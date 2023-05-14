Kinh hãi phát hiện 10 vỏ dầu gội và đinh sắt trong dạ dày người đàn ông

10 dị vật nằm trong cơ thể người đàn ông trong 20 ngày vừa được các bác sĩ Bệnh viện huyện Bình Chánh lấy ra, gồm vỏ dầu gội cuốn tròn và đinh bọc túi nhựa.
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Theo Báo Người Lao Động, sáng 14/5, Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP HCM) cho hay vừa cứu kịp nam bệnh nhân D.Q (42 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm đi đại tiện phân lỏng. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân khai có nuốt nhiều dị vật (chưa rõ loại) khoảng 20 ngày trước.
Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện hàng chục dị vật các loại nằm bên trong dạ dày bệnh nhân. Là người trực tiếp thực hiện nội soi, BSCKI. Đinh Công Thành, Trưởng khoa Nội Soi, cho hay trong dạ dày người bệnh có khoảng 10 dị vật hình dạng khác nhau, khiến cho việc nội soi gặp nhiều khó khăn, phải hết sức cẩn trọng để tránh gây thêm các biến chứng trên ống tiêu hóa.
Thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình nội soi lấy dị vật, các bác sĩ cẩn thận từng chút để tránh nguy cơ gây thủng hoặc chảy máu thực quản. Sau hơn 2 giờ, các BS lấy ra 10 dị vật gồm nhiều gói thuốc và vỏ dầu gội cuốn tròn, 1 cây đinh nhọn bọc túi nhựa. Sức khỏe ông Q hiện ổn định, không còn đau bụng và ăn uống được.
Theo BS Tống Quốc Đăng Khoa (điều hành khoa Ngoại tổng hợp), dị vật đường tiêu hóa là một cấp cứu ngoại khoa không hiếm gặp. Tuy nhiên, đa số người bệnh tìm đến các BV tuyến TP để điều trị. Cũng không ít trường hợp BV huyện Bình Chánh phải chuyển lên BV tuyến trên khi gặp những ca cấp cứu dị vật đường tiêu hóa phức tạp do hạn chế chuyên môn, thiếu trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên hiện nay, trình độ BS được nâng cao, trang thiết bị hiện đại được lắp đặt nên BV huyện Bình Chánh hoàn toàn xử trí những trường hợp khó do nuốt dị vật.