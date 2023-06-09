Lập đoàn kiểm tra cơ sở thẩm mỹ khiến bệnh nhân thủng bụng khi hút mỡ tại TP.HCM

Sức khỏe 09/06/2023 16:45

Liên quan đến sự cố bệnh nhân thủng bụng khi hút mỡ, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, đồng thời lập đoàn kiểm tra tại cơ sở trên.

Theo thông tin từ Báo Lao động Thủ đô, sáng 9/6, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thông tin về sự cố y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ khiến người phụ nữ bị thủng bụng, rách mạch máu, rơi vào hôn mê sau khi hút mỡ tại một cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp này, Thanh tra Sở Y tế đã lập tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc.

Qua xác minh, bệnh nhân tên T.T.L.P (SN 1973), sáng 6/6 bệnh nhân đến một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ có địa chỉ tại quận 10 để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt. Đến 10h sáng cùng ngày, người bệnh được chuyển đến một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn quận 5 để phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ.

Lập đoàn kiểm tra cơ sở thẩm mỹ khiến bệnh nhân thủng bụng khi hút mỡ tại TP.HCM - Ảnh 1
Bệnh nhân nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê - Ảnh: Báo Lao động Thủ đô

Khoảng 2 giờ sau, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng toàn phần, hút mỡ lưng với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. Đến 16h15 phút, bệnh nhân tụt huyết áp và được ê kíp phẫu thuật tiến hành hồi sức cấp cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin, bệnh nhân nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 19h ngày 6/6 trong tình trạng: mê, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp không đo được.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chụp CT scan bụng, hội chẩn và được chỉ định mổ cấp cứu, ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Sau mổ bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Đến ngày 8/6, tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, giao tiếp được.

Thanh tra Sở đã tiến hành niêm phong Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân T.T.L.P theo quy định. Đồng thời, Sở Y tế Tp.HCM thành lập Đoàn chuyên gia khảo sát kiểm tra mức độ an toàn phẫu thuật tại cơ sở thẩm mỹ nêu trên.

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại các cơ sở thẩm mỹ (nếu có).

Người phụ nữ hôn mê, mất 6 lít máu khi hút mỡ bụng: Vì sao các biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong?

Người phụ nữ hôn mê, mất 6 lít máu khi hút mỡ bụng: Vì sao các biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong?

Hút mỡ làm đẹp có thể xảy ra biến chứng, ngoài ra, tất cả các kiểm tra, thăm dò hay can thiệp y học trên cơ thể người đều có thể xảy ra trường hợp này.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủng bụng do hút mỡ hút mỡ bụng sức khỏe bệnh nhân thủng bụng do hút mỡ

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm