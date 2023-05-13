Bé trai bị thủng dạ dày vì nuốt phải dị vật nguy hiểm này, các bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Sức khỏe 13/05/2023 16:59

Hôm nay 12/5 các bác sĩ tiếp nhận trường hợp bé trai nuốt phải đinh vít gây ra thủng dạ dày.

Mới đây, tại tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi N.T.Đ, 32 tháng tuổi, trú tại huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), bé được chấn đoán bị thủng dạ dày do có dị vật trong đường tiêu hóa.

Theo thông tin từ Báo Lao động, trước khi nhập viện khoảng 2 tiếng gia đình phát hiện bé nhỏ đã nghịch chơi và nuốt nhầm đinh vít nhỏ, sau đó bụng bé bị quặn đau từng cơn, buồn nôn,.. nên gia đình tức tốc đưa bé đến bệnh viện để điều trị.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy có 1 di vật cản quang trong ống tiêu hóa cao, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường.

Bé trai bị thủng dạ dày vì nuốt phải dị vật nguy hiểm này, các bác sĩ lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1
Đinh vít bé trai nuốt phải - Ảnh: Báo Lao động 

Bệnh nhân được điều trị, chăm sóc, theo dõi sát tình trạng bụng và chụp phim X-Quang nhiều lần theo dõi sự di chuyển của chiếc đinh ốc đề phòng các biến chứng thủng ruột nếu xảy ra sẽ được phẫu thuật cấp cứu ngay. May mắn là sau 3 ngày, bệnh nhi đại tiện ra chiếc đinh vít nên được xuất viện.

Tương tự như trường hợp bệnh nhân Đ, các bác sĩ cũng điều trị thành công bệnh nhi 2 tuổi nuốt 3 cục nam châm tròn nhỏ và may mắn đại tiện được ra ngoài mà không bị hoại tử và thủng ruột.

Bé trai bị thủng dạ dày vì nuốt phải dị vật nguy hiểm này, các bác sĩ lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2
 Ảnh chụp X-Quang - Ảnh: Internet

Nếu dị vật đi vào đường thở rất nguy hiểm, nếu đi vào ruột thì có nguy cơ gây tắc ruột, hoại tử ruột muộn hoặc thủng ruột.

Cũng theo thông tin  từ VTV News, theo các bác sĩ chia sẻ dị vật cắm vào thành thực quản như xương vịt, xương cá, xương gà, dị vật kim loại sắc nhọn…có thể làm xây xước niêm mạc thực quản, rách hoặc thủng thành thực quản. Nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như loét thực quản, nặng hơn có thể thủng thực quản, viêm trung thất, áp xe trung thất, viêm mủ màng phổi, sốc nhiễm trùng nhiễm độc. Nếu dị vật đâm thủng mạch máu lớn trong lồng ngực hoặc viêm lan tỏa làm hoại tử các mạch máu lớn dẫn đến xuất huyết nặng gây nguy hiểm đến tính mạng. Dị vật lớn có thể chèn ép gây tắc đường thở và tử vong nhanh chóng.

Ngay khi bé có dị vật tại đường thở đường tiêu hóa cần ngay lập tức đưa đến bệnh viện, không để quá 24 giờ vì sẽ bị nhiễm trùng cơ quan tiêu hóa và gây áp-xe. Gia đình khi có bé nuốt dị vật cũng tuyệt đối không chữa tại nhà theo mẹo dân gian, nếu chữa sai cách sẽ gây thủng dạ dày, viêm thực quản. Cũng qua đây các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý hơn với trẻ nhỏ để tránh trẻ chơi đùa và nuốt dị vật.

 

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Từ khóa:   nuốt dị vật thủng dạ dày bệnh đường tiêu hóa

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