng gel, bột, hoặc viên nang.

Sữa ong chúa là một chất giống như sữa do ong thợ sản xuất để nuôi dưỡng ong chúa và con non của chúng. Sữa ong chúa là sự kết hợp của nước, protein, đường, lipid và muối khoáng. Ngoài ra, sữa ong chúa có tới 70% là nước, trong khi mật ong chỉ có khoảng 17% là nước.

Giám đốc cấp cao về truyền thông dinh dưỡng tại Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế - Kris Sollid cho biết sữa ong chúa có hàm lượng protein cao hơn và lượng đường thấp hơn so với mật ong. Ông cho biết: "Ấu trùng ong và ong chúa chỉ tiêu thụ sữa ong chúa vì nhu cầu protein cao hơn. Sau một vài ngày sống, chỉ những con ong được mệnh danh là ong chúa mới được ăn sữa ong chúa hoàn toàn".

sua ong chua

Lợi ích của sữa ong chúa đối với sức khoẻ của con người

Sữa ong chúa được tiêu thụ như một chất bổ sung và chữa các bệnh khác nhau. Tuy nhiên, các bằng chứng lâm sàng chứng minh tác dụng có lợi của sữa ong chúa đối với sức khỏe con người vẫn còn chưa đủ. 

Điều trị các triệu chứng mãn kinh

Các nghiên cứu cho thấy sữa ong chúa có thể giúp cải thiện một số triệu chứng liên quan đến thời kỳ mãn kinh và tăng cảm giác hạnh phúc ở phụ nữ mãn kinh. Cụ thể, sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như bốc hỏa, đau đớn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và lo lắng.

Vậy nên, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 42 phụ nữ Nhật Bản sau mãn kinh khỏe mạnh trong 12 tuần. Những người dùng uống 800 mg bột sữa ong chúa đã giảm được chứng đau lưng và lo lắng của họ mà không có bất kỳ tác dụng phụ không mong muốn nào.

Một nghiên cứu khác, được công bố trên tạp chí Gynecological Endocrinology, cho thấy 36 phụ nữ sau mãn kinh uống 150 mg sữa ong chúa mỗi ngày trong ba tháng đã cải thiện mức cholesterol của họ.

Ảnh hưởng đến mức cholesterol

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất bổ sung sữa ong chúa có thể làm giảm mức cholesterol, ngay cả ở những người không trong thời kỳ mãn kinh. Một số chuyên gia tin rằng điều này là do các protein đặc biệt trong sữa ong chúa.

Một nghiên cứu nhỏ kéo dài một tháng được công bố trên tạp chí Pharmaceutical Biology đã xem xét 40 người bị huyết áp cao nhẹ. Một nửa số người đã uống chín viên sữa ong chúa hàng ngày trong ba tháng. Mỗi viên nang có 350mg sữa ong chúa, tổng cộng 3.150mg mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu đã xem xét mức độ cholesterol của họ và phát hiện ra rằng những người dùng sữa ong chúa hàng ngày làm giảm cả mức cholesterol LDL "xấu".

sua ong chua 1

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Trong một nghiên cứu nhỏ kéo dài 6 tháng với 61 người khỏe mạnh, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra cách sữa ong chúa có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu lúc đói ở những người khỏe mạnh. Sau sáu tháng, mức đường huyết lúc đói thấp hơn ở 30 người dùng 3.000mg sữa ong chúa mỗi ngày.

Một nghiên cứu nhỏ khác, tại Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã xem xét 50 phụ nữ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và thấy kết quả tương tự. Trong nghiên cứu thử nghiệm này, một nửa số phụ nữ dùng một gam gel sữa ong chúa mỗi ngày trong tám tuần, trong khi nửa còn lại dùng giả dược. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ bổ sung sữa ong chúa có mức đường huyết thấp hơn.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Theo nghiên cứu trên tạp chí "Food Science and Nutrition", sữa ong chúa có khả năng tăng cường hoặc kích thích các kháng thể , một phản ứng miễn dịch tự nhiên chống lại vi khuẩn và vi rút ngoại lai.

Và một nghiên cứu tổng quan được công bố trên tạp chí "Microbiological Research" cho thấy sữa ong chúa thúc đẩy hoạt động kháng khuẩn và thậm chí có hiệu quả chống lại nhiều vi khuẩn đa kháng thuốc. Nghiên cứu này có nghĩa là thạch có thể tăng cường hoặc hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Ngoài ra, sữa ong chúa còn điều trị và cải thiện các vấn đề như khô mắt, giảm tác dụng phụ của điều trị ung thư, làm chậm các dấu hiệu lão hóa và hỗ trợ chữa lành vết thương.

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Từ khóa:   Sữa ong chúa bí quyết sức khỏe giữ gìn sức khỏe

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