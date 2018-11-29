Khi nào cần chụp MRI?

Sức khỏe 29/11/2018 15:06

MRI là một kỹ thuật chẩn đoán hiện đại, có nhiều ưu điểm so với các biện pháp X-quang quy ước hay chụp cắt lớp điện toán. Khi nào cần chụp MRI sẽ do chỉ định của Bác sĩ để đảm bảo việc sử dụng công nghệ này cho hợp lí và tốt cho sức khỏe bệnh nhân.

Chụp MRI là gì?

Chụp MRI có tên gọi tiếng Việt là chụp cộng hưởng. Nguyên lý cơ bản của chụp MRI là thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.

Chụp MRI có nghĩa là chụp cộng hưởng
Chụp MRI có nghĩa là chụp cộng hưởng

So với một số phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác, chụp MRI có một ưu điểm lớn đó là độ tương phản rõ rệt giữa các loại mô từ mô mềm, dịch trong tổ thương... Tuy nhiên với các chất vôi như xương, hình xơ vữa động mạch có đóng vôi thì hình ảnh của nó kém so với CT scan.

Chính vì vậy mà MRI có giá trị hơn trong việc chẩn đoán các tổn thương của hệ thống mạch máu, phần mềm, cột sống, thắt lưng, khớp xương và hệ thống thần kinh như đầu, não…

Có nhiều loại máy MRI được sử dụng, tuy nhiên không phải máy nào cũng tốt. Do đó, người ta sẽ đánh giá được khả năng chụp của máy MRI qua đơn vị tính là Tesla. Khi chụp, bệnh nhân có thể chụp ở những máy có độ mạnh từ 1,5-3 Tesla là tốt nhất.

Khi nào cần chụp MRI?

Hiện nay, có nhiều bệnh nhân mê tín quá mức, khi đến khám bệnh đòi chụp MRI mà không cần có chỉ định của bác sĩ, điều này sẽ không tốt cho tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Bệnh nhân chỉ nên chụp MRI khi có chỉ định của bác sĩ sau khi đã được khám bệnh cẩn thận. Thông thường, nếu rơi vào các trường hợp sau bác sĩ sẽ tư vấn và yêu cầu chụp MRI:

- Chụp vùng đầu liên quan đến chấn thương sọ não, nghi ngờ khối u não, tai biến mạch máu não…

- Kiểm tra tình trạng phình động mạch.

- Nghi ngờ có khối u phần mềm, phát hiện sớm ung thư.

- Kiểm tra tình trạng các cơ quan nội tạng như gan, lách, phổi…

- Kiểm tra các tổn thương cơ xương khớp, cột sống.

Khi nào cập chụp MRI là theo bác sĩ chỉ định
Khi nào cập chụp MRI là theo bác sĩ chỉ định

Quá trình chụp MRI thường mất từ 15-20 phút đối với các trường hợp bình thường. Tuy nhiên, nếu Bác sĩ chẩn đoán phát hiện những biểu hiện bất thường trong cơ thể thì thời gian chụp có thể sẽ kéo dài hơn. Thời gian trả kết quả sớm nhất cho bệnh nhân là khoảng 15 phút, những ca nào khó cần hội chẩn thời gian có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Tùy vào vùng chụp MRI mà sẽ có chi phí khác nhau. Vì thế chụp MRI sọ não, khớp gối, toàn thân, phổi, ổ bụng… sẽ có chi phí chênh lệch ít nhiều.

Chụp MRI có ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh?

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp nào chụp MRI gây tác hại của từ trường đối với cơ thể. Tuy nhiên, dù bệnh nhân có đòi hỏi chụp MRI thì bác sĩ vẫn phải căn cứ vào tình trạng của bệnh thì mới đưa ra chỉ định phù hợp, đủ điều kiện thì mới được chụp. Do đó, bệnh nhân cũng không nên tự ý xin hay ép bác sĩ phải cho chụp MRI để tầm soát bệnh tật.

Tùy theo tình trạng bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể về việc chụp MRI
Tùy theo tình trạng của bệnh nhân bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể về việc chụp MRI

 Nhưng vẫn có một số trường hợp, từ trường cao của máy chụp MRI có thể ảnh hưởng tới các thiết bị cấy ghép bằng kim loại bên trong cơ thể. Vì vậy, những trường hợp bệnh nhân có thiết bị kim loại trong cơ thể thì cần có sự tư vấn của đội ngũ Bác sĩ và Kỹ thuật viên Hình ảnh Y học để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

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