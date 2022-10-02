Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được

Sức khỏe 02/10/2022 07:50

Bạn có biết hiệu ứng yoyo trong giảm cân có thể gây hại cho cơ thể của bạn không? Nhất định phải cẩn thận.

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã rất vất vả làm mọi thứ để giảm cân, nhưng nhìn thấy cân nặng quay trở lại như ban đầu sẽ khiến bạn cảm thấy bực bội và tâm trạng thật tồi tệ.Nếu bạn giảm cân bằng cách giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, thì thời điểm bạn quay trở lại chế độ ăn bình thường, bạn sẽ tăng cân nhiều hơn so với ban đầu.  

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiệu ứng yoyo là tác dụng phụ của việc ăn kiêng, hiệu ứng này có thể gây hại cho cơ thể các bạn, vì vậy các bạn nhất định phải cẩn thận. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao hiện ứng yoyo lại hủy hoại cơ thể chúng ta.

Suy nhược cơ thể

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một tác dụng phụ của chế độ ăn kiêng, hiệu ứng yoyo càng lặp đi lặp lại nhiều lần thì cơ thể của bạn cũng sẽ ngày càng yếu đi.

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong một cuộc nghiên cứu có liên quan ở Ý, cho thấy những người trải qua lần hiệu ứng yoyo có nguy cơ mất khối lượng cơ tăng gấp 6 lần và nguy cơ mắc chứng suy nhược cơ thể tăng gấp 5 lần. Nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên ở tuổi trung niên khi cơ bắt đầu co lại.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi khi bạn liên tục thực hiện chế độ ăn kiêng và hiệu ứng yoyo cứ lặp đi lặp lại, thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ tăng lên.

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu tại Đại học Columbia, hiệu ứng yoyo và hệ thống tim mạch có mối tương quan với nhau, vì vậy sự thất bại trong chế ăn kiêng và hiệu ứng yo yo lặp đi lặp lại sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu của bệnh viện Kangbuk Samsung, hiệu ứng yoyo càng nghiêm trọng thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường càng cao. Ngay cả những người có trọng lượng bình thường cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn nếu bị xoáy vào hiệu ứng yo-yo.

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Nếu giảm cân thì lượng đường trong máu của bạn sẽ giảm, nhưng nếu tăng cân trở lại do hiệu ứng yoyo và làm tăng hàm lượng chất béo trong gan, do đó nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bệnh sỏi mật do tăng cân

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân nhanh làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi thận. Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, nếu trọng lượng của bạn liên tục tăng tăng giảm giảm như một sợi dây chung thì nguy cơ mắc bệnh sỏi thận sẽ ngày càng tăng. Khả năng mắc bệnh sỏi thận cũng tăng lên khi bạn bị tăng cân.

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Trầm cảm và cảm xúc lúc nào cũng thăng trầm

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng ta ăn ít hơn, cơ thể sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất và khiến chúng ta cảm thấy đói thường xuyên hơn. Nếu chế độ ăn kiêng không thành công, hiện tượng yo yo sẽ đến và khiến bạn tăng cân trở lại.

Sự nguy hiểm của hiệu ứng yoyo không phải ai cũng biết được - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

Sự thất bại trong chế độ ăn uống lặp đi lặp lại như thế này sẽ dẫn đến trầm cảm và thậm chí là cảm xúc của bạn bị thất thường nghiêm trọng.

Theo Kormedi

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