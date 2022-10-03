Lợi ích bất ngờ của giấc ngủ trưa bạn nên biết

Sức khỏe 03/10/2022 11:18

Lợi ích của giấc ngủ trưa không phải ai cũng biết. Ngủ trưa với thời gian phù hợp sẽ là liều thuốc tuyệt vời cho sức khoẻ và cũng giúp công việc được hiệu quả hơn.

1. Tầm quan trọng của giấc ngủ trưa

Giấc ngủ trưa thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi đặc biệt của cơ thể vào ban ngày bởi sau một buổi sáng làm việc, học tập căng thẳng, bạn cần phải bổ sung nguồn năng lượng mới. Ngoài ra, trưa là thời điểm mà thân nhiệt có chiều hướng giảm dần, khả năng phản ứng với các vấn đề đều chậm, vì vậy một giấc ngủ trưa là rất cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi và lấy lại thể lực.

Lợi ích bất ngờ của giấc ngủ trưa bạn nên biết - Ảnh 1

Trưa là thời điểm mà thân nhiệt có chiều hướng giảm dần, khả năng phản ứng với các vấn đề đều chậm, vì vậy một giấc ngủ trưa là rất cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi và lấy lại thể lực.

Ảnh minh họa: Internet

2. Những lợi ích của giấc ngủ trưa

Trong khoảng thời gian 15 - 20 phút ngủ mỗi buổi trưa sẽ đem lại cho bạn những lợi ích bất ngờ về sức khỏe và tinh thần. Cụ thể như sau:

  • Tăng năng suất và sự tỉnh tảo

Năng suất của chúng ta có mối liên hệ trực tiếp với sự tỉnh táo và mức năng lượng của cơ thể. Và thực tế là năng suất làm việc sẽ giảm nếu chúng ta làm liên tục từ sáng đến tối.

  • Làm giảm nguy cơ mắc bệnh

Sau bữa cơm trưa sẽ là giấc ngủ trưa, để cơ thể có thời gian để nghỉ ngơi, giải tỏa những mệt mỏi, áp lực của buổi sáng. Nếu bạn bỏ qua khoảng thời gian nghỉ ngơi mà bắt đầu học tập, làm việc luôn thì sẽ gây hại cho đường tiêu hóa, xuất hiện cảm giác đau đầu, mất ngủ,… thậm chí có thể gây tê liệt trí não và các cơ.

  • Cải thiện tâm trạng

Ngủ trưa không chỉ có tác dụng về mặt tâm lý trong việc cải thiện tâm trạng mà còn tạo ra chất dẫn truyền thần kinh serotonin, giúp điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn và giấc ngủ. Từ đó khiến cơ thể và tâm trí thoải mái hơn khi thức dậy.

3. Những điều cần làm để có giấc ngủ trưa chất lượng

  • Uống cà phê trước khi ngủ

Caffeine trong cà phê giúp tỉnh táo và thường sẽ có tác dụng khoảng 30 phút sau khi uống. Nếu bạn ngủ từ 20 đến 25 phút thì khi thức giấc cũng vừa lúc caffeine có tác dụng.

  • Giới hạn thời gian ngủ

Thời lượng giấc ngủ trưa có ảnh hưởng rất lớn tới mức độ tỉnh táo của bạn sau khi thức dậy. Các nhà khoa học từ NASA - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (Mỹ) cho biết, một giấc ngủ trưa ngắn (từ 10 - 26 phút) có thể giúp cải thiện năng suất tới 34%, cải thiện sự tỉnh táo của các phi hành gia tới 54%.

  • Biết thời điểm tốt nhất để ngủ trưa

Với hầu hết mọi người, thời điểm ngủ trưa tốt nhất là trong khoảng từ 1 - 3 giờ chiều. Tuy nhiên, nếu bạn thức dậy quá sớm/quá muộn, hãy chủ động căn chỉnh thời gian ngủ trưa phù hợp, miễn là điều này không ảnh hưởng tới công việc của bạn.

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