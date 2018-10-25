Thận yếu có ảnh hưởng đến tinh trùng không?

Sức khỏe 25/10/2018 17:01

Thận yếu có ảnh hưởng đến tinh trùng không là một trong những điều mà nam giới vô cùng lo lắng. Bởi phần lớn cánh mày râu cho rằng khi thận không khỏe sẽ ảnh hưởng nhiều tới khả năng tình dục cũng như chức năng sinh sản của bản thân.

Thận yếu là nói đến sự suy giảm chức năng của thận hay còn gọi là suy thận. Bệnh này do nhiều nguyên nhân gây nên. Một trong số đó là do các bệnh lý như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm nhiễm ở bàng quang, ung thư bàng quang, viêm thận, phì đại tuyến tiền liệt…

Khi bị thận yếu sẽ dẫn đến hàng loạt các vấn đề về sinh lý ở nam giới như sự suy nhược cơ thể, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, không thể thăng hoa trong và sau khi quan hệ tình dục. Hơn nữa, chức năng của thận là sản xuất một số loại hormon. Do đó, khi thận yếu các loại hormon sẽ bị thay đổi, mất cân bằng dẫn đến giảm ham muốn tình dục. Từ đây, phần nào đó căn bệnh này cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới

Thận yếu ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng như thế nào?

Một phần nào đó thận yếu có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng
Một phần nào đó thận yếu có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng

Theo các bác sĩ chuyên khoa, thận là thuộc hệ thống tiết niệu, khi thận bị tổn thương, ngoài làm suy giảm chức năng sinh lý nam và làm giảm ham muốn tình dục thì ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng hay số lượng của tinh trùng. Bởi chất lượng tinh trùng của nam giới thường chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề tâm sinh lý, chế độ dinh dưỡng hàng ngày hoặc do các tác động từ hóa chất, sóng điện thoại… Tinh trùng cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các bệnh sinh dục (viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh…), bệnh ở tuyến tiền liệt (viêm tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt)… Đặc biệt, nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến tinh trùng là do rối loạn cương dương. Trong khi đó, thận yếu làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của dòng máu đến dương vật, máu đến dương vật không đủ để đạt độ cương cứng, dẫn đến rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh…

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Thận yếu làm giảm ham muốn trong chuyện ấy
Thận yếu làm giảm ham muốn trong chuyện ấy

Tuy nhiên, nam giới không cần phải quá lo lắng, hãy điều trị thận yếu càng sớm càng tốt, luôn giữ tinh thần thoải mái và lạc quan, ăn các món có công dụng bộ thận tráng dương… thì chắc chắn rằng sẽ sớm khỏi bệnh, có chất lượng tinh trùng tốt và sinh ra những đứa con khỏe mạnh, tránh được tình trạng vô sinh.

Cách chữa trị thận yếu hiệu quả

Để khắc phục các hệ lụy do thận yếu gây ra, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị triệt hiệu quả. Tùy theo tình trạng và mức độ của bệnh, bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị phù hợp.

Đồng thời, để ngăn chặn bệnh phát triển, người bệnh nên:

+ Uống đủ nước mỗi ngày

Nước có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của thận, vì thế người bệnh cần phải uống 2 – 2,5 lít nước để cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Nước có tác dụng loại bỏ chất thải và độc tố, giảm áp lực hoạt động cho thận.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 9 – 10h đêm trở đi không nên uống nhiều nước vì sẽ làm cho thận hoạt động mệt hơn.

+ Không nhịn đi tiểu trong thời gian dài

Người bệnh không nên nhịn đi tiểu vì việc làm này khiến cho bàng quang căng tức và gây áp lực cho thận nhiều hơn. Hơn nữa để tránh các bệnh khác có liên quan như sỏi thận thì người bệnh càng không nên nhịn đi tiểu.

+ Chế độ ăn uống hợp lý

Cần bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng để thận khỏe mạnh:

Chỉ cần chữa trị sớm, bệnh thận yếu sẽ thuyên giảm
Chỉ cần chữa trị sớm, bệnh thận yếu sẽ thuyên giảm

+ Ăn lòng trắng trứng cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể và tốt cho thận.

+ Bổ sung Vitamin K có trong các loại trái cây có màu tối hay sẫm màu sẽ giúp máu lưu thông tới thận tốt hơn.

+ Tránh ăn các thức ăn giàu kali, photpho là cách tốt nhất để giảm tải “công việc” cho thận. Bởi khi thận yếu việc loại bỏ phốt pho và kali thừa sẽ gặp khó khăn.

+ Tuyệt đối không uống rượu bia, các chất kích thích, không hút thuốc lá…

Bên cạnh đó, người bệnh cần tăng cường các bài tập như yoga, duỗi chân, đi bộ nhẹ nhàng… để tăng cường chức năng thận.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề thận yếu có ảnh hưởng đến tinh trùng hay không và tìm ra cách điều trị phù hợp. 

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