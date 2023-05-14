Kinh hãi phát hiện 10 vỏ dầu gội và đinh sắt trong dạ dày người đàn ông

Theo Báo Người Lao Động, sáng 14/5, Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP HCM) cho hay vừa cứu kịp nam bệnh nhân D.Q (42 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm đi đại tiện phân lỏng. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân khai có nuốt nhiều dị vật (chưa rõ loại) khoảng 20 ngày trước.

Dị vật được lấy ra trong người bệnh nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện hàng chục dị vật các loại nằm bên trong dạ dày bệnh nhân. Là người trực tiếp thực hiện nội soi, BSCKI. Đinh Công Thành, Trưởng khoa Nội Soi, cho hay trong dạ dày người bệnh có khoảng 10 dị vật hình dạng khác nhau, khiến cho việc nội soi gặp nhiều khó khăn, phải hết sức cẩn trọng để tránh gây thêm các biến chứng trên ống tiêu hóa.