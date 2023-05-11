Tá hỏa phát hiện hàng loạt dị vật 'cứng, nhọn' trong túi dạ dày của bệnh nhân, như ‘đống rác hỗn độn’

Sức khỏe 11/05/2023 11:00

Các bác sĩ đã phải giật mình khi gắp ra từ trong dạ dày của bệnh nhân rất nhiều dị vật được ví như một 'đống rác hỗn độn'.

Theo bác sĩ Phạm Công Nhân, chuyên khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) thông tin trên Báo VietNamNet mới đây cho hay, bệnh nhân là một thanh niên 24 tuổi.

Người này bị loạn thần do lạm dụng chất gây nghiện. Khai thác thông tin ghi nhận, người này có sở thích nuốt các vật cứng như viên đá, bi thủy tinh, vỏ trái cây… mỗi khi dùng ma túy. Bác sĩ phải gây mê cho bệnh nhân và mất nhiều thời gian để lấy ra hàng loạt dị vật trong dạ dày.

“Chúng tôi gắp ra rất nhiều viên đá, vỏ chôm chôm, thủy tinh từ dạ dày, giống như một đống rác hỗn độn”, bác sĩ Nhân nói.

Tá hỏa phát hiện hàng loạt dị vật 'cứng, nhọn' trong túi dạ dày của bệnh nhân, như ‘đống rác hỗn độn’ - Ảnh 1

Một số dị vật được gắp ra từ dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: VietNamNet

Một thanh niên khác lại có thói quen nuốt dị vật để phản đối gia đình. Người này nuốt trọn vẹn từng phần của chiếc bấm móng tay rồi thông báo với người thân để tạo áp lực, yêu cầu không ép anh đi cai nghiện ma túy. Sau khi được bác sĩ gắp thành công các mảnh kim loại, người bệnh khẳng định làm như vậy để “dọa” gia đình.

“Nhiều trường hợp lạm dụng chất gây nghiện có tâm lý thích nuốt dị vật, rất khó để khuyến cáo hay đề phòng. Nếu không được lấy ra kịp thời, dị vật có thể gây thủng dạ dày, xuất huyết thậm chí nguy hiểm tính mạng người bệnh”, bác sĩ Nhân nhấn mạnh.

Tá hỏa phát hiện hàng loạt dị vật 'cứng, nhọn' trong túi dạ dày của bệnh nhân, như ‘đống rác hỗn độn’ - Ảnh 2
Bệnh nhân nuốt dị vật. Ảnh: Người Lao Động 

Theo bác sĩ Nhân thông tin trên Báo Người Lao Động, những trường hợp lạm dụng chất gây nghiện có tâm lý thích nuốt dị vật, rất khó để khuyến cáo hay đề phòng. Nếu không được lấy ra kịp thời, dị vật có thể gây thủng dạ dày, xuất huyết thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ Nhân cho biết thêm người bệnh đến cấp cứu vì nuốt dị vật rất phổ biến, nhiều nhất là nuốt vỏ thuốc, tăm xỉa răng, hóc xương cá… Khoảng 80-90% dị vật tự thoát ra ngoài mà không cần xử trí, 20% còn lại phải can thiệp. Trường hợp dị vật không tự thoát ra ngoài có thể gây ra các biến chứng như loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tắc nghẽn ống tiêu hóa..., nếu không được phát hiện xử trí kịp thời sẽ gây biến chứng nặng và tử vong.

 

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