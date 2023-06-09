Cụ thể, lúc vào cấp cứu, bệnh nhân tay chân lạnh, bóp bóng qua nội khí quản, mạch 101 lần/phút và không thể đo được huyết áp. CT Scan bụng ghi nhận dịch tự do ở bụng lượng nhiều, dịch máu quanh gan, khí tự do ổ bụng, có túi giả phình nghĩ bó mạch thượng vị dưới bên phải với kích thước 10x17mm. Bệnh nhân có dấu xuất huyết hoạt động vùng hố chậu phải và hạ vị.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam nguồn của Bệnh viện Chợ Rẫy, vào lúc 19h2' ngày 6/6, bệnh viện tiếp nhận điều cho một nữ bệnh nhân (50 tuổi, ngụ quận 7) trong tình trạng hôn mê, mất máu nhiều sau biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau 48 giờ điều trị thì bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn, tiếp xúc tốt, chỗ chảy máu đã ghi nhận cầm máu, không chảy thêm. Rất may là bệnh nhân vào viện kịp thời nên bù máu kịp, các tổn thương cơ quan đã hồi phục, không để lại di chứng.

Ngay sau khi tiếp nhận cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu. Quá trình mổ, bác sĩ ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Sau mổ, bệnh nhân được tiếp tục chuyển dẫn theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Tai biến khi hút mỡ bụng nguy hiểm

Thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, ngày 1/4, nữ bệnh nhân L.S.B, sinh năm 1978, đã tới Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn, địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM để khám. Tới ngày 2/4, bệnh nhân nhập viện để tiến hành hút mỡ bụng, cằm và đùi tại cơ sở trên.

Đến trưa ngày 7/4, bà B. bắt đầu cảm thấy khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo nên người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai).

Phẫu thuật hút mỡ đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu về thẩm mỹ. Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, tới ngày 9/4, bệnh nhân được chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân; nghi do thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, tăng kali máu, tăng men gan trên nền bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, cằm, đùi.

Tất cả các kiểm tra, thăm dò hay can thiệp y học trên cơ thể người, kể cả khi thực hiện trong những điều kiện kỹ thuật an toàn, nghiêm ngặt, đều có thể xảy ra biến chứng. Phẫu thuật hút mỡ thường được tiến hành dưới gây mê toàn thân, đối với một số ít trường hợp thừa mỡ khu trú thì phẫu thuật có thể tiến hành dưới gây tê vùng.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, gây tê cũng tiềm ẩn các biến chứng về tim mạch, hô hấp, sốc phản vệ, thần kinh… làm cho người bệnh có nguy cơ tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời. Chính vì thế, người bệnh khi thực hiện những phẫu thuật như vậy cần được gây mê theo quy định trong các bệnh viện lớn, bởi các bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm. Người bệnh sẽ được bác sĩ gây mê khám kỹ trước mổ, kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi tiến hành gây mê, đặc biệt là xét nghiệm máu, miễn dịch, chụp X-quang tim phổi.

Phẫu thuật hút mỡ thẩm mỹ có thể dẫn đến tai biến trong và sau phẫu thuật như: dị ứng thuốc gây tê, gây mê; chảy máu, tụ máu, tụ dịch, tràn dưỡng chấp dưới da, hoại tử da, nhiễm trùng vùng mổ… Trong đó, biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng người bệnh tức thì là tai biến tắc mạch do mỡ: tắc mạch phổi, tắc mạch não.

Đáng lưu ý, khi tiến hành phẫu thuật hút mỡ, phẫu thuật viên dùng cannula (một loại kim đầu tù) đưa qua các đường rạch da nhỏ vào tổ chức mỡ dưới da để làm tan mỡ và hút nó ra qua hệ thống máy hút. Động tác hút mỡ có thể làm vỡ những mạch máu, và sự di chuyển của những tế bào mỡ tự do vào trong máu có thể gây ra tắc mạch các cơ quan quan trọng tim, phổi, não… làm người bệnh suy thở, ngừng tim và tử vong.

Nếu biến chứng này xảy ra ở chi, người bệnh có thể biểu hiện đau ở đầu mút chân tay sau phẫu thuật. Ngoài ra, việc hút mỡ thô bạo có thể làm thủng hoặc ảnh hưởng các cơ quan nội tạng trong bụng hoặc gây chảy máu ra ngoài, chảy máu bên trong và dẫn tới tử vong.

Lưu ý khi làm đẹp

Cần lưu ý, phẫu thuật hút mỡ và bơm mỡ đòi hỏi độ vô khuẩn tuyệt đối; nếu không rất dễ nhiễm trùng lan tỏa gây viêm cân da, hoại tử. Hơn nữa, việc hút mỡ đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu về thẩm mỹ để tránh các biến chứng như: hút mỡ không đủ, không cân đối, hoặc hút mỡ quá nhiều, để lại những vùng lõm, bề mặt không đều, da lỏng lẻo, “da cam”, da không co lại đồng đều sau mổ gây ra những nếp gấp, đôi khi cần phải phẫu thuật để sửa lại sẽ khiến người bệnh có thêm sẹo.

Phẫu thuật hút mỡ bụng tối đa hay tối thiểu tùy thuộc vào tình trạng và độ co giãn da ở vùng bụng. Nếu hút lượng mỡ vượt quá khả năng co lại của da, da bụng sẽ lồi lõm, mất vẻ trơn bóng tự nhiên. Vì vậy, khi tiến hành phẫu thuật hút mỡ, phẫu thuật viên sẽ tính toán chi tiết để hút lượng mỡ phù hợp cho từng người. Về lý thuyết, hút mỡ không nên hút một lần thật nhiều mà có thể hút nhiều lần để đạt kết quả tốt nhất về mặt thẩm mỹ.

Ngoài ra, cũng có thể kết hợp hút mỡ chỗ thừa và tiêm vào chỗ thiếu ngay trong cùng một ca phẫu thuật, nhưng chỉ trong trường hợp đảm bảo điều kiện trang thiết bị và con người. Khi tiến hành phẫu thuật hút mỡ và ghép mỡ tự thân, các chuyên gia tạo hình thẩm mỹ tiến hành tách ly tâm để lấy các tế bào mỡ khỏe mạnh; sau đó tùy nhu cầu tạo hình thẩm mỹ, các tế bào mỡ này được bơm vào cơ thể theo quy trình nghiêm ngặt để kiểm soát tối đa các tai biến và để đạt tỷ lệ sống cao.