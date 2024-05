Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới với tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa-Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Từ 26-30/4 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn tình trạng nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.