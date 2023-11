Nổi u cục bất thường khắp người sau khi tiêm tan mỡ giảm béo ở 'spa người quen'

Cách thời điểm vào viện khoảng 3 tháng, chị T. muốn giảm mỡ một số vùng trên cơ thể, nhưng lo ngại không muốn phẫu thuật. Chị được giới thiệu tới một spa quen, được nhân viên tư vấn là tiêm thuốc tiêu mỡ "chỉ cần một liệu trình điều trị là hiệu quả giảm cân tức thì, không cần nghỉ dưỡng, không động chạm dao kéo". Do tin tưởng, bệnh nhân đã đồng ý dịch vụ và được tiêm những hợp chất không rõ nguồn gốc vào nhiều vùng cơ thể.

Sau 2 tuần tiêm, vị trí tiêm mặt sau bắp tay 2 bên và nhiều vùng trên cơ thể xuất hiện những cục mụn bất thường. Đặc biệt, khi sờ vào có cảm giác cứng, tức khó chịu, nhưng cơ sở thẩm mỹ lại giải thích đây là do thuốc tác dụng chậm, tan từ từ.

Bệnh nhân được cơ sở thẩm mỹ liên tục đưa cho nhiều đơn thuốc kháng sinh, giảm đau nhưng tình trạng lại không thuyên giảm, ngày càng chuyển biến xấu hơn nên chị đến bệnh viện khám.

Khám cho bệnh nhân, bác sĩ Linh nhận định vùng bắp tay 2 bên xuất hiện nhiều ổ viêm; hai má, nọng cằm, vùng bụng có nhiều cục xơ cứng, nhiều ổ biểu hiện áp xe, viêm đỏ vỡ chảy dịch mủ.

Sau khi được phẫu thuật chích rạch những khối áp xe vỡ mủ, cấy khuẩn, làm sạch ổ viêm, chị tiếp tục được dùng thuốc kháng sinh, chống viêm hàng ngày. Kết quả tích cực sau 1 tuần điều trị, các cục u xơ đã teo nhỏ. Tuy nhiên theo bác sĩ Linh, điều trị tai biến tiêm tan mỡ rất khó, bệnh nhân cần được theo dõi lâu dài. Sau điều trị ổn vẫn có thể tái phát, thậm chí có thể để lại di chứng sẹo xấu.

Theo bác sĩ Linh, có 3 nguyên nhân có thể gây xuất hiện tình trạng tai biến sau tiêm thuốc tan mỡ: Thuốc tiêm tan mỡ không rõ nguồn gốc; kỹ thuật tiêm sai và không đảm bảo vô trùng trong tiêm.

Đối với kỹ thuật tiêm tiêu mỡ vùng, nếu tiêm quá nông ở trên bề mặt da, thuốc có thể gây loét vùng da tại vị trí tiêm. Còn tiêm quá sâu, hệ quả không chỉ gây hoại tử tại chỗ tiêm mà còn lan đến các vùng khác của cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo người dân sau tiêm giảm béo, nếu xuất hiện biểu hiện sưng tấy, chảy mủ… cần phải đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt.

"Nhiều trường hợp, thuốc tiêm tan mỡ phá hủy luôn màng tế bào của các tổ chức mạch máu, thần kinh nơi thuốc đi đến, khiến tình trạng hoại tử lan rộng, ăn sâu vào trong càng gây khó cho quá trình điều trị khắc phục" - bác sĩ Linh nói. Lúc đó, bệnh nhân sẽ phải được cắt lọc ổ hoại tử, nguy cơ mất tổ chức, có thể để lại sẹo xấu.

Bác sĩ phẫu thuật xử lý ổ dịch viêm nhiễm cho người bệnh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, hiện, các hình thức tiêm tan mỡ chưa được Bộ Y tế cấp phép. Bên cạnh đó, người sử dụng thường bị viêm tại chỗ do nhiễm trùng. Nếu tiêm quá gần ở trên bề mặt da, thuốc có thể gây loét vùng da tại vị trí tiêm. Còn tiêm quá sâu, nguy cơ gây hoại tử tại chỗ tiêm và lan đến các vùng khác của cơ thể.

Ngoài ra, các thuốc tiêm tan mỡ đều trôi nổi, khi vào cơ thể sẽ gây phản ứng rất mạnh, gây viêm, sưng tấy tại chỗ, chảy dịch, mủ, hoại tử. Một số trường hợp không kiểm soát được thuốc, gây teo cơ, lõm da, mất thẩm mỹ.

Bác sĩ khuyến cáo nguyên nhân mỡ tích lũy là do chế độ ăn uống, vận động không hợp lý trong thời gian dài. Do đó, người dân cần điều chỉnh chế độ ăn uống kèm với tập luyện. Nếu có nhu cầu can thiệp giảm béo, người bệnh nên đến các bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ để được tư vấn lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.