Liên quan đến sự cố bệnh nhân thủng bụng khi hút mỡ, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, đồng thời lập đoàn kiểm tra tại cơ sở trên.

Theo thông tin từ Báo Lao động Thủ đô, sáng 9/6, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thông tin về sự cố y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ khiến người phụ nữ bị thủng bụng, rách mạch máu, rơi vào hôn mê sau khi hút mỡ tại một cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp này, Thanh tra Sở Y tế đã lập tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc.

Qua xác minh, bệnh nhân tên T.T.L.P (SN 1973), sáng 6/6 bệnh nhân đến một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ có địa chỉ tại quận 10 để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt. Đến 10h sáng cùng ngày, người bệnh được chuyển đến một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn quận 5 để phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ.

Bệnh nhân nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê - Ảnh: Báo Lao động Thủ đô

Khoảng 2 giờ sau, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng toàn phần, hút mỡ lưng với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. Đến 16h15 phút, bệnh nhân tụt huyết áp và được ê kíp phẫu thuật tiến hành hồi sức cấp cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin, bệnh nhân nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 19h ngày 6/6 trong tình trạng: mê, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp không đo được.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chụp CT scan bụng, hội chẩn và được chỉ định mổ cấp cứu, ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Sau mổ bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Đến ngày 8/6, tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, giao tiếp được.

Thanh tra Sở đã tiến hành niêm phong Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân T.T.L.P theo quy định. Đồng thời, Sở Y tế Tp.HCM thành lập Đoàn chuyên gia khảo sát kiểm tra mức độ an toàn phẫu thuật tại cơ sở thẩm mỹ nêu trên.

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại các cơ sở thẩm mỹ (nếu có).

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