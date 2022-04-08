Không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn vào bữa sáng, bạn nên tránh ăn/uống các món này nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Sức khỏe 08/04/2022 18:05

Nhiều loại thực phẩm chúng ta thường ăn vào buổi sáng không tốt cho cơ thể. Dưới đây là 5 thực phẩm ăn sáng hàng đầu nên tránh. Bạn có thể ngạc nhiên khi một vài loại quen thuộc có trong danh sách này.

1. Nước ép trái cây đóng chai

Không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn vào bữa sáng, bạn nên tránh ăn/uống các món này nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh 1

Nước ép trái cây thường được xem như một phần của bữa sáng vì hầu hết mọi người đều uống nó từ khi còn nhỏ. Mọi người tin dùng loại đồ uống này vì dòng quảng cáo đây là loại thức uống chứa nhiều “vitamin bổ sung”.

Tuy nhiên, chúng có chứa nhiều đường, màu thực phẩm và hương vị nhân tạo, vậy nên nó có thể làm tăng lượng đường trong máu. Tốt nhất là bạn nên tự làm nước trái cây, ví dụ như sinh tố hoặc nước ép sẽ an toàn hơn.  

2. Sữa chua nhiều vị

Sữa chua là một thực phẩm thường xuất hiện trong bữa sáng của nhiều người. Họ nghĩ rằng các sản phẩm dạng sữa chua sẽ tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng, nhưng thực tế không phải vậy.

Sữa chua nhiều vị đóng hộp là một trong những thực phẩm tốt nhất nên tránh ăn vào bữa sáng. Lý do là:

  • Chúng tiết ra chất nhờn và làm hình thành đờm.
  • Sữa chua nhiều vị có chứa nhiều đường và các thành phần không tốt khác.

3. Thịt đóng hộp

Không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn vào bữa sáng, bạn nên tránh ăn/uống các món này nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh 2

Vì chúng có chứa natri và chất béo bão hòa khiến cho hệ tiêu hóa gặp khó khăn trong việc hấp thụ vào bữa sáng. 

Bạn nên ăn thịt nạc hoặc thịt gà, trứng và rau vào bữa sáng để dễ tiêu hơn. 

4. Ngũ cốc

Ngũ cốc cũng là một trong những thực phẩm điển hình nhiều người chọn làm bữa ăn sáng. Quảng cáo nói rằng ăn ngũ cốc vào bữa sáng có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng cả ngày dài. Vấn đề là ngũ cốc khiến bạn bị đầy hơi và buồn ngủ. Nguyên nhân là vì nó rất giàu đường, màu tổng hợp và hương vị nhân tạo.

5. Pancakes và xi-rô

Không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn vào bữa sáng, bạn nên tránh ăn/uống các món này nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh 3

Đặc biệt những chiếc bánh kếp thơm ngon với xi-rô trái cây hoặc một chút bơ là món khoái khẩu của nhiều người. Nhưng chỉ vì nó ngon và làm no bụng của bạn không có nghĩa là nó tốt để ăn vào bữa sáng.

Một vài giờ sau khi tiêu thụ thực phẩm này, cơ thể có thể trở nên lờ đờ, mệt mỏi.

Theo Step To Health 

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